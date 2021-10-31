Bạn gái Lương Bằng Quang nói một lần cho rõ tin đồn 'làm gái' gây xôn xao MXH

Hậu trường 31/10/2021 19:43

Có cuộc sống phóng khoáng, hot girl Ngân 98 nhiều lần vướng tin đồn thị phi.

Hot girl Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, thoải mái đăng ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Không những thế, bạn gái Lương Bằng Quang còn tự nhiên nói chuyện giường chiếu trên sóng livestream. 

Chính vì thế, không ít lần hot girl quê Bình Định vướng nhiều tin đồn, thị phi. Mới đây, Ngân 98 quyết định lên sóng nói một lần cho rõ tin đồn làm gái gây ảnh hưởng đến đời tư của cô. 

Bạn gái Lương Bằng Quang nói một lần cho rõ tin đồn 'làm gái' gây xôn xao MXH - Ảnh 1
Lương Bằng Quang và bạn gái. 

 

"Có nhiều người hay nói em làm gái. Nhưng mà anh Quang có trả tiền ngày nào đâu?

Ng* có mỗi một ông trong 6 năm nay mà mấy bà kêu tôi làm gái thì làm ở chỗ nào hả trời? Nhiều khi người ta làm gái, người ta rất đàng hoàng và lịch sự, ăn mặc cũng kín đáo. Còn nhiều người tuy ăn mặc sexy nhưng người ta đâu có làm gái", bạn gái Lương Bằng Quang chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 4/2020, hotgirl thị phi cũng từng khẳng định: "Mấy cái bạn hay chửi Ngân làm gái là mấy bạn ngu nhất hành tinh. Ngân không thấy có đam mê với cái nghề làm gái nên Ngân không có làm nha...

Mặc dù Ngân không ngoan nhưng đại gia các thứ đòi nuôi và nhiều người còn trả cái giá rất cao để được gặp Ngân mà không được ấy nhé. Đừng có ở đó mà suốt ngày nói Ngân làm gái".

Ngân 98 và Lương Bằng Quang nổi tiếng là cặp đôi thị phi của làng giải trí. Cả hai từng nhiều lần bị dân mạng lên án vì cuộc sống phóng khoáng.

Bạn gái Lương Bằng Quang nói một lần cho rõ tin đồn 'làm gái' gây xôn xao MXH - Ảnh 2
Ngân 98

 

Khi đăng ảnh "cởi sạch" bị dân mạng chỉ trích, Ngân 98 lên tiếng đáp trả: 

"Có nhiều người thấy tôi sống vui vẻ liền vào chửi. Họ nói trời ơi Lương Bằng Quang thì đi dọn nhà vệ sinh, làm bảo vệ cực khổ còn tôi thì sống ảo, livestream khoe này khoe nọ. Trời tôi có khoe gì đâu, khổ ghê luôn ấy.

Ví dụ, Lương Bằng Quang có đi làm bảo vệ thì tôi không được sống yêu đời như thế này hả, sao kỳ vậy. Ví dụ giờ cha mẹ tôi làm lao công, tôi cũng không được nhí nhảnh sống yêu đời luôn hay sao. Ba mẹ tôi bán trái cây ngoài chợ đấy.

Tôi thấy người trong showbiz ba mẹ đều giàu có, thế lực nhưng bố mẹ tôi là người rất bình thường. Tôi không phải nghệ sĩ, tôi chỉ là thợ chỉnh nhạc thôi".

Ly thân từ đầu năm, chồng Diệp Lần Anh xuất hiện lần cuối cùng vợ là khi nào?

Ly thân từ đầu năm, chồng Diệp Lần Anh xuất hiện lần cuối cùng vợ là khi nào?

Đức Phạm xuất hiện lần cuối trong bức ảnh chụp chung cùng vợ khi Diệp Lâm Anh lên tiếng khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc vào tháng 8 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   ngân 98 ngân 98 lương bằng quang bạn gái lương bằng quang đồn làm gái

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?