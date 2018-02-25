Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc

Hậu trường 25/02/2018 12:18

Rời xa thị phi showbiz, cô gái đanh đá nhất phim "Bỗng dưng muốn khóc" năm nào nay đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia và hai thiên thần đáng yêu.

Những ai từng theo dõi bộ phim ăn khách Bỗng dưng muốn khóc chắc chắn không thể nào quên cô gái xinh đẹp nhưng xấu tính Ngọc Diệp do Trần Vân Anh thủ vai. Bên cạnh sự diễn xuất tuyệt vời của hai nhân vật chính là Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải thì người mẫu Trần Vân Anh cũng góp một phần không nhỏ cho thành công vang dội của bộ phim này.

Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 1
Sau 8 năm phát sóng bộ phim 'Bỗng dưng muốn khóc', hai nữ diễn viên đều đã có gia đình, con cái đề huề - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 2
Người mẫu Vân Anh hiện đang sinh sống cùng chồng tại Canada - Ảnh: Internet

Trong phim, người đẹp hóa thân thành một cô gái chuyên đi đào mỏ và tìm đủ mọi cách để hại Trúc (Tăng Thanh Hà) lên bờ xuống ruộng. Nhập vai là vậy nhưng ngoài đời Trần Vân Anh sống khá vô tư, hiền lành và chẳng hề ghê gớm như nhiều người vẫn nghĩ.

Sau khi bộ phim khép lại, nữ diễn viên không tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật mà quyết định lấy chồng rồi sang Canada định cư. 7 năm trên đất khách, Trần Vân Anh hiện tại đã là mẹ của hai em bé đáng yêu, có sống hôn nhân hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.

Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 3
Cô hiện đã là mẹ của hai nhóc tì xinh xắn - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 4
Người đẹp chọn lựa rời xa showbiz thị phi để chăm sóc gia đình - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 5
Chồng Vân Anh rất khéo chăm con và chiều chuộng vợ hết mực - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 6
Dù không hoạt động nghệ thuật nữa nhưng cuộc sống của Vân Anh vẫn được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 7
Người đẹp đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở trời Tây - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 8
Bất ngờ với cuộc sống nơi trời Tây của tình địch Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh 9
Vẻ đẹp sắc sảo của người mẫu Trần Vân Anh từng gây ấn tượng mạnh cho người xem 'Bỗng dưng muốn khóc' - Ảnh: Internet
Thì ra bí quyết giúp "mẹ 2 con" Tăng Thanh Hà giữ dáng lại đơn giản vô cùng!

Thì ra bí quyết giúp "mẹ 2 con" Tăng Thanh Hà giữ dáng lại đơn giản vô cùng!

Những phương pháp mà cô lựa chọn để giữ nhan sắc và vóc dáng đều rất dễ dàng thực hiện.Vì vậy tranh thủ dịp Tết này này, bạn hãy học tập bí quyết làm đẹp của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc.

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Từ khóa:   phim Bỗng dưng muốn khóc Tăng Thanh Hà người mẫu Trần Vân Anh

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