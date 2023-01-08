Bà xã NSND Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng trong thời gian luyện tập và ghi hình cho Táo Quân 2023

Hậu trường 08/01/2023 09:22

Sau khi xác nhận trở lại Táo Quân 2023 với một vai diễn khác, khán giả vô cùng trông đợi cho màn tái xuất của NSND Công Lý. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của anh cũng được khán giả vô cùng quan tâm.

Tại thời điểm khi NSND Công Lý được xác nhận sẽ tham gia Táo Quân 2023, đa số khán giả đều không giấu khỏi sự vui mừng vì màn "tái xuất" của nam nghệ sĩ sau một thời gian dài dưỡng bệnh. Tuy nhiên một bộ phận người hâm mộ đã lo lắng về tình hình sức khỏe của anh khi phải tập luyện vô cùng căng thẳng với tất cả nghệ sĩ cùng tham gia chương trình.

Bà xã NSND Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng trong thời gian luyện tập và ghi hình cho Táo Quân 2023 - Ảnh 1

Ngày 7/1, chị Ngọc Hà Lê, vợ của NSND Công Lý, chia sẻ khoảnh khắc hậu trường trong buổi tổng duyệt chương trình Táo Quân (tối 6/1). Về tạo hình, nghệ sĩ vẫn được trang điểm đậm, đội tóc giả và vấn tóc. Ngọc Hà cho biết chị đến sớm để hỗ trợ NSND Công Lý chỉnh trang vẻ ngoài cũng như động viên tinh thần.

Cụ thể người đẹp hài hước chia sẻ: "Chăm chút thế này mà cô Đẩu này hay dỗi lắm. Dạo này ốm nên hay ngại ngùng". Trong khung hình dễ dàng nhận thấy nam nghệ sĩ đang chờ đợi ở phía sau sân khấu. Dù tạo hình của Công Lý ăn diện có phần tối giản so với hình tượng sặc sỡ vốn có khi tham gia Táo Quân, tuy nhiên anh vẫn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và toát lên sự hồi hộp, hạnh phúc ở bên cạnh bà xã.

Bà xã NSND Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng trong thời gian luyện tập và ghi hình cho Táo Quân 2023 - Ảnh 2

Bà xã NSND Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng trong thời gian luyện tập và ghi hình cho Táo Quân 2023 - Ảnh 3

Một số sao Việt đã bày tỏ sự hạnh phúc khi ngắm nhìn khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ Công Lý. Ngoài ra, nhiều khán giả đều hy vọng "cô Đẩu" giữ gìn sức khỏe để sớm quay trở lại với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật: "Trên cả tuyệt vời, chúc chú có sự trở lại thành công mỹ mãn ạ", "Công Lý đã quay lại rồi chúc mừng anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé", "Hậu phương vững chắc thế này thì cô Đẩu yên tâm rồi"...

Trong năm 2022, NSND Công Lý cùng vợ đến Nhật Bản hai lần để chữa bệnh. Theo chị Ngọc Hà, phương pháp lần này là cấy tế bào gốc. Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, vợ chồng nghệ sĩ Công Lý dự định có chuyến đi tiếp theo, nằm trong phác đồ điều trị.

Bà xã NSND Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng trong thời gian luyện tập và ghi hình cho Táo Quân 2023 - Ảnh 4

Vào tối 7/1 và 8/1, Công Lý cùng ê-kíp Táo Quân sẽ thực hiện hai buổi ghi hình chính thức. Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng trở lại nhưng vai diễn chưa được tiết lộ. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những gương mặt lâu năm như nghệ sĩ Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung. Các diễn viên trẻ góp mặt gồm Duy Nam, Trung Ruồi, Mạnh Dũng, Lý Chí Huy, Thái Sơn.

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023'

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023'

Sau 1 năm vắng bóng vì sức khỏe, sự quay trở lại của nghệ sĩ Công Lý ở "Táo quân 2023" được khán giả mong chờ.

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