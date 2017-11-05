Bảo Thanh nói về ồn ào làm đại sứ trong vụ lô mỹ phẩm 11 tỷ nghi hàng giả: ‘Chẳng lẽ tôi biết không tốt mà lại đi dùng, thậm chí còn cho mẹ dùng’

Liên quan đến vụ việc công an bắt giữ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng bị nghi hàng giả, diễn viên Bảo Thanh khẳng định không hề biết công ty mà cô từng làm đại sứ kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.
Những ngày qua, thông tin rất nhiều người đẹp, diễn viên nổi tiếng từng làm đại sứ thương hiệu cho công ty bị tình nghi là kinh doanh các mặt hàng giả T'S Group khiến dư luận vô cùng hoang mang. Đặc biệt là các khách hàng từng mua sản phẩm theo lời giới thiệu của các đại sứ này về dùng và tặng cho người thân, bạn bè.
Vụ việc vỡ lỡ khi bà chủ của lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 11 tỉ đồng bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi kinh doanh sản phẩm kém chất lượng. Ngay sau đó, danh tính hàng loạt các người đẹp trong giới giải trí liên quan đến công ty này cũng bị vạ lây.
Ngoài Á hậu Dương Tú Anh, diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Lã Thanh Huyền thì còn có diễn viên Bảo Thanh - Đại sứ Thương hiệu Sen Slim - giảm cân an toàn, tăng cân tự nhiên thuộc T'S Group.
Vì những bài quảng cáo của Bảo Thanh luôn thu hút lượng người mua cực lớn nên cô bị nhiều khán giả chỉ trích là lợi dụng lòng tin của fan để trục lợi.
Trước những lời nhận định không hay ho về mình, nữ chính Sống chung với mẹ chồng cho biết cô đang chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng rồi sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho những người yêu mến mình. Bảo Thanh cũng khẳng định không hề biết sản phẩm mình giới thiệu là kém chất lượng, vì thế còn sử dụng cho bản thân và đưa cho mẹ dùng.