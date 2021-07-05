Ngọc Trinh, Tóc Tiên và sao quốc tế mê đắm chiếc áo ‘bàn tay hư hỏng’ che khéo vòng 1 siêu táo bạo, fan nhìn 'nóng mặt'

Thời trang 05/07/2021 08:05

Không chỉ chị em phụ nữ mà Ngọc Trinh cũng từng diện chiếc áo này khiến fan ‘mắt tròn mắt dẹt’.

Thế giới thời trang luôn chứng kiến nhiều mẫu thiết kế độc, lạ ra đời hàng năm. Nhiều mẫu đồ lót đã khiến người xem tranh cãi vì kiểu dáng chẳng giống ai. Mới đây chiếc áo “bàn tay hư hỏng” ôm trọn vòng 1 của chị em phụ nữ cũng nhận vô số ý kiến trái chiều.

Một hotgirl Việt diện chiếc áo này kèm mốt outfit jeans cá tính khiến ai trông thấy cũng muốn đỏ mặt. Trong ảnh chiếc áo nhìn vô cùng ấn tượng nhưng cũng có đôi chút táo bạo, thiết kế chỉ đủ che chắn vòng 1 và được kết nối với nhau bằng sợi xích có phần hơi mỏng. 

ngoc trinh 1
Chiếc áo 'bàn tay hư hỏng' được một hotgirl  Việt diện khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh: Internet

Không chỉ riêng hotgirl trên mà các sao Việt cũng từng diện mẫu thời trang độc, lạ này. Tóc Tiên và Ngọc Trinh cũng từng khiến fan lo lắng khi diện mẫu bikini này vì cho rằng rất dễ xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ từng bị fan nhắc nhở: "Tôi nghĩ gái đã có chồng nên tiết chế lại, ăn mặc lịch sự, kín đáo hay suốt ngày mặc bikini khoe dáng". Tuy nhiên cô chỉ đáp lại “Ừ em” vì không muốn tốn thời gian tranh cãi.

ngoc trinh 2
Ngọc Trinh và Tóc Tiên cũng từng diện mẫu áo này - Ảnh: Internet

Một ngôi sao quốc tế là Mai Davika cũng mê mẩn mẫu áo này tuy nhiên cô được cho là diện khá tinh tế và có gu thẩm mỹ cao.

ngoc trinh 3
Ngôi sao quốc tế Mai Davika được khen có gu khi diện chiếc áo 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh: Internet
ngoc trinh
 

ngoc trinh 4

Các thiên thần Victoria's Secret cũng từng diện nhiều mẫu áo lót khá lạ trên sàn diễn thời trang - Ảnh: Internet

Hiện tại mẫu áo này vẫn gây xôn xao chị em phụ nữ và nhiều bạn vẫn muốn diện thử một lần tuy nhiên khá e ngại về độ hở của sản phẩm.

Vừa dọn về biệt thự Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh ‘tung quẩy’ trong bộ bikini 'lượn' khắp nhà khiến fan đỏ mặt

Vừa dọn về biệt thự Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh ‘tung quẩy’ trong bộ bikini 'lượn' khắp nhà khiến fan đỏ mặt

Mới đây người đẹp Trà Vinh đã có khoảnh khắc tung tăng khắp nhà ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong bộ đồ lót 2 mảnh khiến fan ‘mắt tròn mắt dẹt’.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc tiên ngọc trinh bikini chiếc áo bàn tay hư hỏng

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 14 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt