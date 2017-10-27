Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27

Giải trí 27/10/2017 11:28

Gác qua một bên những điều không vui, Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” vừa được ông xã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 27 vô cùng đáng nhớ.

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Bảo Thanh vừa khoe ảnh được ông xã tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình. Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc bên chồng. Dù chỉ có bánh gato đơn giản nhưng cô vẫn rất vui và cảm động trước tình cảm của gia đình dành cho mình.

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27 - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Bảo Thanh viết: “Cảm ơn tình yêu. Điều giản dị nhưng lại là điều tuyệt vời nhất, quý giá nhất của em" - Ảnh: Facebook

Từ sau thành công của hai bộ phim Người phán xử Sống chung với mẹ chồng, tên tuổi Bảo Thanh đã đến gần hơn với công chúng. Nhiều bạn bè và khán giả cũng gửi lời chúc sinh nhật đến cô.

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27 - Ảnh 2
Nhiều bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc sinh nhật đến nữ diễn viên - Ảnh: Facebook

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27 - Ảnh 3
Người đẹp cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân và fan đã dành tình cảm yêu thương cho mình - Ảnh: Facebook

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27 - Ảnh 4
Bảo Thanh chia sẻ hạnh phúc bên ông xã trong lần sinh nhật thứ 27 - Ảnh: Facebook

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27 - Ảnh 5
Cô cũng khoe ảnh con trai lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh: Facebook

Sau ồn ào thả thính bạn diễn, Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' tình tứ bên ông xã đón sinh nhật lần thứ 27 - Ảnh 6
Năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Bảo Thanh. Cô được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia hai bộ phim ăn khách Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử - Ảnh: Facebook

Chồng Bảo Thanh đã phản ứng như thế này khi xem cảnh nóng của vợ trong phim "Sống chung với mẹ chồng"

Chồng Bảo Thanh đã phản ứng như thế này khi xem cảnh nóng của vợ trong phim "Sống chung với mẹ chồng"

"Công an họ bản lĩnh lắm" - Bảo Thanh chia sẻ về phản ứng của chồng khi xem những cảnh ân ái của cô và bạn diễn Anh Dũng trong bộ phim đang gây bão "Sống chung với mẹ chồng".

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