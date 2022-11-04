Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố

Hậu trường 04/11/2022 14:14

Loạt ảnh lúc mới sơ sinh của con trai thứ 4 nhà Bằng Kiều, nhóc tỳ siêu kháu khỉnh trông sao y bản chính từ bố.

Mới đây, Bằng Kiều hé lộ loạt ảnh lúc mới sinh của con trai thứ 4 gây chú ý với khán giả. Theo đó, dân tình lại được chiêm ngưỡng loạt sơ sinh cận mặt với vô số biểu cảm đáng yêu của con trai Bằng Kiều. Từ loạt ảnh Bằng Kiều đăng tải, có thể thấy nhóc tỳ sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn. Quý tử thứ 4 của nam ca sĩ có vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Ai nấy phải thừa nhận rằng, cậu bé như "bản sao" của người bố nổi tiếng.

Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 1

 Có thể thấy, dù chỉ là loạt ảnh lúc bé nhưng ngoại hình của con trai Bằng Kiều được nhận xét là điển trai giống nam ca sĩ. (Ảnh: FB Bằng Kiều)

Đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân, Bằng Kiều hào hứng chia sẻ dòng trạng thái: "Thể theo lời yêu cầu của các cô chú bác fan của em Benly Bằng Nguyên chưa thấy dung nhan lúc bé của em. Em cũng bình thường thôi ạ".

Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 2
Quý tử thứ 4 của nam ca sĩ có vẻ ngoài kháu khỉnh lúc bé. (Ảnh: FB Bằng Kiều)
Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 3

Bằng Kiều tiết lộ khoảnh khắc bụ bẫm đáng yêu lúc mới sơ sinh của quý tử thứ 4, nhóc tì y hệt bản sao của bố. (Ảnh: FB Bằng Kiều)

Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 4Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 5

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có ba con trai. Sau khi ly hôn, ba con trai của nam ca sĩ sống với mẹ. Bằng Kiều và vợ cũ vẫn làm bạn để chia sẻ chuyện chăm sóc, dạy dỗ con trai. Sau nhiều năm lẻ bóng khi khép lại hôn nhân dang dở với vợ đầu Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều đã tìm được hạnh phúc mới.

Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 6

Theo một nguồn tin riêng từ 24h, bạn gái Bằng Kiều thuộc thế hệ 9x, kém nam ca sĩ gần 20 tuổi và được đánh giá là xinh đẹp, tài năng, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực làm dẹp tại Hà Nội.

"Bạn gái mới của Bằng Kiều ngoan hiền, giỏi, tinh tế, không hoạt động showbiz. Bằng Kiều không ngại khoe tình mới nhưng bạn gái thì có vẻ hơi ngại. Họ đang rất hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn", nguồn tin cho hay.

Bằng Kiều tiết lộ hình ảnh bụ bẫm lúc sơ sinh của con trai thứ 4, dung mạo quý tử y hệt bản sao của bố - Ảnh 7
Bạn gái và con trai út của Bằng Kiều trong một vài bức ảnh hiếm hoi một số hình ảnh đồng nghiệp đăng tải.(Ảnh: FB Bằng Kiều)

Sau 10 năm kể từ khi con trai thứ 3 chào đời, việc có con trai thứ 4 khiến Bằng Kiều không khỏi hạnh phúc. Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố. Theo lời Bằng Kiều, việc không công khai chân dung nửa kia cũng như con trai thứ tư trong suốt khoảng thời gian dài là mong muốn của bạn gái anh.

Vợ cũ Bằng Kiều kể về sự tình cảm của quý tử út, luôn tử tế với đấng sinh thành từ việc nhỏ nhặt nhất

Vợ cũ Bằng Kiều kể về sự tình cảm của quý tử út, luôn tử tế với đấng sinh thành từ việc nhỏ nhặt nhất

Dù chia tay nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn chung tay nuôi dạy các con. Tiết lộ của vợ cũ Bằng Kiều khiến ai nấy phải xuýt xoa vì cách sống tình cảm của quý tử út.

Xem thêm
Từ khóa:   Bằng Kiều con trai thứ 4 của Bằng Kiều Trizzie Phương Trinh quý tử thứ 4 của Bằng Kiều

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh