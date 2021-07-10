Bất ngờ trước profile 'đỉnh chóp' của mỹ nhân đọ body "một chín một mười" với Ngọc Trinh

Sau màn đọ dáng "một chín một mười" với Ngọc Trinh ở dinh thự của Vũ Khắp Tiệp, MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền trở thành cái tên khiến nhiều người tò mò, chú ý. Hóa ra, cô nàng không chỉ là một người đẹp sở hữu body bốc lửa mà còn có thành tích học tập ấn tượng. Đặc biệt, cô còn rất đa tài khi từng là DJ còn hiện tại là MC nổi tiếng.

Cô sở hữu khuôn mặt đẹp và thân hình săn chắc.

Tự kiếm tiền từ năm 11 tuổi, thành tích học tập tốt

Thanh Thanh Huyền sinh ra trong một gia đình có gia thế "khủng". Mẹ cô công tác tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Khánh Hoà, bố làm Phó giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ, chị gái cũng làm việc trong ngành Lao động.

Thanh Thanh Huyền bắt đầu làm MC từ năm 11 tuổi, tới năm 17 tuổi thì cô làm DJ. Cô không đánh cố định ở vũ trường mà chỉ tham gia biểu diễn khi có event. Cô đã theo đuổi nghề DJ 4 năm rồi dừng lại. Thanh Thanh Huyền tiết lộ thu nhập từ nghề DJ đủ để cô trang trải chi phí sinh hoạt, học hành và có tích lũy.

Dù vừa học vừa làm nhưng Thanh Thanh Huyền vẫn có thành tích học tập khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô từng đỗ thủ khoa ngành Kinh doanh Thương mại của Đại học Nha Trang. Năm 19 tuổi, Thanh Huyền xuất sắc giành giải Ba cuộc thi Khi tôi 18 trên kênh VTV6, giải nhì Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Khánh Hòa 2013.

Trong các cuộc thi sắc đẹp, Thanh Thanh Huyền cũng đạt được kết quả tốt. Cô từng đoạt giải Miss Thân hình đẹp nhất và Miss Tài năng tại cuộc thi Miss Ngôi sao 2014. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Thanh Thanh Huyền đã xuất sắc lọt Top 15.

"Nữ MC 3000 chữ", thu nhập tới từ nhiều nguồn

Người đẹp sinh năm 1996 từng làm MC chương trình S – Vietnam của VTV, Sài Gòn đêm thứ 7 của HTV9, Sao thế giới của HTV2... Hiện cô làm việc cho một kênh truyền hình kinh tế - tài chính tại TP.HCM. Thanh Thanh Huyền từng khiến cư dân mạng "dậy sóng" vì thuộc 3000 chữ và 75 tên riêng không nhìn kịch bản. Cũng vì vậy mà cô nàng MC song ngữ có lối dẫn tự nhiên còn được nhiều người yêu thích với biệt danh "MC 3000 chữ".

Tuy nhiên, Thanh Thanh Huyền tiết lộ thu nhập của MC ở Đài truyền hình không được cao: "Nếu bạn nghĩ có thể làm giàu từ việc dẫn chương trình ở đài truyền hình thì nên bỏ suy nghĩ đó đi. Tại vì cho một bản tin như vậy thì mức cát-xê của Huyền rất là thấp. Trung bình cho tất cả các đài, một bản tin như vậy chỉ dưới 500.000 đồng thôi, dưới rất nhiều luôn ấy, Huyền không tiện nói ra."

Dù cát-xê không đủ để Thanh Thanh Huyền trả chi phí quần áo, make-up, đầu tư hình ảnh, xăng xe... nhưng cô vẫn quyết tâm làm việc ở đài bởi vì: "Cảm giác được hàng triệu người ngồi trước TV theo dõi mình là một cảm giác cực kỳ đã, rất vui và một điều gì đó hơi quyền lực. Nếu ai làm công việc này rồi có thể mọi người sẽ "nghiện" cái điều đó."

Thu nhập khủng của Thanh Thanh Huyền chủ yếu đến từ những công việc như dựng chương trình cho sự kiện, tiệc gala cuối năm của các tập đoàn, đọc voice, quảng cáo sản phẩm và viết nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.