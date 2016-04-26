Bằng Kiều đặt tên phố Hà Nội trong vườn nhà tiền tỷ ở Mỹ

Hậu trường 26/04/2016 16:30

Để đỡ nhớ thủ đô Việt Nam, Bằng Kiều đã đặt tên đường Hà Nội trong khu vườn của anh ở bên Mỹ.

Bằng Kiều vốn là ca sĩ gốc Hà Nội nhưng hiện tại anh đang sống ở Mỹ. Để vơi đi nỗi nhớ về quê hương, cựu thành viên Quả Dưa Hấu đã đặt tên những con phố quen thuộc ở Hà Nội và gắn ở nhiều góc trong ngôi nhà của anh.

Những con phố mang nét đặc trưng của Hà Nội như Ngô Sỹ Liên, Quốc Tử Giám, Hàng Bông đã được anh treo biển trong vườn. Bằng Kiều đăng tải hình ảnh khu vườn nhà anh cùng chia sẻ: "Vài góc nhỏ để các bạn có sang chơi với mình thì đỡ nhớ Hà Nội nhé".

Rất nhiều người hâm mộ thích thú và ước muốn được đến thăm khu vườn nhà Bằng Kiều một lần sau khi đọc được dòng tâm sự của nam ca sĩ.

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Bằng Kiều khoe tấm biển ghi phố Ngô Sỹ Liên được gắn ở lối cửa chính của ngôi nhà riêng tại Mỹ. 

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Một góc hồ cá cảnh được Bằng Kiều gắn biển phố Quốc Tử Giám. 

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Lối đi bộ quanh nhà có tên phố Trần Quý Cáp. 

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Góc vườn khác lại gắn biển phố Hàng Bông.

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Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng Bằng Kiều vẫn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương và thường giữ những thói quen cũ như khi còn ở Việt Nam. 

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Không gian sống của Bằng Kiều được trang trí mang đậm nét văn hóa Việt Nam. 

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Khi không bận rộn với những chuyến lưu diễn, anh thường ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc vườn tược. Việc hút thuốc lào, uống trà xanh đã trở thành thói quen hàng ngày không thể thiếu của Bằng Kiều. 

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Anh tỉ mỉ cắt tỉa từng chậu bonsai. 

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Bạn gái Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh chụp ảnh bên mảnh đất rộng 1.000m2 (trong đó diện tích căn nhà khoảng hơn 400m2) của Bằng Kiều.

 

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