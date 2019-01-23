Bẵng đi một thời gian, con trai Đan Trường đã lớn và thần thái như hot boy

Tuy lấy vợ khá muộn nhưng Đan Trường rất suôn sẻ về đường con cái. Kết hôn chưa lâu, vợ chồng anh đã đón quý tử đầu lòng vô cùng đáng yêu. Cậu bé có tên Thiên Từ năm nay lên 2 tuổi nhưng đã được mẹ chăm chút rất nhiều về phong cách thời trang. Nhờ đó, cu cậu thường xuyên gây sốt mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh chụp cùng vợ chồng Đan Trường.

Trên trang cá nhân, giọng ca "Tình khúc vàng" cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu không chịu được của hoàng từ bé. Thậm chí, nhiều người cho rằng Thiên Từ còn sở hữu lượng fan khủng hơn cả nam ca sĩ. Có thể thấy, nhờ thừa hưởng nét đẹp từ cha nên bé Thiên Từ sở hữu làn da trắng hồng, sống mũi cao và đặc biệt là ánh mắt xa xăm đầy cuốn hút.