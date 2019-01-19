Bà xã Đan Trường tự hào khoe con trai đã biết kiếm tiền dù chưa tròn 2 tuổi

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ ảnh con trai đang ngồi trong phòng thu. Kèm theo đó, nữ doanh nhân khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải ghen tỵ khi khoe con trai giỏi giang. Theo chia sẻ, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng bé Thiên Từ đã biết kiếm tiền phụ bố mẹ.

Bà xã Đan Trường viết: “Con trai của mẹ chưa bao giờ làm cho mẹ hết tự hào. Kể từ ngày con được sinh ra, mẹ cũng đã không ngừng nói tiếng yêu con. Hôm nay là ngày đặc biệt hơn nữa vì con đã biết kiếm tiền rồi. Dù sau này con có lựa chọn công việc gì, mẹ sẽ luôn ủng hộ và dẫn lối cho con. Mãi yêu con, Thiên Từ".