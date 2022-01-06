'Mang Tiền Về Cho Mẹ' của Đen Vâu được chọn làm đề thi Văn 12

Tin tức giải trí 06/01/2022 11:32

Bài hát Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen Vâu bất ngờ được chọn làm đề thi môn ngữ văn lớp 12 học kỳ I tại một trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chương trình giáo dục, ngữ văn là một trong những môn học chính, quan trọng trong việc quyết định học lực của một học sinh. Ngoài ra, ngữ văn còn giúp người học có thể khơi gợi cảm xúc bên trong mình.

Khác với thời xưa, ngày nay các giáo viên không chỉ gói gọn đề thi trong sách giáo khoa nữa mà còn thường xuyên sử dụng những chất liệu bên ngoài như một sự việc đang "hot" hay một ca khúc đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Mới đây, tại trường THCS - THPT Trần Cao Vân tại TP.HCM, học sinh lớp 12 đã được thử sức với đề thi học kỳ sử dụng lyrics bài hát Mang Tiền Về Cho Mẹ của rapper Đen Vâu.

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Học sinh lớp 12 tại trường THCS - THPT Trần Cao Vân đã được thử sức với đề thi học kỳ sử dụng lyrics bài hát Mang Tiền Về Cho Mẹ của rapper Đen Vâu - Ảnh: Trường Người Ta

Ngay trong phần đọc hiểu đầu tiên của đề văn này, verse 1 của Mang Tiền Về Cho Mẹ đã được sử dụng. Điểm nhấn của phần này chính là câu hỏi: Em có đồng tình với quan điểm của Đen Vâu trong câu "Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè" không?

Ở phần làm văn, câu 2 điểm cũng sử dụng 2 câu trong lyrics bài hát đang viral là "Mang tiền về cho mẹ/Đừng mang ưu phiền về cho mẹ". Có thể thấy, với dạng đề này học sinh có thể tự do hơn trong sáng tạo và tăng hứng thú làm bài. Ngoài ra, chủ đề người mẹ tuy là khá cũ trong văn học nhưng qua việc sử dụng một bài hát cực kỳ mới để tăng sức truyền cảm thì đề thi này không quá khó để làm tốt.

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Có thể thấy, với dạng đề này học sinh có thể tự do hơn trong sáng tạo và tăng hứng thú làm bài - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận của cư dân mạng ngay dưới bài viết chia sẻ đề thi:

"Không còn đoán đề Văn nữa, hôm nay chú Đen vào luôn đề Văn rồi!"

"Thầy cô dạo này bắt trend nhanh thật, mới đó mà nay bài của Đen đã có trong đề thi rồi!"

"Đề bài hay quá, vừa gần gũi lại giàu cảm xúc!"

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Từ khóa:   Mang Tiền Về Cho Mẹ Đen Vâu đề thi văn lớp 12

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