Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Bảo Thanh vừa khoe ảnh được ông xã tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình. Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc bên chồng. Dù chỉ có bánh gato đơn giản nhưng cô vẫn rất vui và cảm động trước tình cảm của gia đình dành cho mình.