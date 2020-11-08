Bất ngờ với cuộc sống của con trai Lê Phương khi lên ở cùng mẹ, xem loạt ảnh sau sẽ hiểu tất cả

Sau nhiều năm sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh, bé Cà Pháo đã được mẹ đón lên Sài Gòn. Dự định đưa quý tử lên đoàn tụ từ lâu, nhưng mãi đến gần đây cô mới có thể thực hiện. Để đưa con trai lên sống chung, Lê Phương và Trung Kiên đã mua nhà mới và sắp xếp mọi thứ chu đáo nhất.

Con trai Lê Phương ngày càng cao lớn và ra dáng soái ca nhí - Ảnh: FB

Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, mọi người dễ dàng thấy được cuộc sống gia đình diễn viên Lê Phương vô cùng viên mãn. Những khoảnh khắc đời thường được cô thường xuyên đăng tải lên mạng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù bận rộn, nhưng nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho hai con.