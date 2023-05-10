Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố

Từng là một trong những giọng ca được yêu thích nhất, cuộc sống của nam ca sĩ đột nhiên thay đổi hoàn toàn sau khi tai biến vào năm 32 tuổi.

Từng là giọng ca được yêu thích với các ca khúc như Tiết học cuối cùng, La la bay lên... thế nhưng Đại Nhân không bật lên được mà chỉ xuất hiện trong một số gameshow giải trí. Năm 2022, anh chàng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật, quyết định sang Mỹ định cư khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Đại Nhân lần đầu trải lòng về cuộc sống tại xứ cờ hoa.

Trên kênh YouTube cá nhân, Đại Nhân lần đầu trải lòng về cuộc sống tại xứ cờ hoa Theo đó, chàng trai 8X cho biết anh quay hình video khi đang trên đường đi làm. Công việc đầu tắt mặt tối từ 6h sáng đến 22h tối, làm suốt 7 ngày trong tuần khiến nam ca sĩ khá hoang mang thời gian đầu. Nhưng dần dần anh đã thích ứng được và quen với nhịp sống hối hả nơi xứ người. Hiện tại, Đại Nhân đang là một nhân viên kinh doanh, hàng ngày đi ký hợp đồng, quản lý khách hàng.



Hiện tại, Đại Nhân đang là một nhân viên kinh doanh, hàng ngày đi ký hợp đồng, quản lý khách hàng Anh cho biết thêm, hiện tại anh cảm nhận được niềm vui khi có tiền, có công việc ổn định, có thể thoải mái mua đồ hiệu mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều như trước. 'Bây giờ tôi thấy tự tin, tự hào. Cảm giác hay lắm. Dù mới qua 1 một năm thôi nhưng tôi đã dần đạt được những điều đặt ra, có cuộc sống mới, trải nghiệm và công việc mới', Đại Nhân chia sẻ. Đáng chú ý, nam ca sĩ U40 tiết lộ, khi mới bỏ lại tất cả ở Việt Nam qua Mỹ, anh đã chấp nhận làm lại từ đầu, với những vị trí thấp nhất như phục vụ, bồi bàn, bartender... Theo Đại Nhân, ai qua đây cũng phải bắt đầu từ các công việc như vậy. Nam ca sĩ cho biết anh không muốn hát hò nữa. Anh đã đi hát cả cuộc đời và bây giờ không đi hát thì anh phải làm những việc như thế là đương nhiên. Đại Nhân đã học tiếng Anh và dần hòa nhập cuộc sống mới.



Đại Nhân đã học tiếng Anh và dần hòa nhập cuộc sống mới Vào năm 2019, nam ca sĩ Đại Nhân khiến người hâm mộ anh không khỏi xôn xao lo lắng. Theo đó, giọng ca sinh năm 1987 cho biết, anh vừa trải qua cơn tai biến nguy hiểm, cụ thể là bị tắc mạch máu não ở động mạch chín. Khi được phát hiện và đưa vào viện, Đại Nhân đã ở trong tình trạng bị liệt một nửa người bên trái và méo miệng không nói được.

Vào năm 2019, nam ca sĩ Đại Nhân khiến người hâm mộ anh không khỏi xôn xao lo lắng khi trải qua cơn tai biến nguy hiểm Cơn tai biến bất ngờ xảy ra với Đại Nhân khi vừa anh ngủ dậy và không thể cử động được tay chân, kèm theo cơ mặt bị cứng đơ. Rất may, nam ca sĩ được người thân kịp thời đưa vào viện cấp cứu nên sức khỏe hiện đã dần hồi phục trở lại. Trong một chia sẻ vào năm 2022, Đại Nhân từng bày tỏ muốn khán giả dần quên mình đi. Kể từ khi sang Mỹ, nam ca sĩ cũng từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí, ưu tiên cuộc sống riêng.

Đại Nhân được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi vừa hoạt động ca hát, vừa sáng tác ca khúc và sản xuất âm nhạc cho nhiều đồng nghiệp trẻ Đại Nhân sinh năm 1987 sở hữ giọng ca trang sáng, lối hát trẻ trung cùng ngoại hình nam tính và tính cách dễ gần. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi vừa hoạt động ca hát, vừa sáng tác ca khúc và sản xuất âm nhạc cho nhiều đồng nghiệp trẻ. Đại Nhân từng gây “sốt” với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Đợi, Xa, Hết yêu, Trở lại tìm em, Lala bay lên…

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