Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân

Hậu trường 12/12/2017 14:06

Được bà xã cảm ơn tình cảm trên trang cá nhân, chồng của nữ diễn viên Bảo Thanh lại có phản ứng hài hước như thế này đây.

Mới đây, nữ diễn viên Bảo Thanh đã tổng kết lại những điều được và mất trong năm 2017 đầy "sóng gió". Theo nữ chính Sống chung với mẹ chồng, cô đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như buồn, vui, chán nản... trong một năm vừa qua. 

Người đẹp tổng kết lại một năm: "Tâm sự cuối ngày! Tự nhiên giật mình thảng thốt. Còn có 7 mấy ngày nữa là Tết rồi. Năm nay mình đã làm được những gì nhỉ? Bị người ta lừa gạt, mất tiền, về nhà kêu gào với chồng. Bị người ta bắt nạt, cũng về khóc lóc với chồng. Mệt mỏi, ốm yếu, buồn, vui, khốn đốn, chán nản, cái gì cũng chồng .. chồng .. Lắm lúc cũng tự hỏi. Cái gì cũng chồng thế này, thế mình đã làm được những gì?".

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân - Ảnh 1
Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến ông xã Đức Thắng sau một năm đầy "sóng gió" - Ảnh: Internet

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy nhưng Bảo Thanh vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi luôn có "nửa kia" bên cạnh giúp mình vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống.

"Ơ, thế mà cũng khá lắm đấy, năm nay thực hiện được bao nhiêu là ước mơ và dự định rồi. Nhưng công nhận, không có cái ông này thực chả biết phải xoay sở thế nào những lúc bế tắc khó khăn. Ừ thôi vợ chồng là cái duyên cái nợ rồi chẳng đong đếm được là yêu nhau nhiều như thế nào đâu, chỉ biết là muốn sống cạnh nhau thật lâu dài. Vậy thôi, chúc cả thế giới vui trừ mấy kẻ lừa tiền", Bảo Thanh hạnh phúc nói về ông xã.

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân - Ảnh 2
Bảo Thanh cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi luôn có ông xã bên cạnh động viên, ủng hộ mình - Ảnh: FBNV

Đọc được những lời cảm ơn ngọt ngào của vợ, Đức Thắng - ông xã Bảo Thanh không nói lời nào mà chỉ đăng tấm hình mình đang ngồi rửa chén khiến nhiều người phải bật cười.

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân - Ảnh 3
Bức ảnh rửa chén mà chồng Bảo Thanh dùng để trả lời những dòng cảm ơn tình cảm của vợ - Ảnh: FBNV

Tình cảm của hai vợ chồng diễn viên Bảo Thanh thu hút sự chú ý cũng như nhận được nhiều bình luận ngưỡng mộ từ cư dân mạng. Một số bình luận nổi bật như: "Ước gì sau này em cũng có được anh chồng thế này nhỉ", "Chúc chị luôn xinh đẹp hạnh phúc nhiều bên gia đình mình nhé" hay "Có chồng lắng nghe là hạnh phúc rồi"...

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân - Ảnh 4
Nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ trước tình cảm của hai vợ chồng Bảo Thanh - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh nói về ồn ào làm đại sứ trong vụ lô mỹ phẩm 11 tỷ nghi hàng giả: ‘Chẳng lẽ tôi biết không tốt mà lại đi dùng, thậm chí còn cho mẹ dùng’

Bảo Thanh nói về ồn ào làm đại sứ trong vụ lô mỹ phẩm 11 tỷ nghi hàng giả: ‘Chẳng lẽ tôi biết không tốt mà lại đi dùng, thậm chí còn cho mẹ dùng’

Liên quan đến vụ việc công an bắt giữ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng bị nghi hàng giả, diễn viên Bảo Thanh khẳng định không hề biết công ty mà cô từng làm đại sứ kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.

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