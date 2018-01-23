Bận rộn đi chào hỏi khắp nơi, H’Hen Niê vẫn huy động dàn em nhỏ kịp làm điều này vì U23 Việt Nam

Hậu trường 23/01/2018 15:00

Trước giờ diễn ra trận đấu lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, H’Hen Niê đã kịp gửi lời chúc đến các cầu thủ trẻ, mong muốn Việt Nam sẽ giành chiếc vé vào chung kết.

Sau hai tuần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê lần đầu tiên trở về quê nhà thăm ba mẹ và hội ngộ người dân buôn làng. Tại đây, cô được khán giả Đắk Lắk dành nhiều tình cảm yêu mến. Không chỉ được đưa rước bằng xe mui trần, tân Hoa hậu còn được ban lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen và 30 triệu đồng tiền thường.

Bận rộn đi chào hỏi khắp nơi, H’Hen Niê vẫn huy động dàn em nhỏ kịp làm điều này vì U23 Việt Nam - Ảnh 1
H’Hen Niê hạnh phúc trong vòng vây người hâm mộ trong ngày trở về quê hương - Ảnh: Internet

Kể từ lúc xuống sân bay, H’Hen Niê bận rộn đi khắp nơi để giao lưu cùng người hâm mộ, gặp gỡ bạn bè và về thăm trường cũ. Tuy vậy, mới đây chân dài sinh năm 1992 vẫn dành thời gian lên Facebook để gửi lời chúc chiến thắng đến đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu bán kết với U23 Qatar.

“Hen và các em nhỏ chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục phát huy thành tích, giành chiếc vé vào trận chung kết sắp tới. Chúc toàn đội mạnh khoẻ và thành công” - H’Hen Niê viết status với tất cả niềm tự hào.

Bận rộn đi chào hỏi khắp nơi, H’Hen Niê vẫn huy động dàn em nhỏ kịp làm điều này vì U23 Việt Nam - Ảnh 2
H’Hen Niê mong đội tuyển Việt Nam giành chiếc vé vào chung kết - Ảnh: FBNV
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