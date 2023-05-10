Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố

Hậu trường 10/05/2023 21:22

Từng là một trong những giọng ca được yêu thích nhất, cuộc sống của nam ca sĩ đột nhiên thay đổi hoàn toàn sau khi tai biến vào năm 32 tuổi.

Từng là giọng ca được yêu thích với các ca khúc như Tiết học cuối cùng, La la bay lên... thế nhưng Đại Nhân không bật lên được mà chỉ xuất hiện trong một số gameshow giải trí. Năm 2022, anh chàng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật, quyết định sang Mỹ định cư khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Đại Nhân lần đầu trải lòng về cuộc sống tại xứ cờ hoa.

Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố - Ảnh 1
Trên kênh YouTube cá nhân, Đại Nhân lần đầu trải lòng về cuộc sống tại xứ cờ hoa

Theo đó, chàng trai 8X cho biết anh quay hình video khi đang trên đường đi làm. Công việc đầu tắt mặt tối từ 6h sáng đến 22h tối, làm suốt 7 ngày trong tuần khiến nam ca sĩ khá hoang mang thời gian đầu. Nhưng dần dần anh đã thích ứng được và quen với nhịp sống hối hả nơi xứ người. Hiện tại, Đại Nhân đang là một nhân viên kinh doanh, hàng ngày đi ký hợp đồng, quản lý khách hàng.

Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố - Ảnh 2
Hiện tại, Đại Nhân đang là một nhân viên kinh doanh, hàng ngày đi ký hợp đồng, quản lý khách hàng 

Anh cho biết thêm, hiện tại anh cảm nhận được niềm vui khi có tiền, có công việc ổn định, có thể thoải mái mua đồ hiệu mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều như trước. 'Bây giờ tôi thấy tự tin, tự hào. Cảm giác hay lắm. Dù mới qua 1 một năm thôi nhưng tôi đã dần đạt được những điều đặt ra, có cuộc sống mới, trải nghiệm và công việc mới', Đại Nhân chia sẻ.

Đáng chú ý, nam ca sĩ U40 tiết lộ, khi mới bỏ lại tất cả ở Việt Nam qua Mỹ, anh đã chấp nhận làm lại từ đầu, với những vị trí thấp nhất như phục vụ, bồi bàn, bartender... Theo Đại Nhân, ai qua đây cũng phải bắt đầu từ các công việc như vậy. Nam ca sĩ cho biết anh không muốn hát hò nữa. Anh đã đi hát cả cuộc đời và bây giờ không đi hát thì anh phải làm những việc như thế là đương nhiên. Đại Nhân đã học tiếng Anh và dần hòa nhập cuộc sống mới.

Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố - Ảnh 3
Đại Nhân đã học tiếng Anh và dần hòa nhập cuộc sống mới

Vào năm 2019, nam ca sĩ Đại Nhân khiến người hâm mộ anh không khỏi xôn xao lo lắng. Theo đó, giọng ca sinh năm 1987 cho biết, anh vừa trải qua cơn tai biến nguy hiểm, cụ thể là bị tắc mạch máu não ở động mạch chín. Khi được phát hiện và đưa vào viện, Đại Nhân đã ở trong tình trạng bị liệt một nửa người bên trái và méo miệng không nói được.

Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố - Ảnh 4
Vào năm 2019, nam ca sĩ Đại Nhân khiến người hâm mộ anh không khỏi xôn xao lo lắng khi trải qua cơn tai biến nguy hiểm 

Cơn tai biến bất ngờ xảy ra với Đại Nhân khi vừa anh ngủ dậy và không thể cử động được tay chân, kèm theo cơ mặt bị cứng đơ. Rất may, nam ca sĩ được người thân kịp thời đưa vào viện cấp cứu nên sức khỏe hiện đã dần hồi phục trở lại.

Trong một chia sẻ vào năm 2022, Đại Nhân từng bày tỏ muốn khán giả dần quên mình đi. Kể từ khi sang Mỹ, nam ca sĩ cũng từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí, ưu tiên cuộc sống riêng.

Bất ngờ trước cuộc sống của sao nam Vbiz nổi tiếng một thời sau khi đến Mỹ làm bồi bàn hậu biến cố - Ảnh 5
 Đại Nhân được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi vừa hoạt động ca hát, vừa sáng tác ca khúc và sản xuất âm nhạc cho nhiều đồng nghiệp trẻ

Đại Nhân sinh năm 1987 sở hữ giọng ca trang sáng, lối hát trẻ trung cùng ngoại hình nam tính và tính cách dễ gần. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi vừa hoạt động ca hát, vừa sáng tác ca khúc và sản xuất âm nhạc cho nhiều đồng nghiệp trẻ. Đại Nhân từng gây “sốt” với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Đợi, Xa, Hết yêu, Trở lại tìm em, Lala bay lên…

Phía công ty bảo hiểm nói gì khi NSƯT Kim Tử Long bức xúc tố bị xử ép, không thể hoàn lại số tiền đã mất?

Phía công ty bảo hiểm nói gì khi NSƯT Kim Tử Long bức xúc tố bị xử ép, không thể hoàn lại số tiền đã mất?

Sau buổi làm việc trực tiếp với Kim Tử Long, phía công ty bảo hiểm cũng có gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan truyền thông về vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Đại Nhân ca sĩ Đại Nhân 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi