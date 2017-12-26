Fan xót xa khi Bảo Thanh khóc như mưa, ôm con về nhà ngoại trong Tết đầu làm dâu

Giải trí 26/12/2017 16:32

Diễn viên Bảo Thanh khiến nhiều fan rơi nước mắt khi trải lòng về mong muốn được đón giao thừa bên mẹ ruột sau 6 năm làm dâu.

Mới đây, Bảo Thanh gây chú ý khi đăng tải status rất dài, trải lòng về cuộc sống làm dâu khi còn quá trẻ. Đối với cô, cái Tết đầu tiên sau khi lấy chồng là cái Tết buồn và khiến cô đau lòng nhiều nhất. Năm đó, bố của Bảo Thanh đột ngột qua đời vào đúng dịp đầu xuân năm mới.

“Lấy chồng được 6 năm nhưng chỉ có một năm Thanh về ngoại ăn Tết, đó chính là năm bố mất. Là con gái, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có đôi lúc cảm thấy xót xa.

Chuyện buồn đã qua, nhưng mỗi năm khi Tết đến, cảm giác về cái Tết đầu tiên đi làm dâu, cái Tết đầu tiên làm vợ, làm mẹ cũng là cái Tết đầu tiên về nhà ngoại… vẫn trĩu nặng trong lòng. Ở thời điểm ấy, khi mà người người, nhà nhà đầm ấm sum vầy chuẩn bị lễ lạt, trang hoàng nhà cửa đón Tết thì tin buồn ập đến. Khi đó, em Bin mới vừa được 4 tháng tuổi.

Ôm con về nhà ngoại mà nước mắt như mưa. Cảm giác hụt hẫng, xót xa, mất mát nó quá lớn. Không những thế, khi ấy vì mới sinh Bin, tinh thần suy sụp nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng khá nhiều…” - Bảo Thanh đau đớn nhớ lại lần duy nhất được ăn Tết nhà ngoại.

Fan xót xa khi Bảo Thanh khóc như mưa, ôm con về nhà ngoại trong Tết đầu làm dâu - Ảnh 1
Bảo Thanh trải lòng về nỗi buồn mất ba thời mới đi làm dâu - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh là diễn viên sở hữu lượng fan hùng hậu kể từ sau khi nổi danh với bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Vì vậy, ít ai ngờ rằng cuộc sống của cô cũng có nhiều nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. ­­­­

Lấy chồng từ năm 21 tuổi, người đẹp sinh năm 1990 thường xuyên cảm thấy tủi thân vì năm nào cũng phải ăn Tết xa nhà. Dù hai gia đình nội ngoại cách nhau chỉ vài chục phút lái xe nhưng muốn hoàn thành bổn phận con dâu, Bảo Thanh chưa năm nào dám bỏ bê công việc nhà chồng để về bên mẹ.

“Một cô gái mới 21 tuổi, khi còn đang tung tăng bay nhảy và mộng mơ đã làm vợ, làm mẹ, làm dâu… Cái Tết đầu tiên xa vòng tay bố mẹ, bỡ ngỡ ở nhà chồng và ôm con nhỏ, cảm giác chưa hết hụt hẫng thì lại nhận tin buồn. Tết nhà ngoại khi ấy thật sự đáng nhớ.

Nhìn mẹ, Thanh đã tự nhủ với lòng mình, từ nay Tết năm nào cũng sẽ cố gắng gác lại mọi việc để về bên mẹ dịp giao thừa.

Nhưng hóa ra, mọi thứ không dễ như thế. Anh Thắng năm nào cũng phải đi trực Tết, con thì nhỏ, không có chồng ở bên, còn cúng giỗ, lễ lạt. Đến cả cái Tết nhà nội còn không được trọn vẹn, làm sao dám mơ đến việc về ngoại đón Tết. Vậy nên, dù chẳng ai cấm cản nhưng thấm thoắt 5 năm từ khi bố mất, Thanh vẫn chưa thực hiện được mong ước đón giao thừa bên mẹ của mình. Tự thấy mình có lỗi với mẹ nhiều lắm” - Bảo Thanh buồn bã.

Fan xót xa khi Bảo Thanh khóc như mưa, ôm con về nhà ngoại trong Tết đầu làm dâu - Ảnh 2
Dù được chồng cưng chiều hết mực, Bảo Thanh vẫn buồn vì nhiều năm không được đón giao thừa cùng mẹ ruột - Ảnh: Internet

Qua đó, nữ diễn viên cũng nhắn gửi đến các đức ông chồng hãy quan tâm vợ nhiều hơn vì họ đã hi sinh quá nhiều. Chia sẻ của nữ diễn nhận được sự đồng cảm của nhiều nàng dâu.

“Vậy nên qua đây, Thanh cũng muốn nhắn nhủ đến các đức ông chồng, hãy quan tâm, chia sẻ với vợ mình nhiều hơn, nhất là khi Tết đang đến gần. Còn các chị em, đón Tết nhà ngoại là một mong muốn chính đáng, nếu các chị em thật sự muốn thì cứ mạnh dạn bày tỏ, mạnh dạn chia sẻ với gia đình chồng.

Và quan trọng là, chúng ta khó có thể trọn vẹn được mọi thứ, cỗ mùng 1 có thể không được đủ ngon, mâm cơm giao thừa có thể không được đủ món, tiền thưởng năm nay có thể không được đủ nhiều, nhưng cứ mạnh dạn gạt bớt mỗi thứ 1 chút, để chạy ù về được đón 1 cái giao thừa bên cạnh cha mẹ đẻ của mình. Bởi Tết, chỉ cần đủ thành viên, đủ yêu thương, đủ chia sẻ, thì đó thực sự là 1 cái Tết trọn vẹn” - nữ diễn viên bày tỏ quan điểm.

Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm

Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm

Chia sẻ hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, Bảo Thanh "Sống chung với mẹ chồng" khiến fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thanh gia đình Bảo Thanh chồng Bảo Thanh con trai Bảo Thanh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 53 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 53 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp