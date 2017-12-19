Chia sẻ hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, Bảo Thanh "Sống chung với mẹ chồng" khiến fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thanh khiến công chúng chú ý khi đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh.

Ngay sau đó, rất nhiều bạn bè và cư dân mạng tỏ ra lo lắng và không ngừng gửi lời hỏi thăm đến nữ diễn viên.

Trước tình cảm của người thân và bạn bè, nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng lập tức gửi lời trấn an đến mọi người. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định và đang hồi phục sau khi được điều trị và chăm sóc của các y bác sĩ.

Cũng theo chia sẻ ở phần bình luận, nguyên nhân khiến Bảo Thanh nhập viện giữa đêm là do bị ngộ độc thực phẩm.

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân Được bà xã cảm ơn tình cảm trên trang cá nhân, chồng của nữ diễn viên Bảo Thanh lại có phản ứng hài hước như thế này đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-lo-sot-vo-khi-bao-thanh-song-chung-voi-me-chong-ngo-doc-thuc-pham-nhap-vien-trong-dem-263105.html