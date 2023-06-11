Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới liên tục bị gọi tên khắp các diễn đàn mạng xã hội sau những hành động khó hiểu.

Kenji được khán giả biết đến là người yêu đồng giới của Miko Lan Trinh. Hiện tại, cái tên Kenji đang phủ sóng rộng rãi khắp các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Socialite, "cậu Be" - biệt danh mà cộng đồng mạng thường gọi Kenji đang đứng đầu trong bảng xếp hạng Top 10 từ khoá thịnh hành. Số liệu này được tính trong một tuần từ ngày 3/6 - 9/6. Kenji đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 từ khoá thịnh hành. Cụ thể, Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới đạt hơn 250.000 lượt thảo luận đến từ cộng đồng mạng. Con số này phần lớn rơi vào đoạn video mà cặp đôi này ca hát cùng nhau và hướng dẫn nấu ăn với hơn 47% lượt nhắc đến.

Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới đạt hơn 250.000 lượt thảo luận đến từ cộng đồng mạng. Miko Lan Trinh từng là ca sĩ, MC được nhiều khán giả trẻ biết đến. Thời gian qua, tên tuổi của cô ngày càng ồn ào hơn, đặc biệt là sau khi xác nhận mối quan hệ với Kenji. Có thời điểm, cả hai trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì loạt bài phốt về đời tư. Dù sau đó có lên tiếng giải thích từng ồn ào nhưng Miko Lan Trinh và người yêu vẫn vấp phải thái độ trái chiều của khán giả, nhất là antifan. Miko Lan Trinh từng là ca sĩ, MC được nhiều khán giả trẻ biết đến. Ngoài những bài phốt xoay quanh đời tư, cặp đôi này còn liên tục có những hành động khó hiểu và đôi lúc bị đánh giá lố lăng, phản cảm. Trước đó, Kenji khiến công chúng ngán ngẩm khi hướng dẫn nấu ăn bằng cách sử dụng nước tiết bò để làm gia vị cho nước lẩu thêm phần đậm đà. Hành động này được đánh giá kém vệ sinh và không ai sử dụng, làm theo cách này.

Kenji khiến công chúng ngán ngẩm khi hướng dẫn nấu ăn bằng cách sử dụng nước tiết bò. Chưa dừng lại tại đó, cặp đôi thị phi này cũng gây tranh cãi về sự khập khiễng trong lần song ca tại một buổi livestream. Kenji hoàn toàn bị lép vế khi đọ giọng cùng Miko Lan Trinh, người có bề dày kinh nghiệm trong ca hát. Đáng chú ý, người yêu đồng giới của Miko Lan Trinh còn tỏ rõ thái độ khó chịu, dùng dằng bỏ đi khi thấy bạn gái hát đè lên đoạn nhạc của mình. Kenji tỏ rõ thái độ khó chịu, dùng dằng bỏ đi khi thấy bạn gái hát đè lên đoạn nhạc của mình. Kenji tên thật Hoàng Kim Uyên, nhỏ hơn Miko Lan Trinh 5 tuổi, cả hai đã nên duyên từ một lần làm việc chung. Miko Lan Trinh từng chia sẻ mình đã rung động và đi đến quyết định hẹn hò bởi sự quan tâm của Kenji. Tại thời điểm này, cô nàng hoàn toàn không hề biết đối phương là người chuyển giới. Mãi sau này khi đã biết, dù rất bất ngờ nhưng Lan Trinh vẫn quyết định tỏ tình với Kenji. Kenji tên thật Hoàng Kim Uyên, nhỏ hơn Miko Lan Trinh 5 tuổi. Được biết, anh chàng đang làm ở lĩnh vực sản xuất, giám đốc hình ảnh, có lẽ cũng chính vì thế mà Kenji sở hữu gu thời trang cực vô cùng cá tính và bắt mắt. Ngoài công việc riêng, anh còn đảm nhận quản lý công việc cho bạn gái về mảng ngoại giao, sắp xếp lịch trình hay tự tay stylist từng bộ trang phục.

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