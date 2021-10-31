Bạn gái Lương Bằng Quang nói một lần cho rõ tin đồn 'làm gái' gây xôn xao MXH

Chính vì thế, không ít lần hot girl quê Bình Định vướng nhiều tin đồn, thị phi. Mới đây, Ngân 98 quyết định lên sóng nói một lần cho rõ tin đồn làm gái gây ảnh hưởng đến đời tư của cô.

Hot girl Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, thoải mái đăng ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Không những thế, bạn gái Lương Bằng Quang còn tự nhiên nói chuyện giường chiếu trên sóng livestream.

"Có nhiều người hay nói em làm gái. Nhưng mà anh Quang có trả tiền ngày nào đâu?

Ng* có mỗi một ông trong 6 năm nay mà mấy bà kêu tôi làm gái thì làm ở chỗ nào hả trời? Nhiều khi người ta làm gái, người ta rất đàng hoàng và lịch sự, ăn mặc cũng kín đáo. Còn nhiều người tuy ăn mặc sexy nhưng người ta đâu có làm gái", bạn gái Lương Bằng Quang chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 4/2020, hotgirl thị phi cũng từng khẳng định: "Mấy cái bạn hay chửi Ngân làm gái là mấy bạn ngu nhất hành tinh. Ngân không thấy có đam mê với cái nghề làm gái nên Ngân không có làm nha...

Mặc dù Ngân không ngoan nhưng đại gia các thứ đòi nuôi và nhiều người còn trả cái giá rất cao để được gặp Ngân mà không được ấy nhé. Đừng có ở đó mà suốt ngày nói Ngân làm gái".

Ngân 98 và Lương Bằng Quang nổi tiếng là cặp đôi thị phi của làng giải trí. Cả hai từng nhiều lần bị dân mạng lên án vì cuộc sống phóng khoáng.

Ngân 98

Khi đăng ảnh "cởi sạch" bị dân mạng chỉ trích, Ngân 98 lên tiếng đáp trả:

"Có nhiều người thấy tôi sống vui vẻ liền vào chửi. Họ nói trời ơi Lương Bằng Quang thì đi dọn nhà vệ sinh, làm bảo vệ cực khổ còn tôi thì sống ảo, livestream khoe này khoe nọ. Trời tôi có khoe gì đâu, khổ ghê luôn ấy.

Ví dụ, Lương Bằng Quang có đi làm bảo vệ thì tôi không được sống yêu đời như thế này hả, sao kỳ vậy. Ví dụ giờ cha mẹ tôi làm lao công, tôi cũng không được nhí nhảnh sống yêu đời luôn hay sao. Ba mẹ tôi bán trái cây ngoài chợ đấy.

Tôi thấy người trong showbiz ba mẹ đều giàu có, thế lực nhưng bố mẹ tôi là người rất bình thường. Tôi không phải nghệ sĩ, tôi chỉ là thợ chỉnh nhạc thôi".