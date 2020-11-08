Bất ngờ với cuộc sống của con trai Lê Phương khi lên ở cùng mẹ, xem loạt ảnh sau sẽ hiểu tất cả

Hậu trường 08/11/2020 12:08

Diễn viên Lê Phương rất chăm đăng ảnh các con lên trang cá nhân. Khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Sau nhiều năm sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh, bé Cà Pháo đã được mẹ đón lên Sài Gòn. Dự định đưa quý tử lên đoàn tụ từ lâu, nhưng mãi đến gần đây cô mới có thể thực hiện. Để đưa con trai lên sống chung, Lê Phương và Trung Kiên đã mua nhà mới và sắp xếp mọi thứ chu đáo nhất.

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Con trai Lê Phương ngày càng cao lớn và ra dáng soái ca nhí - Ảnh: FB

Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, mọi người dễ dàng thấy được cuộc sống gia đình diễn viên Lê Phương vô cùng viên mãn. Những khoảnh khắc đời thường được cô thường xuyên đăng tải lên mạng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù bận rộn, nhưng nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho hai con.

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Cà Pháo ra dáng anh cả chững chạc, biết phụ chăm em Bông - Ảnh: FB
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Nữ diễn viên dành thời gian đưa quý tử đi chơi - Ảnh: FB

Những hình ảnh và câu chuyện vui của hai nhóc tỳ luôn là chủ đề được mọi người quan tâm hơn cả. Ngoài thời gian đến lớp, Cà Pháo ở nhà chơi cùng em gái cưng. Trên gương mặt con trai Lê Phương luôn nở nụ cười hạnh phúc. Có thể thấy dù xa ông bà, nhưng cậu bé thích ứng rất nhanh với môi trường sống mới.

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Con trai Lê Phương ngày càng cao lớn sau gần nửa năm sống cùng mẹ - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc đời thường Cà Pháo bên em gái và ba dượng - Ảnh: FB

Ngoài tình yêu của mẹ và em gái nhỏ, Cà Pháo nhận được sự chăm sóc chu đáo của ba Trung Kiên. Tuy không chung dòng máu, nhưng nam ca sĩ luôn yêu thương cậu bé không khác gì ruột thịt.  

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương - Trung Kiên con trai Lê Phương

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