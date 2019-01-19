Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi

Hậu trường 19/01/2019 14:11

Đã biết kiếm tiền cho ba mẹ dù còn rất nhỏ tuổi, bé Thiên Từ làm bà xã Đan Trường tự hào và hết lời ngợi khen.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ ảnh con trai đang ngồi trong phòng thu. Kèm theo đó, nữ doanh nhân khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải ghen tỵ khi khoe con trai giỏi giang. Theo chia sẻ, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng bé Thiên Từ đã biết kiếm tiền phụ bố mẹ.

Bà xã Đan Trường viết: “Con trai của mẹ chưa bao giờ làm cho mẹ hết tự hào. Kể từ ngày con được sinh ra, mẹ cũng đã không ngừng nói tiếng yêu con. Hôm nay là ngày đặc biệt hơn nữa vì con đã biết kiếm tiền rồi. Dù sau này con có lựa chọn công việc gì, mẹ sẽ luôn ủng hộ và dẫn lối cho con. Mãi yêu con, Thiên Từ".

Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 1
Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đầu lòng biết kiếm tiền - Ảnh: FBNV
Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 2
Thủy Tiên khẳng định dù sau này khi lớn lên, Thiên Từ lựa chọn công việc gì cô cũng sẽ ủng hộ - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Thủy Tiên thu hút hàng trăm ngàn lượt like và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Bà xã Đan Trường cũng nhận được “cơn mưa” lời khen từ hội mẹ bỉm sữa vì khéo dạy con đáng yêu, giỏi giang.

Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 3

Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 4
Dân mạng hết lời khen ngợi tài năng của cậu bé - Ảnh: FBNV
Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 5
Hình ảnh hiếm hoi Thủy Tiên cùng con trai khi về Việt Nam - Ảnh: Internet
Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi - Ảnh 6
Đan Trường luôn quan tâm và hết lòng yêu thương vợ con - Ảnh: FBNV

Thiên Từ chào đời vào tháng 2/2017. Cậu bé là trái ngọt đầu tiên cho cuộc hôn nhân của Đan Trường và bà xã doanh nhân kém 10 tuổi. Hiện tại, Thủy Tiên và con trai đang sống tại Mỹ. Riêng Đan Trường luân phiên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để lo cho công việc và chăm sóc vợ con. Vào những dịp đặc biệt như ngày kỷ niệm, lễ lạt, sinh nhật... nam ca sĩ luôn sắp xếp thời gian để đoàn tụ bên gia đình nhỏ của mình.

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