Bị chê ảnh nóng, Ngọc Trinh đăng đàn 'dằn mặt' antifan

Vẫn trung thành với phong cách nóng bỏng và quyến rũ thường thấy, tuy nhiên, lần này Ngọc Trinh đã chọn những mẫu nội y với chất liệu xuyên thấu hết sức táo bạo.

Cách đây ít ngày, hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh nội y mới nhất của Ngọc Trinh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khi những hình ảnh này được đăng tải trên trang cá nhân của nữ hoàng nội y, nhiều khán giả đã để lại nhiều nhận xét như "có cách mặc đồ có cũng như không" hay "chẳng khác gì ảnh nude".

Ngoài ra, còn khá nhiều bình luận khó nghe như: "Những người khoe thân là những người không còn gì để khoe. Cởi hết cho trai nhìn không thấy xấu hổ hay sao?" hay "Trả thế mà giờ ngày nào cũng có vụ hiếp dâm".

"Nữ hoàng nội y" lần này đã không thể im lặng và quyết định phản pháo những bình luận của antifan bằng dòng trạng thái khá dài vào ngày 6/7 vừa qua.

Cụ thể, Ngọc Trinh viết: "Lâu lâu chụp hình gần như nude tí là có mấy em gái cứ xồn xồn nhảy dựng lên làm như mình ăn hết của nhà mấy em. Nói nghe này, chị thích chụp thế nào là quyền của chị, chị thích hở là chị hở. Thích kín là chị kín. Chứ chị không không có cần phân biệt đẳng cấp của hở hay kín như mấy cưng.

Mấy em chỉ giỏi nói người khác chứ không biết nhìn lại mình đâu. Nhìn xem mình là ai vậy? Nếu như cưng muốn chị chia bớt độ hot để ké ké cho vui thì mấy cưng cứ inbox nhẹ cho chị một cái. Chứ không cần phải giả vờ lên tiếng bêu rếu chị trong khi mấy cưng cũng y chang như vậy. Chị sống trong showbiz hơn 10 năm rồi. Độ cứng, độ lì và độ nhìn người của chị cũng được rèn luyện lên rồi mấy cưng ơi. Ghét nó khác còn ganh tị nó khác, có ganh tị thì giấu lại chút. Chứ lộ liễu trong khi mình cũng vậy người ngoài nhìn vào người ta cười cho".

Trước dòng trạng thái "đanh thép" của Ngọc Trinh, cư dân mạng lại xôn xao với nhiều ý kiến tán thành và ủng hộ phong cách của người đẹp nội y này.

Nhiều ý kiến cho rằng ăn mặc chỉ là vẻ bề ngoài quan trọng là tính cách bên trong tốt hay xấu: "Nói thật là trước đây em không thích chị lắm nhưng càng lúc theo dõi chị nhiều nên thấy chị thẳng thắn và dễ thương. Với lại theo chuyên ngành này thì phải như vậy, nếu ai nói hở thì cũng hơi cổ hữu. Ngoài ra, cách ăn mặc không quan trọng mà quan trọng là con người tốt hay xấu".

Nhiều ý kiến cho rằng việc Ngọc Trinh "có sao nói vậy", sống ngay thẳng lại là nét thu hút và khiến nhiều người ủng hộ và yêu quý cô hơn: "Ngày trước em không thích chị do đọc nhiều báo nhưng sau một thời gian theo dõi trang cá nhân của chị và xem các bài phỏng vấn của chị em thật sự rất thích chị. Em thích cách thẳng thắn và cái 'thật' trong con người chị".

Từ khi bước chân vào làng giải trí cho đến nay, Ngọc Trinh vẫn là chân dài chuyên chụp những bộ ảnh "nóng mắt". Người đẹp nội y từng chia sẻ rằng, chụp ảnh gợi cảm là sở thích của bản thân và hàng năm đều thực hiện một bộ hình mới để làm kỉ niệm.