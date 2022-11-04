Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố

Có thể thấy, dù chỉ là loạt ảnh lúc bé nhưng ngoại hình của con trai Bằng Kiều được nhận xét là điển trai giống nam ca sĩ. (Ảnh: FB Bằng Kiều)

Mới đây, Bằng Kiều hé lộ loạt ảnh lúc mới sinh của con trai thứ 4 gây chú ý với khán giả. Theo đó, dân tình lại được chiêm ngưỡng loạt sơ sinh cận mặt với vô số biểu cảm đáng yêu của con trai Bằng Kiều. Từ loạt ảnh Bằng Kiều đăng tải, có thể thấy nhóc tỳ sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn. Quý tử thứ 4 của nam ca sĩ có vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Ai nấy phải thừa nhận rằng, cậu bé như "bản sao" của người bố nổi tiếng.

Đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân, Bằng Kiều hào hứng chia sẻ dòng trạng thái: "Thể theo lời yêu cầu của các cô chú bác fan của em Benly Bằng Nguyên chưa thấy dung nhan lúc bé của em. Em cũng bình thường thôi ạ".

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có ba con trai. Sau khi ly hôn, ba con trai của nam ca sĩ sống với mẹ. Bằng Kiều và vợ cũ vẫn làm bạn để chia sẻ chuyện chăm sóc, dạy dỗ con trai. Sau nhiều năm lẻ bóng khi khép lại hôn nhân dang dở với vợ đầu Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều đã tìm được hạnh phúc mới.

Theo một nguồn tin riêng từ 24h, bạn gái Bằng Kiều thuộc thế hệ 9x, kém nam ca sĩ gần 20 tuổi và được đánh giá là xinh đẹp, tài năng, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực làm dẹp tại Hà Nội.

"Bạn gái mới của Bằng Kiều ngoan hiền, giỏi, tinh tế, không hoạt động showbiz. Bằng Kiều không ngại khoe tình mới nhưng bạn gái thì có vẻ hơi ngại. Họ đang rất hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn", nguồn tin cho hay.

Bạn gái và con trai út của Bằng Kiều trong một vài bức ảnh hiếm hoi một số hình ảnh đồng nghiệp đăng tải.(Ảnh: FB Bằng Kiều)

Sau 10 năm kể từ khi con trai thứ 3 chào đời, việc có con trai thứ 4 khiến Bằng Kiều không khỏi hạnh phúc. Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố. Theo lời Bằng Kiều, việc không công khai chân dung nửa kia cũng như con trai thứ tư trong suốt khoảng thời gian dài là mong muốn của bạn gái anh.