Ngọc Trinh, Tóc Tiên và sao quốc tế mê đắm chiếc áo ‘bàn tay hư hỏng’ che khéo vòng 1 siêu táo bạo, fan nhìn 'nóng mặt'

Thế giới thời trang luôn chứng kiến nhiều mẫu thiết kế độc, lạ ra đời hàng năm. Nhiều mẫu đồ lót đã khiến người xem tranh cãi vì kiểu dáng chẳng giống ai. Mới đây chiếc áo “bàn tay hư hỏng” ôm trọn vòng 1 của chị em phụ nữ cũng nhận vô số ý kiến trái chiều.

Một hotgirl Việt diện chiếc áo này kèm mốt outfit jeans cá tính khiến ai trông thấy cũng muốn đỏ mặt. Trong ảnh chiếc áo nhìn vô cùng ấn tượng nhưng cũng có đôi chút táo bạo, thiết kế chỉ đủ che chắn vòng 1 và được kết nối với nhau bằng sợi xích có phần hơi mỏng.