Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31?

Hậu trường 11/07/2023 21:24

Thông tin Kenji - người yêu hiện tại của nữ ca sĩ Miko Lan Trinh - trúng tuyển đại học nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh bảng điểm trúng tuyển vào ngành Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM được cho là của Kenji - người yêu hiện tại của nữ ca sĩ Miko Lan Trinh. Trong ảnh được chia sẻ trên mạng, có thể thấy, Kenji gây bất ngờ khi trúng tuyển với điểm số khá cao, tổng là 30,25 điểm. Cụ thể, môn phân tích 8.5 điểm; môn năng khiếu là 7.5 điểm; môn văn là 5.5 điểm. 

Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 1
Rộ thông tin được cho là Kenji (tên thật là Hoàng Kim Uyên) - bạn trai của Miko Lan Trinh - đã đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM 

Trước đó vào ngày 4/7, Kenji cũng chia sẻ mình đã tham gia dự thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Hiện tại Kenji vẫn chưa lên tiếng về kết quả thi được lan truyền mà chỉ đang dừng lại ở những đồn đoán trên mạng xã hội. 

Kenji có tên thật là Hoàng Kim Uyên. Anh chàng sinh năm 1992, quê mẹ ở Nha Trang và quê bố ở Hải Phòng. Kenji khá nổi tiếng trong cộng đồng LGBT, thế nhưng phải đến khi công khai chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Miko Lan Trinh, Kenji mới thực sự "gây bão" cộng đồng mạng. 

Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 2Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 3

Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 4
Kenji khá nổi tiếng trong cộng đồng LGBT, thế nhưng phải đến khi công khai chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Miko Lan Trinh, Kenji mới thực sự "gây bão" cộng đồng mạng

 

Kenji và Miko Lan Trinh đã hẹn hò được hơn 2 năm. Dù kém hơn Miko Lan Trinh 5 tuổi, nhưng anh khá chín chắn và cưng chiều bạn gái. Ngoài phát triển sự nghiệp cá nhân, Kenji cũng hỗ trợ nhiều trong công việc cho Miko Lan Trinh. Anh đảm nhiệm vai trò quản lý đồng thời kiêm luôn vị trí stylist cho bạn gái của mình.

Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 5Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 6

Bạn trai Miko Lan Trinh đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 31? - Ảnh 7
Kenji - Miko Lan Trinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trên mạng xã hội

Được biết, tình yêu của Kenji và Miko Lan Trinh nảy sinh từ những buổi cả hai đi quay chung. Miko Lan Trinh từng trải lòng cô quyết định đến với Kenji là vì “anh ấy tập hợp tất cả những gì tôi cần". Nữ ca sĩ tâm sự rằng “Tôi thích bạn này vì bạn ấy là người đàn ông thật sự. Khi đối xử với tôi, anh đàn ông nhất, chăm sóc và yêu tôi nhất. Tôi cũng không cảm thấy dị gì như chuyện mình đang ở gần một người phụ nữ".  

Hiện tại, Miko Lan Trinh cùng bạn trai Kenji khá thoải mái chia sẻ những quan điểm của mình về cộng đồng LGBT và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trên mạng xã hội. 

 

 

 

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