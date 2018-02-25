Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc

Rời xa thị phi showbiz, cô gái đanh đá nhất phim "Bỗng dưng muốn khóc" năm nào nay đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia và hai thiên thần đáng yêu.
- Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3
- Đại gia đình Tăng Thanh Hà rộn ràng đón Tết, đi chơi xuân
Những ai từng theo dõi bộ phim ăn khách Bỗng dưng muốn khóc chắc chắn không thể nào quên cô gái xinh đẹp nhưng xấu tính Ngọc Diệp do Trần Vân Anh thủ vai. Bên cạnh sự diễn xuất tuyệt vời của hai nhân vật chính là Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải thì người mẫu Trần Vân Anh cũng góp một phần không nhỏ cho thành công vang dội của bộ phim này.
Trong phim, người đẹp hóa thân thành một cô gái chuyên đi đào mỏ và tìm đủ mọi cách để hại Trúc (Tăng Thanh Hà) lên bờ xuống ruộng. Nhập vai là vậy nhưng ngoài đời Trần Vân Anh sống khá vô tư, hiền lành và chẳng hề ghê gớm như nhiều người vẫn nghĩ.
Sau khi bộ phim khép lại, nữ diễn viên không tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật mà quyết định lấy chồng rồi sang Canada định cư. 7 năm trên đất khách, Trần Vân Anh hiện tại đã là mẹ của hai em bé đáng yêu, có sống hôn nhân hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.