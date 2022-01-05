Bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm trở lại với hình ảnh thế nào sau thời gian ở ẩn mà ai cũng rần rần

Tin tức giải trí 05/01/2022 12:32

Sau nhiều tháng ở ẩn, Mai Tài Phến - tình tin đồn của Mỹ Tâm đã quay lại showbiz với dự án nghệ thuật mới.

Sau khi đóng cặp với nhau trong "Chị trợ lí của anh", Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã rộ nghi vấn "phim giả tình thật". Đến giữa tháng 2/2021, có thông tin nữ ca sĩ chính thức xác nhận hẹn hò với đàn em điển trai. Tuy nhiên, giữa lúc dân tình tấp nập gửi lời chúc mừng thì "Họa mi tóc nâu" lại lên tiếng phủ nhận và cho rằng báo chí viết sai ý của mình. Về phía Mai Tài Phến, anh dường như "ở ẩn" khi không cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Nam diễn viên cũng không ra mắt sản phẩm mới và cũng không tham gia bất kì sự kiện nào của làng giải trí Việt.

Bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm trở lại với hình ảnh thế nào sau thời gian ở ẩn mà ai cũng rần rần - Ảnh 1

Mai Tài Phến gần như mất tích khỏi showbiz trong vài tháng qua

Sau nhiều tháng liền "mất tích", Mai Tài Phến đã tái xuất trở lại mạng xã hội và cả showbiz Nam diễn viên còn đăng tải hình ảnh mới toanh khiến dân tình phát choáng. "Tình tin đồn" của Mỹ Tâm trông lạ lẫm với mái tóc xoăn dài lãng tử. Làn da rám nắng khỏe khoắn cùng những đường nét quá cuốn hút trên khuôn mặt điển trai. Có vẻ như việc tập gym chăm chỉ đã giúp anh chàng trông săn chắc và phong trần hơn. Tuy nhiên, fan vẫn khó nhận ra Mai Tài Phến nếu chỉ nhìn ảnh một lần. Bởi nhan sắc của anh có phần dừ hơn trong lần thay đổi phong cách này.

Bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm trở lại với hình ảnh thế nào sau thời gian ở ẩn mà ai cũng rần rần - Ảnh 2

Tình tin đồn của Mỹ Tâm vừa tái xuất mạng xã hội với hình ảnh cực lãng tử phong trần

Bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm trở lại với hình ảnh thế nào sau thời gian ở ẩn mà ai cũng rần rần - Ảnh 3

Bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm trở lại với hình ảnh thế nào sau thời gian ở ẩn mà ai cũng rần rần - Ảnh 4

Anh cũng mang đến phim mới do mình đóng chính và đầu tư sản xuất

Không chỉ gây choáng với hình ảnh lãng tử, Mai Tài Phến còn mang đến sản phẩm nghệ thuật mới là phim chiếu trên Youtube có tên Bình Báo. Trong phim, anh đóng vai đại ca giang hồ siêu ngầu. Nam diễn viên đã tốn thời gian dài tập gym, rèn luyện võ thuật để thể hiện những cảnh hành động trong phim sao cho chân thực nhất.

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Hé lộ biệt danh chồng tương lai, Mỹ Tâm khiến netizen khoái chí réo tên Hà Anh Tuấn

Trong lúc trò chuyện cùng fan, Mỹ Tâm đã bất ngờ hé lộ biệt danh của chồng tương lai, khiến dân tình lập tức nhiệt liệt gọi tên Hà Anh Tuấn.

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