Bảo Thanh nói về ồn ào làm đại sứ trong vụ lô mỹ phẩm 11 tỷ nghi hàng giả: ‘Chẳng lẽ tôi biết không tốt mà lại đi dùng, thậm chí còn cho mẹ dùng’

Những ngày qua, thông tin rất nhiều người đẹp, diễn viên nổi tiếng từng làm đại sứ thương hiệu cho công ty bị tình nghi là kinh doanh các mặt hàng giả T'S Group khiến dư luận vô cùng hoang mang. Đặc biệt là các khách hàng từng mua sản phẩm theo lời giới thiệu của các đại sứ này về dùng và tặng cho người thân, bạn bè.

Vụ việc vỡ lỡ khi bà chủ của lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 11 tỉ đồng bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi kinh doanh sản phẩm kém chất lượng. Ngay sau đó, danh tính hàng loạt các người đẹp trong giới giải trí liên quan đến công ty này cũng bị vạ lây.