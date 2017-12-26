Fan xót xa khi Bảo Thanh khóc như mưa, ôm con về nhà ngoại trong Tết đầu làm dâu

“Lấy chồng được 6 năm nhưng chỉ có một năm Thanh về ngoại ăn Tết, đó chính là năm bố mất. Là con gái, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có đôi lúc cảm thấy xót xa.

Mới đây, Bảo Thanh gây chú ý khi đăng tải status rất dài, trải lòng về cuộc sống làm dâu khi còn quá trẻ. Đối với cô, cái Tết đầu tiên sau khi lấy chồng là cái Tết buồn và khiến cô đau lòng nhiều nhất. Năm đó, bố của Bảo Thanh đột ngột qua đời vào đúng dịp đầu xuân năm mới.

Ôm con về nhà ngoại mà nước mắt như mưa. Cảm giác hụt hẫng, xót xa, mất mát nó quá lớn. Không những thế, khi ấy vì mới sinh Bin, tinh thần suy sụp nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng khá nhiều…” - Bảo Thanh đau đớn nhớ lại lần duy nhất được ăn Tết nhà ngoại.

Chuyện buồn đã qua, nhưng mỗi năm khi Tết đến, cảm giác về cái Tết đầu tiên đi làm dâu, cái Tết đầu tiên làm vợ, làm mẹ cũng là cái Tết đầu tiên về nhà ngoại… vẫn trĩu nặng trong lòng. Ở thời điểm ấy, khi mà người người, nhà nhà đầm ấm sum vầy chuẩn bị lễ lạt, trang hoàng nhà cửa đón Tết thì tin buồn ập đến. Khi đó, em Bin mới vừa được 4 tháng tuổi.

Bảo Thanh trải lòng về nỗi buồn mất ba thời mới đi làm dâu - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh là diễn viên sở hữu lượng fan hùng hậu kể từ sau khi nổi danh với bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Vì vậy, ít ai ngờ rằng cuộc sống của cô cũng có nhiều nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. ­­­­

Lấy chồng từ năm 21 tuổi, người đẹp sinh năm 1990 thường xuyên cảm thấy tủi thân vì năm nào cũng phải ăn Tết xa nhà. Dù hai gia đình nội ngoại cách nhau chỉ vài chục phút lái xe nhưng muốn hoàn thành bổn phận con dâu, Bảo Thanh chưa năm nào dám bỏ bê công việc nhà chồng để về bên mẹ.

“Một cô gái mới 21 tuổi, khi còn đang tung tăng bay nhảy và mộng mơ đã làm vợ, làm mẹ, làm dâu… Cái Tết đầu tiên xa vòng tay bố mẹ, bỡ ngỡ ở nhà chồng và ôm con nhỏ, cảm giác chưa hết hụt hẫng thì lại nhận tin buồn. Tết nhà ngoại khi ấy thật sự đáng nhớ.

Nhìn mẹ, Thanh đã tự nhủ với lòng mình, từ nay Tết năm nào cũng sẽ cố gắng gác lại mọi việc để về bên mẹ dịp giao thừa.

Nhưng hóa ra, mọi thứ không dễ như thế. Anh Thắng năm nào cũng phải đi trực Tết, con thì nhỏ, không có chồng ở bên, còn cúng giỗ, lễ lạt. Đến cả cái Tết nhà nội còn không được trọn vẹn, làm sao dám mơ đến việc về ngoại đón Tết. Vậy nên, dù chẳng ai cấm cản nhưng thấm thoắt 5 năm từ khi bố mất, Thanh vẫn chưa thực hiện được mong ước đón giao thừa bên mẹ của mình. Tự thấy mình có lỗi với mẹ nhiều lắm” - Bảo Thanh buồn bã.

Dù được chồng cưng chiều hết mực, Bảo Thanh vẫn buồn vì nhiều năm không được đón giao thừa cùng mẹ ruột - Ảnh: Internet

Qua đó, nữ diễn viên cũng nhắn gửi đến các đức ông chồng hãy quan tâm vợ nhiều hơn vì họ đã hi sinh quá nhiều. Chia sẻ của nữ diễn nhận được sự đồng cảm của nhiều nàng dâu.

“Vậy nên qua đây, Thanh cũng muốn nhắn nhủ đến các đức ông chồng, hãy quan tâm, chia sẻ với vợ mình nhiều hơn, nhất là khi Tết đang đến gần. Còn các chị em, đón Tết nhà ngoại là một mong muốn chính đáng, nếu các chị em thật sự muốn thì cứ mạnh dạn bày tỏ, mạnh dạn chia sẻ với gia đình chồng.

Và quan trọng là, chúng ta khó có thể trọn vẹn được mọi thứ, cỗ mùng 1 có thể không được đủ ngon, mâm cơm giao thừa có thể không được đủ món, tiền thưởng năm nay có thể không được đủ nhiều, nhưng cứ mạnh dạn gạt bớt mỗi thứ 1 chút, để chạy ù về được đón 1 cái giao thừa bên cạnh cha mẹ đẻ của mình. Bởi Tết, chỉ cần đủ thành viên, đủ yêu thương, đủ chia sẻ, thì đó thực sự là 1 cái Tết trọn vẹn” - nữ diễn viên bày tỏ quan điểm.