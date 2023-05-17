Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ

Bức ảnh chụp chung của MC Quyền Linh và ái nữ đang nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

MC Quyền Linh được mệnh danh là MC quốc dân và nhận được rất nhiều sự yêu thương của công chúng cả trong sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Không chỉ có những thành công nhất định trong công việc, nam MC còn có một gia đình hạnh phúc êm ấm cùng doanh nhân Dạ Thảo. Gia đình MC Quyền Linh Được biết, cặp đôi Quyền Linh - Dạ Thảo có 2 cô con gái tên gọi ở nhà là Lọ Lem (Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Thảo Ngọc) đều xinh đẹp. Nếu như cô cả Thảo Linh thường được khen có nhan sắc như Hoa hậu dù mới 17 tuổi thì cô út Thảo Ngọc cũng càng ngày càng "trổ mã", ngoại hình xinh đẹp không kém chị gái. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, các con gái nhà Quyền Linh lại khiến người hâm mộ "u mê" bởi nhan sắc trong veo.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quyền Linh đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên gái út - Hạt Dẻ. Nam MC tạo dáng vui đùa bên ái nữ cực đáng yêu. Anh viết: "Chiều Đà Lạt làm điệu tí cùng cô gái út yêu Hạt Dẻ". Đứng chung khung hình, có thể thấy con gái Quyền Linh cao vượt cả ba, nhan sắc của Hạt Dẻ ngày càng ra dáng thiếu nữ. MC Quyền Linh tạo dáng đáng yêu cùng ái nữ Hạt Dẻ Hạt Dẻ diện bộ đồ màu xanh, dáng người mảnh mai, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn khiến dân tình không rời mắt. Bà xã Quyền Linh để lại bình luận đầy ngọt ngào: "Yêu quá là yêu". Nam MC liền tiết lộ tính cách ngoài đời của gái út: "Điệu hơn mẹ Thảo đó nha". Màn tương tác đáng yêu này cũng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Có thể thấy, cả gia đình Quyền Linh luôn dành cho nhau những cử chỉ, tương tác cực thân thiết ở ngoài đời và trên mạng xã hội. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đó có cả diễn viên Kim Huyền và mọi người đều thể hiện sự yêu thích và để lại nhiều bình luận "có cánh" dành tặng Hạt Dẻ và MC Quyền Linh. Quyền Linh tiết lộ Hạt Dẻ "điệu" hơn cả mẹ Dạ Thảo Netizen dành nhiều bình luận "có cánh" đến Hạt Dẻ và MC Quyền Linh Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, Hạt Dẻ - Thảo Ngọc còn có chiều cao ấn tượng 1m68 dù mới 15 tuổi. Trước đây, Thảo Ngọc được nhận xét mang nét đẹp cá tính, sắc sảo, năng động hơn chị gái Thảo Linh, nhưng gần đây cô bạn đã thử sức với phong cách ngọt ngào, nữ tính, điệu đà hơn. Nhiều khán giả nhận xét, trong tương lai có thể con gái của Quyền Linh sẽ sở hữu nhan sắc và vóc dáng của một mỹ nhân Vbiz. Hạt Dẻ - Thảo Ngọc sở hữu gương mặt xinh xắn và chiều cao ấn tượng 1m68 Nhiều khán giả nhận xét, trong tương lai có thể con gái của Quyền Linh sẽ sở hữu nhan sắc và vóc dáng của một mỹ nhân Vbiz

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-hat-de-tro-ma-ngay-cang-xinh-ep-mc-quyen-linh-tiet-lo-ieu-bat-ngo-ve-tinh-cach-that-cua-ai-nu-583060.html