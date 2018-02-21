Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3

Hậu trường 21/02/2018 10:50

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà thường xuyên diện áo rộng thùng thình khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai con thứ 3 cho thiếu gia Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà là mỹ nhân sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng số đo 3 vòng khá khiêm tốn. Trước đây, cô thích diện đồ gọn gàng để khoe khéo những ưu điểm hình thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, "Ngọc nữ" làng điện ảnh thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ rộng thùng thình như váy dáng suông hoặc áo có độ phồng to ở vòng 2.

Dịp Tết Mậu Tuất này, bà mẹ hai con cũng không mặc áo dài cách tân như những năm trước mà chọn một chiếc váy màu hồng khá rộng và đi dép bệt khi đi lễ chùa.

Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3 - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà đi dép bệt, mặc váy dáng suông khi đi du Xuân cùng ông xã thiếu gia - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh do người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người nhận ra vòng 2 của Hà Tăng đang bắt đầu nhô ra dù đã được chiếc váy dài che chắn khá kỹ. Tuy cả hai vợ chồng đều chưa lên tiếng nhưng không ít người đoán "Ngọc nữ" làng điện ảnh đang mang thai con thứ 3 và gửi lời chúc mừng. 

Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3 - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà mặc váy rộng thùng thình khi dùng bữa cùng đại gia đình nhà chồng - Ảnh: Internet
Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3 - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà đã có hai con, một bé trai 3 tuổi và một bé gái 1 tuổi - Ảnh: Internet

Mỹ nhân "Bỗng dưng muốn khóc" kết hôn với thiếu Louis Nguyễn khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sau khi lấy chồng, cô lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh.

Sáu năm sau, người đẹp trở thành bà mẹ được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz khi có cuộc sống hạnh phúc tròn đầy với hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhiều người đùa vui, với một bà mẹ dư giả về kinh tế, được chồng yêu thương hết mực như Hà Tăng thì sinh 3,4 hay 5 con cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3 - Ảnh 4
Tăng Thanh Hà chưa bao giờ để lộ mặt hai con trước báo chí - Ảnh: Internet
Đại gia đình Tăng Thanh Hà rộn ràng đón Tết, đi chơi xuân

Đại gia đình Tăng Thanh Hà rộn ràng đón Tết, đi chơi xuân

Nữ diễn viên cùng mẹ chồng và các chị em diện áo dài vàng rực, hào hứng mừng xuân Mậu Tuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tết nhà chồng Tăng Thanh Hà nghi án Tăng Thanh Hà mang thai lần 3 tăng thanh hà mang bầu lần 3

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42