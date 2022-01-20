Bất ngờ với gia thế siêu khủng của hôn phu Nhật Lê, chẳng kém cạnh bồ cũ Quang Hải là bao

Trước đó, bạn thân của Nhật Lê cũng đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc đi Quảng Nam tham dự ngày vui của cô nàng. Lúc này, dân tình mới ngã ngửa hóa ra, hot girl xứ Quảng “theo chồng bỏ cuộc chơi” thật.

Hôm nay (20/1), mạng xã hội không ngừng xôn xao trước thông tin bồ cũ một thời của Quang Hải làm lễ ăn hỏi. Trước đó, Nhật Lê không để lộ bất cứ thông tin nào về chuyện yêu đương hoặc hẹn hò. Bởi vậy màn đánh úp này khiến ai nấy đều bất ngờ.

Đến đây, các thánh hóng liên tục lùng sục cũng như tò mò về danh tính vị hôn phu của Nhật Lê. Theo tìm hiểu, trước đó anh chàng Gia Huy từng có thời gian du học tại Los Angeles (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp, chàng trai này về Đà Nẵng kinh doanh. Ngoài mảng bất động sản, chồng tương lai của Nhật Lê cũng kinh doanh từ cà phê, quán bar đến lĩnh vực siêu thị.

Cư dân mạng tìm ra profile siêu khủng của vị hôn phu Nhật Lê

Trên trang cá nhân, không khó bắt gặp hình ảnh anh chàng này khoe đi lại bằng siêu xe, diện đồ hiệu, sống sang chảnh. Nhìn những bức hình ấy, ai cũng đồn đoán anh chàng là một rich kid thứ thiệt, chẳng kém cạnh so với Quang Hải là bao.

Thường xuyên khoe siêu xe, xem ra chông tương lai của Nhật Lê đích thị là một rich kid

Hiện tại, ngoài hình ảnh về ngày vui được bạn bè cặp đôi chia sẻ trong khi người trong cuộc vẫn chưa có bất cứ động thái nào. Tuy nhiên, qua một loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội, netizen lại được phen “mắt tròn mắt dẹt” về sính lễ nhà trai mang sang nhà gái hỏi vợ. Từ bức ảnh hiếm hoi cho thấy, “lễ vật” gồm 8 cây vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 dây chuyền kim cương, 1 lắc vàng.

Sính lễ siêu khủng của nhà trai

Ngoài những trang sức này, trong một số khoảnh khắc khác, trên tay Nhật Lê và chồng tương lai cũng đeo rất nhiều vàng. Nhìn thôi đã thấy lóa mắt lắm rồi. Dân tình còn mạnh dạn tính nhẩm, số sính lễ này hơn nửa tỷ là cái chắc. Bởi 8 cây vàng đã có giá hơn 400 triệu đồng rồi.

Hiện cư dân mạng đang vô cùng hóng ngày cặp đôi về chung một nhà

Hiện dân mạng đang rất thích thú mong chờ Nhật Lê lên tiếng xác nhận và hóng chờ ảnh cưới cũng như ngày vui của cặp trai tài gái sắc này.