Bất ngờ trước gia cảnh ‘không phải dạng vừa’ của Kim Lý – bạn trai Hồ Ngọc Hà tại Thụy Điển

Những ngày vừa qua, thông tin về gia cảnh của bạn trai Hồ Ngọc Hà – nam diễn viên Kim Lý bất ngờ được cộng đồng mạng quan tâm.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sang tận Thụy Điển để thăm Kim Lý cũng như gia đình bạn trai. Trên Instagram cá nhân, Hà Hồ lần đầu khoe clip về khung cảnh vườn nhà Kim Lý khiến nhiều người bất ngờ. Dù chỉ là một đoạn clip ngắn nhưng nhiều người có thể nhận thấy khu vườn nhà Kim Lý vô cùng rộng rãi và tươi mát.

Vườn nhà rộng rãi, xanh mát của gia đình Kim Lý - Ảnh: Internet

Bạn trai Hồ Ngọc Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Bố của Kim Lý từng sinh sống ở Sài Gòn trước khi sang Thụy Điển định cư. Cả bố và mẹ của nam diễn viên “Hương Ga” đều làm việc trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, bố Kim Lý còn kinh doanh nhiều cửa hiệu tại Thụy Điển. Đặc biệt, mẹ của anh từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc của Thụy Điển.

Kim Lý bên cạnh bố mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, bố mẹ Kim Lý đều đã ngoài 70 tuổi và vẫn đang định cư tại Thụy Điển. Bên cạnh công việc kinh doanh của gia đình thì họ thường xuyên cùng nhau đi du lịch, tận hưởng sự an nhàn của tuổi già.

Gia đình Hà Hồ rất thân thiết với gia đình Kim Lý - Ảnh: Internet

Hiện tại, bên cạnh vai trò là một diễn viên, người mẫu thì Kim Lý còn là một doanh nhân thành đạt. Ở độ tuổi 35, Kim Lý đã đạt được thành công mà nhiều người mơ ước. Nhiều người cho rằng cặp đôi Kim Lý và Hà Hồ không chỉ tương xứng về ngoại hình mà còn rất "môn đăng hộ đối".

Đi phát quà từ thiện cho người già neo đơn nhưng Hà Hồ vẫn khiến netizen ‘chướng mắt’ vì điều này Fan club của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang bị cộng đồng mạng chỉ trích khi đăng ảnh thần tượng làm từ thiện nhưng lại bóng gió chuyện “tạo nghiệp”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-gia-canh-khong-phai-dang-vua-cua-kim-ly-ban-trai-ho-ngoc-ha-tai-thuy-dien-336079.html