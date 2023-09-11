Bị bạn gái của chồng cũ vô cớ gây hấn, Pha Lê nổi đóa: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó'

Hậu trường 11/09/2023 09:35

Sau hơn 1 năm thông báo ly hôn và hơn 2 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, ca sĩ Pha Lê lại bức xúc lên tiếng chỉ trích chồng cũ.

Đầu năm 2022, ca sĩ Pha Lê thông báo việc ly hôn với chồng người Mỹ gốc Hàn sau quãng thời gian chung sống tưởng chừng như hạnh phúc. Tuy nhiên đến cuối năm 2022, nữ ca sĩ cho biết thực chất cô và chồng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng hiện tại liên tục bị người tình của chồng quấy rối. Pha Lê thẳng thừng lên tiếng: "Tôi nói thẳng vào nhân vật tên Mira chứ không cần đá xéo hay phải nói cạnh khóe gì cho mệt, Mira là người phụ nữ đang sống chung với chồng của tôi".

Bị bạn gái của chồng cũ vô cớ gây hấn, Pha Lê nổi đóa: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó' - Ảnh 1
Đầu năm 2022, ca sĩ Pha Lê thông báo việc ly hôn với chồng người Mỹ gốc Hàn sau quãng thời gian chung sống tưởng chừng như hạnh phúc

Sau thời gian im ắng, đến đầu tháng 3/2023 vừa qua, Pha Lê chính thức nhận giấy công nhận thuận tình ly hôn từ tòa án. Sau hơn 1 năm thông báo ly hôn và hơn 2 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, ca sĩ Pha Lê lại bức xúc lên tiếng chỉ trích chồng cũ.

Bị bạn gái của chồng cũ vô cớ gây hấn, Pha Lê nổi đóa: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó' - Ảnh 2
Sau thời gian im ắng, đến đầu tháng 3/2023 vừa qua, Pha Lê chính thức nhận giấy công nhận thuận tình ly hôn từ tòa án

Theo đó, đêm muộn ngày 10/9, Pha Lê đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng tiết lộ bản thân chịu nhiều sức ép từ bạn gái mới của chồng cũ. Đối phương liên tục gây hấn và khiến tâm trạng cô tiêu cực. Nữ ca sĩ đã cố gắng để câu chuyện được êm đẹp nhưng sức chịu đựng có giới hạn và cuối cùng phải lên tiếng.

Cô tâm sự: "... Cũng hỏi ba Ốc nhiều rồi, bạn gái của mày muốn cái gì? Muốn gì thì cho rồi đó, cho cả chồng luôn rồi mà! Đẹp hơn cũng đồng ý, giàu hơn cũng ok, tóm lại muốn cái quần gì cũng ok luôn... Thật sự phát chán kể cả chửi cũng chán ấy, chửi phải người bình thường mới đã còn bệnh hoạn biến thái sao mà chửi... cơ mà ba Ốc có hiểu rằng những việc làm của cô ta ảnh hưởng tới tinh thần của người đang trực tiếp nuôi dạy con anh ta hay không?".

Bị bạn gái của chồng cũ vô cớ gây hấn, Pha Lê nổi đóa: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó' - Ảnh 3
Bị bạn gái của chồng cũ vô cớ gây hấn, Pha Lê nổi đóa: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó' - Ảnh 4
Đêm muộn ngày 10/9, Pha Lê đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng tiết lộ bản thân chịu nhiều sức ép từ bạn gái mới của chồng cũ 

Cô trách chồng cũ: "... Mặc kệ vợ cũ bị miệt thị, cuộc sống cứ bị ảnh hưởng tâm lý của 1 con phá quấy (rõ ràng ảnh hưởng chứ có phải đá đâu mà bảo lờ đi), lại cứ bảo phải nuôi con cho tốt... thế tốt cái kiểu gì được? Hay muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó? Muốn cái gì đây trời ơi... Thà bảo mình đòi tiền hay kiếm chuyện gì không nói, cái quái gì cũng ok hết... mà sao quậy mình hoài vậy? Nói xui xui chứ mình có chuyện gì thì ai nuôi con? Ờ thì ba nó nuôi, mà dễ ăn quá ha, nuôi một đứa trẻ lớn lên cực ra sao mẹ của ba Ốc rành nhất mà... sao cái tối thiểu nhất cũng không nghĩ ra vậy? Như người ta thì tạo điều kiện tốt nhất cho vợ cũ nuôi con vì đằng nào cũng quyết vậy rồi, luật pháp giấy tờ cũng vậy luôn thì sống vậy đi, làm điều tốt nhất đi, mắc cái gì vì con đàn bà mới chưa biết đi tới đâu mà để nó phá 2 mẹ con suốt ngày...".

Bị bạn gái của chồng cũ vô cớ gây hấn, Pha Lê nổi đóa: 'Muốn con lớn lên chứng kiến ba nó hùa với nhân tình bắt nạt mẹ nó' - Ảnh 5
Hiện, dòng chia sẻ dài của Pha Lê đang nhận nhiều sự quan tâm. Một số người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên đến bà mẹ đơn thân

Hiện, dòng chia sẻ dài của Pha Lê đang nhận nhiều sự quan tâm. Một số người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên đến bà mẹ đơn thân. Trước đó, ca sĩ Pha Lê không ít lần "tố" tình nhân của chồng cũ có những lời nói mỉa mai mình trên mạng xã hội. Đặc biệt, cô bức xúc cho biết chồng cũ không đồng ý để mình gọi là "ba của Ốc", từ chối việc làm cha của con gái vì sợ bạn gái hiện tại buồn.

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Nữ ca sĩ này cũng từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và từng nhiều lần lên tiếng đấu tố chồng cũ trên mạng xã hội.

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