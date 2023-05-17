Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ

Hậu trường 17/05/2023 15:53

Bức ảnh chụp chung của MC Quyền Linh và ái nữ đang nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

MC Quyền Linh được mệnh danh là MC quốc dân và nhận được rất nhiều sự yêu thương của công chúng cả trong sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Không chỉ có những thành công nhất định trong công việc, nam MC còn có một gia đình hạnh phúc êm ấm cùng doanh nhân Dạ Thảo. 

Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ - Ảnh 1
Gia đình MC Quyền Linh

Được biết, cặp đôi Quyền Linh - Dạ Thảo có 2 cô con gái tên gọi ở nhà là Lọ Lem (Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Thảo Ngọc) đều xinh đẹp. Nếu như cô cả Thảo Linh thường được khen có nhan sắc như Hoa hậu dù mới 17 tuổi thì cô út Thảo Ngọc cũng càng ngày càng "trổ mã", ngoại hình xinh đẹp không kém chị gái. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, các con gái nhà Quyền Linh lại khiến người hâm mộ "u mê" bởi nhan sắc trong veo.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quyền Linh đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên gái út - Hạt Dẻ. Nam MC tạo dáng vui đùa bên ái nữ cực đáng yêu. Anh viết: "Chiều Đà Lạt làm điệu tí cùng cô gái út yêu Hạt Dẻ". Đứng chung khung hình, có thể thấy con gái Quyền Linh cao vượt cả ba, nhan sắc của Hạt Dẻ ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ - Ảnh 2
MC Quyền Linh tạo dáng đáng yêu cùng ái nữ Hạt Dẻ

Hạt Dẻ diện bộ đồ màu xanh, dáng người mảnh mai, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn khiến dân tình không rời mắt. Bà xã Quyền Linh để lại bình luận đầy ngọt ngào: "Yêu quá là yêu". Nam MC liền tiết lộ tính cách ngoài đời của gái út: "Điệu hơn mẹ Thảo đó nha". Màn tương tác đáng yêu này cũng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Có thể thấy, cả gia đình Quyền Linh luôn dành cho nhau những cử chỉ, tương tác cực thân thiết ở ngoài đời và trên mạng xã hội. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đó có cả diễn viên Kim Huyền và mọi người đều thể hiện sự yêu thích và để lại nhiều bình luận "có cánh" dành tặng Hạt Dẻ và MC Quyền Linh.

Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ - Ảnh 3
Quyền Linh tiết lộ Hạt Dẻ "điệu" hơn cả mẹ Dạ Thảo
Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ - Ảnh 4
Netizen dành nhiều bình luận "có cánh" đến Hạt Dẻ và MC Quyền Linh

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, Hạt Dẻ - Thảo Ngọc còn có chiều cao ấn tượng 1m68 dù mới 15 tuổi. Trước đây, Thảo Ngọc được nhận xét mang nét đẹp cá tính, sắc sảo, năng động hơn chị gái Thảo Linh, nhưng gần đây cô bạn đã thử sức với phong cách ngọt ngào, nữ tính, điệu đà hơn. Nhiều khán giả nhận xét, trong tương lai có thể con gái của Quyền Linh sẽ sở hữu nhan sắc và vóc dáng của một mỹ nhân Vbiz.

Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ - Ảnh 5
Hạt Dẻ - Thảo Ngọc sở hữu gương mặt xinh xắn và chiều cao ấn tượng 1m68
Bé Hạt Dẻ 'trổ mã' ngày càng xinh đẹp, MC Quyền Linh tiết lộ điều bất ngờ về tính cách thật của ái nữ - Ảnh 6
Nhiều khán giả nhận xét, trong tương lai có thể con gái của Quyền Linh sẽ sở hữu nhan sắc và vóc dáng của một mỹ nhân Vbiz
Dù mặt mộc hay trang điểm, khán giả vẫn 'lụi tim' trước visual đỉnh cao của con gái Quyền Linh

Dù mặt mộc hay trang điểm, khán giả vẫn 'lụi tim' trước visual đỉnh cao của con gái Quyền Linh

Bước sang độ tuổi thiếu nữ, khán giả 'đứng hình' trước nhan sắc cực đỉnh của con gái Quyền Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Quyền Linh bé Hạt Dẻ ái nữ nhà Quyền Linh MC Quyền Linh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi