Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm

Giải trí 19/12/2017 17:11

Chia sẻ hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, Bảo Thanh "Sống chung với mẹ chồng" khiến fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thanh khiến công chúng chú ý khi đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh.

Ngay sau đó, rất nhiều bạn bè và cư dân mạng tỏ ra lo lắng và không ngừng gửi lời hỏi thăm đến nữ diễn viên.

Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Bảo Thanh chia sẻ hình ảnh đang nhập viện kèm dòng trạng thái: "Sau một hồi truyền đủ loại, em đã ổn rồi!" - Ảnh: FBNV

Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm - Ảnh 2
Fan và bạn bè lo lắng gửi lời hỏi thăm đến nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Trước tình cảm của người thân và bạn bè, nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng lập tức gửi lời trấn an đến mọi người. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định và đang hồi phục sau khi được điều trị và chăm sóc của các y bác sĩ.

Cũng theo chia sẻ ở phần bình luận, nguyên nhân khiến Bảo Thanh nhập viện giữa đêm là do bị ngộ độc thực phẩm.

Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm - Ảnh 3
Ngay sau đó, nữ diễn viên phim "Sống chung với mẹ chồng" đã nhanh chóng lên tiếng trấn an để mọi người yên tâm - Ảnh: FBNV

Fan lo 'sốt vó' khi Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng' ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm - Ảnh 4
Sau khi tham gia hai bộ phim đình đám "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", Bảo Thanh nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả cả nước - Ảnh: Internet

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân

Phản ứng 'khó đỡ' của ông xã diễn viên Bảo Thanh khi được vợ cảm ơn trên trang cá nhân

Được bà xã cảm ơn tình cảm trên trang cá nhân, chồng của nữ diễn viên Bảo Thanh lại có phản ứng hài hước như thế này đây.

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