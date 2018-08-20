Bạn thân chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau căn bệnh hiểm nghèo của Mai Phương

Hậu trường 20/08/2018 16:27

MC Ái Châu – bạn thân của diễn viên Mai Phương khiến nhiều người nghẹn ngào khi tâm sự câu chuyện phía sau căn bệnh ung thư phổi của bà mẹ đơn thân.

Hiện tại, trên khắp các trang mạng xã hội, cái tên Mai Phương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người xót xa khi biết tin nữ diễn viên sinh năm 1985 đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Hàng loạt nghệ sĩ Việt đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ tiền để giúp đỡ cô được điều trị tốt nhất.

Bạn thân chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau căn bệnh hiểm nghèo của Mai Phương - Ảnh 1
Mai Phương đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Xoay quanh câu chuyện của Mai Phương, mới đây, MC Ái Châu vừa lên tiếng chia sẻ với công chúng nhiều điều bất ngờ về người bạn thân. Bà xã Huỳnh Đông tâm sự, nhiều anh em nghệ sĩ thân thiết biết chuyện Mai Phương mắc bệnh từ trước và cố gắng giữ kín nhưng cuối cùng vẫn bị tiết lộ.

Ái Châu cho biết, dù bề ngoài trông nhỏ bé và yếu đuối thế nhưng bên trong, Mai Phương lại chứa đựng một sức mạnh và nghị lực phi thường: “Đằng sau hình dáng nhỏ bé của chị là một sức mạnh thật phi thường, là một cuộc sống đối mặt với nhiều khắc nghiệt”.

Bạn thân chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau căn bệnh hiểm nghèo của Mai Phương - Ảnh 2
Ái Châu chia sẻ câu chuyện xúc động về người bạn thân Mai Phương - Ảnh: FBNV
Bạn thân chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau căn bệnh hiểm nghèo của Mai Phương - Ảnh 3
Ái Châu gửi lời động viên đến Mai Phương, hi vọng cô vượt qua được giai đoạn khó khăn này - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chân dài này cũng khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi chia sẻ câu chuyện xúc động trước khi Mai Phương nhập viện vì bệnh hiểm nghèo.

Cô viết: “Gần tháng trước, chị em mình diễn chung. Em nói: 'Ho quá, giờ này không nhập viện mà còn đi diễn bà kia!'. Chị cười trừ: 'Tự dưng đang khỏe, đi khám cái lòi ra quá trời bệnh luôn mậy!'. Rồi chị cũng cố hát cố nhảy trên sân khấu, diễn xong, thở dốc, ho liên hồi, tự lái xe về nhà dù đường rất xa.

Hôm nay, người đàn ông tên 'Mai Phương' đã gục ngã... Ngày đầu tiên nghe anh em thông báo chị bệnh, em ngồi bần thần, nước mắt tự dưng chảy hoài. Anh chị em hẹn nhau ra quán cafe giữa đêm, ai cũng chết lặng trong lòng! Mọi người thương chị nhiều! Ai cũng hiểu cuộc chiến này khốc liệt, nhưng mọi người không can đảm đối diện với sự thật, đối diện với 1 Mai Phương đang mạnh lành, vui vẻ, bỗng dưng nằm im đó, đau đớn thể xác từng cơn...

Hôm vô thăm chị, dù dặn lòng cứng rắn lắm, mà em vẫn lủi ra 1 góc đứng khóc. Không kiềm được, không thể nào kiềm được...".

Bạn thân chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau căn bệnh hiểm nghèo của Mai Phương - Ảnh 4
Mai Phương và con gái - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, Ái Châu gửi đến người bạn thân của mình lời động viên chân thành. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ sẽ luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh giúp Mai Phương mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bạn thân chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau căn bệnh hiểm nghèo của Mai Phương - Ảnh 5
Trong mắt đồng nghiệp, Mai Phương là một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh - Ảnh: Internet

Mai Phương không muốn con gái thấy cô đau đớn vì bệnh

Mai Phương không muốn con gái thấy cô đau đớn vì bệnh

Từ khi nhập viện, nữ diễn viên gửi bé Lavie nhờ người quen chăm sóc. Cô mong sớm chữa khỏi bệnh để về với con.

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