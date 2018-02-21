Đăng ảnh du Xuân, Tăng Thanh Hà lộ bằng chứng đang mang thai con thứ 3

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà thường xuyên diện áo rộng thùng thình khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai con thứ 3 cho thiếu gia Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà là mỹ nhân sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng số đo 3 vòng khá khiêm tốn. Trước đây, cô thích diện đồ gọn gàng để khoe khéo những ưu điểm hình thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, "Ngọc nữ" làng điện ảnh thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ rộng thùng thình như váy dáng suông hoặc áo có độ phồng to ở vòng 2. Dịp Tết Mậu Tuất này, bà mẹ hai con cũng không mặc áo dài cách tân như những năm trước mà chọn một chiếc váy màu hồng khá rộng và đi dép bệt khi đi lễ chùa.

Tăng Thanh Hà đi dép bệt, mặc váy dáng suông khi đi du Xuân cùng ông xã thiếu gia - Ảnh: Internet Trong bức ảnh do người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người nhận ra vòng 2 của Hà Tăng đang bắt đầu nhô ra dù đã được chiếc váy dài che chắn khá kỹ. Tuy cả hai vợ chồng đều chưa lên tiếng nhưng không ít người đoán "Ngọc nữ" làng điện ảnh đang mang thai con thứ 3 và gửi lời chúc mừng. Tăng Thanh Hà mặc váy rộng thùng thình khi dùng bữa cùng đại gia đình nhà chồng - Ảnh: Internet Tăng Thanh Hà đã có hai con, một bé trai 3 tuổi và một bé gái 1 tuổi - Ảnh: Internet Mỹ nhân "Bỗng dưng muốn khóc" kết hôn với thiếu Louis Nguyễn khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sau khi lấy chồng, cô lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh.

Sáu năm sau, người đẹp trở thành bà mẹ được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz khi có cuộc sống hạnh phúc tròn đầy với hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhiều người đùa vui, với một bà mẹ dư giả về kinh tế, được chồng yêu thương hết mực như Hà Tăng thì sinh 3,4 hay 5 con cũng là chuyện hết sức bình thường. Tăng Thanh Hà chưa bao giờ để lộ mặt hai con trước báo chí - Ảnh: Internet

Đại gia đình Tăng Thanh Hà rộn ràng đón Tết, đi chơi xuân Nữ diễn viên cùng mẹ chồng và các chị em diện áo dài vàng rực, hào hứng mừng xuân Mậu Tuất.

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