“Bé” Xuân Mai: Từ thần đồng âm nhạc đến hết thời, không thể trở lại showbiz nhưng hạnh phúc

Là cái tên gắn với tuổi thơ bao người, thế nhưng Xuân Mai ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ công việc nghệ thuật và sống một cuộc sống bình dị tại Mỹ.

Hơn 20 năm về trước, Xuân Mai từng là một trong những giọng ca nhí đình đám nhất làng nhạc Việt. Dù chỉ mới lên 2 lên 3 tuổi, nhưng bé Xuân Mai đã có trong tay hàng loạt ca khúc đình đám gắn liền với tuổi thơ như Cháu yêu bà, Bé lên ba, Con cò bé bé, Rửa mặt như mèo... Những ca khúc do Xuân Mai thể hiện trở thành ca khúc nằm lòng của nhiều trẻ em. Cho đến tận bây giờ, những ca khúc của bé Xuân Mai này vẫn nổi tiếng và được nghe lại nhiều lần. Đến khi bước vào lớp 1, Xuân Mai không được mẹ cho tham gia các công việc nghệ thuật nữa. Mẹ nữ ca sĩ đã chủ động cắt giảm hoạt động biểu diễn để con gái chuyên tâm vào việc học hành. Đến năm Xuân Mai lên 9 tuổi, cô bé cùng mẹ và em sang Mỹ định cư.

Từ đó đến nay Xuân Mai gần như mất tích khỏi làng giải trí. Được biết vào năm 2009, nữ ca sĩ từng trở về Việt Nam để gầy dựng lại sự nghiệp ca hát ở tuổi 16, nhưng đáng tiếc không gặt hái được thành công như kỳ vọng. Trong tâm trí của khán giả, hình ảnh cô bé Xuân Mai hát những ca khúc thiếu nhi dường như không thể thay thế. Chật vật không thể tìm lại ánh hào quang năm xưa, Xuân Mai quyết định về Mỹ định cư. Tại đây, nữ ca sĩ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc và làm một công dân bình thường thay vì một nghệ sĩ đình đám.

Cách đây vài năm từng có tin đồn Xuân Mai sống vất vả, phải làm nhiều nghề như phụ bán phở, bán điện thoại, làm móng... để gồng gánh kinh tế gia đình. Tuy nhiên, mẹ nữ ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Bà chia sẻ: "Tôi không hiểu sao mọi người lại đồn như vậy. Xuân Mai và ông xã không hề gặp bất cứ áp lực gì cả. Ngoài giờ làm, cả hai có cuộc sống vui vẻ, thoải mái bên người thân " Được biết, Xuân Mại đang làm nhân viên ngân hàng. Cô kết hôn với ông xã Việt kiều hơn 8 tuổi. Cả hai đã có 3 con, hai trai, một gái. Vì không còn hoạt động nghệ thuật nên Xuân Mai sống khá kín tiếng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình. Hình ảnh mẹ bỉm sữa của cô bé Xuân Mai ngày nào khiến nhiều khán giả bất ngờ. Vào lễ Giáng sinh vừa qua, “bé” Xuân Mai đăng ảnh gia đình hạnh phúc và gửi lời chúc đến mọi người. Khi người hâm mộ để lại bình luận, Xuân Mai cũng tích cực giao lưu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-xuan-mai-tu-than-dong-am-nhac-den-het-thoi-khong-the-tro-lai-showbiz-nhung-hanh-phuc-444720.html