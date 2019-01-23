Bẵng đi một thời gian, con trai Đan Trường đã lớn và thần thái như hot boy

Con trai Đan Trường và Thủy Tiên càng lớn càng điển trai, được nhận xét là giống ba như đúc.
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Tuy lấy vợ khá muộn nhưng Đan Trường rất suôn sẻ về đường con cái. Kết hôn chưa lâu, vợ chồng anh đã đón quý tử đầu lòng vô cùng đáng yêu. Cậu bé có tên Thiên Từ năm nay lên 2 tuổi nhưng đã được mẹ chăm chút rất nhiều về phong cách thời trang. Nhờ đó, cu cậu thường xuyên gây sốt mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh chụp cùng vợ chồng Đan Trường.
Trên trang cá nhân, giọng ca "Tình khúc vàng" cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu không chịu được của hoàng từ bé. Thậm chí, nhiều người cho rằng Thiên Từ còn sở hữu lượng fan khủng hơn cả nam ca sĩ. Có thể thấy, nhờ thừa hưởng nét đẹp từ cha nên bé Thiên Từ sở hữu làn da trắng hồng, sống mũi cao và đặc biệt là ánh mắt xa xăm đầy cuốn hút.
Thời điểm của năm, các nghệ sĩ đều bận rộn chạy show mùa Tết. Tuy nhiên, năm nay Đan Trường quyết định dành nhiều thời gian cho gia đình. Sắp tới, anh sẽ bay qua Mỹ để đoàn tụ cùng vợ và con trai.
"Con trai Đan Trường mới 2 tuổi nên Trường vẫn muốn duy trì cho cháu một ký ức về cái tết cổ truyền khi xa xứ. Vợ tôi thì khá bận rộn với việc ở công ty, nên chúng tôi cũng đã thống nhất cách dạy con ngay từ nhỏ. Con trai nghe lời mẹ hơn nhưng lại sợ bố.
Đôi lúc, tôi sợ mình thường xuyên xa con, lại khó tính với bé thì sẽ khiến hai bố con xa cách, nhưng cũng đành chịu. Thời gian không đi hát, tôi ở nhà với bé, bù đắp cho con bằng những chuyến đi chơi gần nhà. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, cả gia đình sẽ có những kỷ niệm khó quên khi có những chuyến đi chơi xa, sum họp gia đình", Đan Trường tâm sự.