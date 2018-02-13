Hành động bất ngờ của Bảo Thanh với người bố đã mất khiến công chúng chạnh lòng, xót xa

Hậu trường 13/02/2018 14:55

Bảo Thanh vừa đăng dòng trạng thái cảm động gửi đến người cha đã mất khi Tết đang cận kề khiến cư dân mạng chạnh lòng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thanh vừa chia sẻ bức tâm thư gửi đến người cha đã mất của mình khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng trải lòng với bố về những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà cô trải qua trong năm 2017 vừa qua.

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Bảo Thanh gửi đến người cha đã mất những lời yêu thương - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh tâm sự: "Bố ơi, con đây! Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2018 rồi bố nhỉ. Nhanh thật, con thấy mình hơi già già rồi. 365 ngày qua quả thực là một chuỗi những vui, buồn, tủi, nhục kèm lẫn với vinh quang. Hỉ nộ ái ố cảm xúc nào cũng đủ cả. Nhưng trên hết đó là cảm xúc hạnh phúc! Con đã tiếp tục chạm được tới những ước mơ của mình.

Bố thấy không, con đường này trải đầy hoa hồng nhưng có gai bố nhỉ. Nhưng không sao, bố đã chẳng nói với con điều đó từ rất lâu - và con đã ghi nhớ trong đầu rồi!

Hành động bất ngờ của Bảo Thanh với người bố đã mất khiến công chúng chạnh lòng, xót xa - Ảnh 2
Năm 2017, Bảo Thanh đã tham gia rất nhiều dự án phim lớn. Đặc biệt, tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng cả nước qua bộ phim Sống chung với mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Con sẽ vẫn tiếp tục thực hiện lời con đã hứa với bố. Con sẽ vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Và năm nay, mẹ con con mời bố về ăn Tết. Rồi đến mùng 1, vợ chồng con mời bố ra tổ ấm nhỏ của chúng con ăn cơm Tết bố nhé... Cuộc đời chẳng có bao lâu, mình cứ sống vui sống tốt là đời sẽ nở hoa phải không bố. Mẹ con chúng con yêu và thương bố rất nhiều!".

Dù biết chắc trên con đường nghệ thuật sẽ còn rất nhiều chông gai phải vượt qua song Bảo Thanh hứa sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ.

Những dòng trạng thái cảm xúc của người đẹp này nhanh chóng chạm đến rất trái tim của công chúng. Không ít người đã chia sẻ bên dưới dòng tâm sự của cô.

Hành động bất ngờ của Bảo Thanh với người bố đã mất khiến công chúng chạnh lòng, xót xa - Ảnh 3

Hành động bất ngờ của Bảo Thanh với người bố đã mất khiến công chúng chạnh lòng, xót xa - Ảnh 4
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