Bà xã Lý Hải xót xa thông báo con trai bị té rách trán phải khâu 3 mũi liền

Minh Hà chia sẻ thông tin con trai chạy nhảy quá mức nên bị té phải khâu 3 mũi trên trán khiến nhiều fan xót xa.

Mới đây, bà xã Lý Hải bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chụp bé Mio trong bệnh viện với tình trạng trán bên phải bị rách phải khâu 3 mũi. Cựu hotgirl cho biết do con trai chạy nhảy, đùa nghịch quá đà nên đã bị té vào chiều 5/11. Vết thương sâu và chảy máu nhiều nên Minh Hà lập tức đem con vào viện quốc tế gần nhất để băng bó và chữa trị. “Mio chơi lớn hết Haloween mới hoá trang. 7 ngày cắt chỉ, mỗi ngày vô viện thay băng. Các cô chú chỉ em thuốc nào xức mờ sẹo hiệu quả mai mốt em mua xài chứ e không muốn làm Mio “thẹo” đâu ạ 😢😢😢 vừa mới khâu xong trưa nay nên em khó ở, dễ nổi quạu lắm các cô chú ạ”, Cô viết.

Minh Hà xót xa khi con trai phải khâu 3 mũi trên trán - Ảnh: FBNV Minh Hà vô cùng lo lắng vì vết thương của bé Mio khá sâu và có nguy cơ để lại sẹo - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, đến sáng 8/11 tình trạng của bé Mio đã khá hơn nhiều. Vết sẹo trên trán đã hết chảy máu và bắt đầu lên da non. Trên trang cá nhân, bà xã Lý Hải vui mừng cho biết con trai đã tươi cười trở lại và còn đòi lấy luôn áo của bệnh viện về nhà. "Hôm nay em rất vui và muốn khoe với các cô chú bác sĩ đã làm lại cho vết thương của em đẹp 'chuẩn' rồi hihi. Em muốn gửi lời cám ơn chân thành tới các cô chú đã comment rất nhiều điều hay ho để mẹ em có thêm kinh nghiệm chăm em mau đẹp trai lại như xưa.

Sáng nay vào bệnh viện em mới biết sao cái áo bệnh viện đẹp dữ giống như là áo Elsa cho con trai vậy đó, trời ơi em thích quá trời luôn nến em quyết không trả đến nỗi bệnh viện phải cho e mượn về chứ không em la bể cái bệnh viện. Mẹ em nói mỗi lần em bệnh là em hư hơn, em cũng thấy vậy nhưng mà mình phải tận dụng cơ hội chứ, chẳng mấy khi được nhõng nhẽo mà nhỉ", Minh Hà hóm hỉnh diễn tả suy nghĩ của con trai. Minh Hà cho biết vết thương của con trai đã bắt đầu lành lại - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Lý Hải "trốn" đàn con nhỏ để đi vòng quanh thế giới Nhân dịp đi công tác ở nước ngoài, Lý Hải - Minh Hà kết hợp đi du lịch từ châu Âu đến châu Phi.

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