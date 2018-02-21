Những dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Bảo Thanh về chuyện bị mạo danh lừa đảo đầu năm khiến công chúng hoang mang.

Trong khi người người đang vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới thì Bảo Thanh lại vô cùng bức xúc vì bị kẻ xấu mạo danh tên tuổi của mình để lừa đảo.

Qua những chia sẻ mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng khẳng định bản thân không hề bán điện thoại. Trang fanpage mượn tên cô để bán điện thoại với giá 1 triệu đồng là giả mạo.

Bảo Thanh bức xúc khi mới đầu năm đã gặp chuyện mạo danh lừa đảo - Ảnh: FBNV

"Lừa đảo. Thanh không bán điện thoại nhé. Fanpage bán điện thoại giá 1 triệu là giả mạo. Ai mua ở fanpage đó thì vào đó mà đòi. Đừng có đòi tôi. Tôi không liên quan nhé. Mới đầu năm mà vào đòi điện thoại mới sợ chứ. Mệt thế", Bảo Thanh viết đầy bức xúc.

Nữ diễn viên khẳng định trang fanpage bán điện thoại với tên mình là giả mạo - Ảnh: FBNV

Nhiều người đồng tình với chia sẻ của cô - Ảnh: FBNV

Dù Bảo Thanh đã cố gắng giải thích nhưng nhiều người vẫn không tin rằng mình đã bị lừa - Ảnh: FBNV

Trang fanpage lấy tên Bảo Thanh đăng tải bán điện thoại với giá 1 triệu đồng được nữ diễn viên khẳng định là mạo danh - Ảnh: Facebook

Chuyện các nghệ sĩ Việt bị mạo danh để lừa đảo không phải là chuyện hiếm trên mạng xã hội hiện nay. Vì thế, người dùng cần phải cảnh giác, tìm hiểu thông tin rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh tiền mất, tật mang.

Bảo Thanh lần đầu tiết lộ sự thật scandal tin nhắn với Việt Anh: Bị lừa Mới đây, lần đầu tiên Bảo Thanh đã chia sẻ thẳng thắn về nghi vấn scandal "thả thính" diễn viên Việt Anh khiến nhiều người xôn xao hồi năm 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thanh-song-chung-voi-me-chong-buc-xuc-khi-ngay-dau-nam-da-bi-doi-dien-thoai-272385.html