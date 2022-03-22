Bảo Thy tuyển bảo mẫu cho quý tử, ra điều kiện như thế nào mà khiến dân tình "lắc đầu bó tay"? 

Hậu trường 22/03/2022 15:10

Đọc điều kiện ứng tuyển làm bảo mẫu cho quý tử nhà Bảo Thy, dân tình phải ngỡ ngàng "kêu trời", thắc mắc liệu lương có cao ngất như tiêu chí đề ra?

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy có dòng trạng thái gây chú ý. Theo đó, giọng ca "Công chúa bong bóng" đăng tuyển bảo mẫu cho con trai sau thời gian một mình tự chăm con. Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là những điều kiện ứng tuyển được nữ ca sĩ đưa ra, nhiều ý kiến cho rằng tiêu chí Bảo Thy đưa ra khá khó, thậm chí tốt nghiệp đại học chưa chắc đã làm được.

Bảo Thy tuyển bảo mẫu cho quý tử, ra điều kiện như thế nào mà khiến dân tình 'lắc đầu bó tay'?  - Ảnh 1

Theo đó, 7 gạch đầu dòng về điều kiện ứng tuyển bảo mẫu nhà Bảo Thy như sau: 

"Xin chào cả nhà, Thy cần tuyển bảo mẫu chăm bé sẽ ở lại cùng gia đình Thy với mong muốn làm việc lâu dài. Điều kiện ứng tuyển:

- Yêu thương bé và đã có bề dày kinh nghiệm (không nhận các trường hợp chỉ chăm con, cháu trong gia đình ạ, vì Thy cần người chuyên nghiệp 100%).

- Nếu đã từng học và làm việc qua các lớp điều dưỡng, hộ lý khoa Nhi thì càng tốt.

- Chăm bé hiện đại, khoa học.

- Đảm bảo sức khỏe tốt. Không say xe và máy bay vì gia đình Thy đi du lịch nhiều.

- Sạch sẽ tuyệt đối.

- Không vướng bận gia đình, tinh thần thoải mái tập trung cho công việc.

Bảo Thy tuyển bảo mẫu cho quý tử, ra điều kiện như thế nào mà khiến dân tình 'lắc đầu bó tay'?  - Ảnh 2

Có thể thấy, ngoài việc phải có bề dày kinh nghiệm, chăm sóc hiện đại, từng học và làm việc qua các lớp điều dưỡng, hộ lý khoa Nhi thì Bảo Thy cũng yêu cầu bảo mẫu là người không vướng bận gia đình, để có tinh thần thoải mái, tập trung cho công việc chăm sóc quý tử nhà cô. 

Ngay lập tức, bài đăng của Bảo Thy nhận được sự quan tâm từ CĐM, nhiều người nghe xong loạt tiêu chí bảo mẫu mà ngỡ ngàng, kêu trời, trong đó, tiêu chí "không vướng bận gia đình nhưng có bề dày kinh nghiệm" của Bảo Thy khá mâu thuẫn và khó có thể kiếm được người có đủ tiêu chí này.

Bảo Thy tuyển bảo mẫu cho quý tử, ra điều kiện như thế nào mà khiến dân tình 'lắc đầu bó tay'?  - Ảnh 3

Bên cạnh đó, vì Bảo Thy không công khai mức lương nên nhiều người cũng thắc mắc liệu số lương được phu nhân nhà đại gia Phan Lĩnh trả liệu có cao ngất trời như tiêu chí được đưa ra hay không.

"Tiêu chí này chỉ có mẹ chăm con thì có thôi"

"Học đại học mầm non ra chưa chắc đã làm được luôn"

"Không vướng bận gia đình nhưng phải có bề dày kinh nghiệm thì nếu là giáo viên mầm non cũng chỉ đã từng chăm con của người khác chứ bản thân chưa trải nghiệm thì cũng không thể nào 100% kinh nghiệm được"

"Tiêu chí này phù hợp với các hộ lí hoặc y tá ế chông, cô đơn chán việc nhà nước, đi làm cho nhà tài phiệt lương trăm triệu 1 tháng" - một số ý kiến của CĐM.

Bảo Thy tuyển bảo mẫu cho quý tử, ra điều kiện như thế nào mà khiến dân tình 'lắc đầu bó tay'?  - Ảnh 4

Bảo Thy lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Đến tháng 11/2021, nữ ca sĩ thông báo hạ sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, là một quý tử. Từ khi kết hôn và sinh con, Bảo Thy chủ yếu dành thời gian cho gia đình và tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ hiện cũng điều hành công việc kinh doanh riêng.

 

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