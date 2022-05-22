BB Trần hé lộ hành trình đi xe đầy 'ám ảnh': 'Chưa bao giờ mình mong về tới nhà như bây giờ'

Hậu trường 22/05/2022 20:08

Mới đây, trên trang cá nhân, BB Trần đã đăng tải một bài viết khá dài chia sẻ về chuyến đi đầy "bão tố' khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, BB Trần đã đăng tải một bài viết khá dài chia sẻ về chuyến đi xe ôm éo le của mình. Theo BB Trần, sau một câu hỏi "thách đố" về cách đánh số nhà ở 2 bên đường, nghệ sĩ hài đã bị người tài xế "tra tấn" trên cả đoạn đường về nhà.

BB Trần hé lộ hành trình đi xe đầy 'ám ảnh': 'Chưa bao giờ mình mong về tới nhà như bây giờ' - Ảnh 1
BB Trần - Ảnh: Internet

"Nay đi xe ôm gặp ngay bác tài khá thú vị, sợ chuyến đi nhàm chán bác đã thách đố mình: 'Tại sao trên cùng một con đường mà bên đây là số nhà là 400 còn qua bên kia là số 1?. 

Mình cũng nhanh nhảu trả lời: 'Dạ do là khác phường đó bác'. Tự nhiên bác gay gắt không chấp nhận: 'SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC, LÀM VẬY LÀM SAO MÀ TÌM ĐƯỜNG ĐƯỢC...'.

Thế là bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu oán hờn trong lòng của bác hòa quyện với cơn mưa trút hết lên đầu mình. Ban đầu mình ngỡ ngàng lắm, sau đó bình tâm lại định nói với bác là 'con làm bên hài chứ không phải làm bên phường, nên con chỉ có thể giải trí chứ không giải quyết được', nhưng mình thấy bác khá lớn tuổi rồi nên rất ngại cắt ngang mạch cảm xúc của bác" - trích bài viết của BB Trần.

BB Trần hé lộ hành trình đi xe đầy 'ám ảnh': 'Chưa bao giờ mình mong về tới nhà như bây giờ' - Ảnh 2
Bài viết của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng theo anh, tuy đã cố "đắm chìm trong cơn mưa để quên đi sự đời" thì bác lái xe vẫn cố kéo BB Trần vào lại câu chuyện của mình bằng nhiều động tác từ khều móc, vỗ nhẹ vào chân cho đến những đoạn buông cả tay ga để diễn tả,...

Kết lại bài việt, BB Trần cho hay bản thân phải bảo bác lái xe dừng ở đầu hẻm để tự đi bộ vào nhà, "vào tới nhà mà mình vẫn còn nghe văng vẳng âm thanh của bác".

BB Trần hé lộ hành trình đi xe đầy 'ám ảnh': 'Chưa bao giờ mình mong về tới nhà như bây giờ' - Ảnh 3
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bài viết nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ đã không khỏi bật cười trước "sự cố" hài hước này. Ngoài ra, phía dưới bài viết, nam nghệ sĩ cũng giải thích vì không đặt được taxi nên phải đi xe ôm dưới trời mưa "ai mà dè, không những không lẹ mà còn lạnh nữa".

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Từ khóa:   BB Trần BB Trần đi xe ôm

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