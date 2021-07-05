Ngọc Trinh, Tóc Tiên và sao quốc tế mê đắm chiếc áo ‘bàn tay hư hỏng’ che khéo vòng 1 siêu táo bạo, fan nhìn 'nóng mặt'

Không chỉ chị em phụ nữ mà Ngọc Trinh cũng từng diện chiếc áo này khiến fan ‘mắt tròn mắt dẹt’.
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Thế giới thời trang luôn chứng kiến nhiều mẫu thiết kế độc, lạ ra đời hàng năm. Nhiều mẫu đồ lót đã khiến người xem tranh cãi vì kiểu dáng chẳng giống ai. Mới đây chiếc áo “bàn tay hư hỏng” ôm trọn vòng 1 của chị em phụ nữ cũng nhận vô số ý kiến trái chiều.
Một hotgirl Việt diện chiếc áo này kèm mốt outfit jeans cá tính khiến ai trông thấy cũng muốn đỏ mặt. Trong ảnh chiếc áo nhìn vô cùng ấn tượng nhưng cũng có đôi chút táo bạo, thiết kế chỉ đủ che chắn vòng 1 và được kết nối với nhau bằng sợi xích có phần hơi mỏng.
Không chỉ riêng hotgirl trên mà các sao Việt cũng từng diện mẫu thời trang độc, lạ này. Tóc Tiên và Ngọc Trinh cũng từng khiến fan lo lắng khi diện mẫu bikini này vì cho rằng rất dễ xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ từng bị fan nhắc nhở: "Tôi nghĩ gái đã có chồng nên tiết chế lại, ăn mặc lịch sự, kín đáo hay suốt ngày mặc bikini khoe dáng". Tuy nhiên cô chỉ đáp lại “Ừ em” vì không muốn tốn thời gian tranh cãi.
Một ngôi sao quốc tế là Mai Davika cũng mê mẩn mẫu áo này tuy nhiên cô được cho là diện khá tinh tế và có gu thẩm mỹ cao.
Hiện tại mẫu áo này vẫn gây xôn xao chị em phụ nữ và nhiều bạn vẫn muốn diện thử một lần tuy nhiên khá e ngại về độ hở của sản phẩm.