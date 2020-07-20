Bảo Thanh đăng ảnh 10 năm trước bên ông xã, tự hào vì có chồng tâm lý, yêu chiều vợ con

Hậu trường 20/07/2020 16:24

Diễn viên Bảo Thanh khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi lấy được một người chồng tốt, hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ con.

Mới đây, diễn viên Bảo Thanh gây chú ý khi trải lòng về dự định tạm ngưng đóng phim một thời gian. Được biết, cô kết hôn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và hiện đã có một cậu con trai, sắp tới sẽ đón thêm thành viên mới. Mỹ nhân phim "Sống chung với mẹ chồng" muốn ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị điều kiện thật tốt để chào đón con thứ 2 ra đời. 

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Hạnh phúc 10 năm của Bảo Thanh - Ảnh: FB

Bảo Thanh chia sẻ: "Thật sự, điều mà Thanh tự hào nhất đến bây giờ, không phải sự nghiệp thành công, mà chính là 10 năm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Ở bên nhau từ khi còn là sinh viên chưa có gì trong tay, chưa đủ chín chắn, trưởng thành cho đến bây giờ khi cuộc sống đủ đầy hơn, 10 năm qua Thanh luôn trân trọng hạnh phúc mà mình đang có".

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Thời gian qua, cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp - Ảnh: FB

Bảo Thanh dùng những lời "có cánh" viết về ông xã: "Anh Thắng ít nói nhưng vô cùng tâm lý, yêu chiều 2 mẹ con. Mình chắc sẽ không thể thỏa sức với đam mê diễn xuất nếu không có sự ủng hộ của anh và con".

Cô hài hước cho biết, sắp tới sẽ ở nhà "ăn bám" chồng: "Thôi thì 2 mẹ con sẽ tình nguyện là “cây văn nghệ” mua vui cho bố, nấu những bữa ăn ngon “nịnh” bố, cùng nhau tạo ra những pha “khó đỡ”, rồi cùng nhau chuẩn bị thật tốt để đón chào em của Bin Bảo chứ nhỉ".

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Với Bảo Thanh, hạnh phúc gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu - Ảnh: FB

Cuối bài viết, nữ diễn viên tự tin khẳng định: "Mình nghĩ rằng: 10 năm, 20 năm, hay là 60 năm đi chăng nữa, thì sự tin tưởng, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau vẫn là những điều vô cùng quan trọng để giữ lửa hạnh phúc gia đình".

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