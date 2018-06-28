Vợ Lý Hải lộ bụng to bất thường, nghi vấn đang mang thai lần 5

Vòng 2 của Minh Hà phình lên thấy rõ khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai con thứ 5.
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Mới đây, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như nghệ sĩ Tấn Beo, Quang Lê, Vĩnh Thuyên Kim... Cặp đôi mặc ton-sur-ton với trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Trong khi giọng ca Trọn đời bên em bảnh bao với vest đen thì Minh Hà chọn một bộ váy ôm sát có kiểu dáng tinh tế. Khán giả và đồng nghiệp dành tặng nhiều lời khen cho nhan sắc tươi trẻ của bà xã Lý Hải tại sự kiện.
Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra vòng bụng của Minh Hà to hơn rất nhiều so với lần xuất hiện cách đây khoảng vài tháng. Trong mẫu váy ôm sát cơ thể, bà xã Lý Hải trông như đang mang bầu tháng thứ 5 khiến ai cũng tò mò. Sau khi sự kiện diễn ra, nhiều khán giả xôn xao quanh nghi vấn Minh Hà tiếp tục mang thai dù vợ chồng họ đã có tới 4 đứa con xinh xắn.
Lý Hải - Minh Hà kết hôn vào năm 2010 và đã có với nhau 4 nhóc tì đáng yêu đủ nếp đủ tẻ. Vì sinh con liền tù tì nên Minh Hà thường xuyên bị ví như cái máy đẻ, còn Lý Hải bị cho là bóc lột sức khỏe của vợ. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con nhiều lần bác bỏ tin đồn này bằng những lập luận đanh thép.
“Anh Hải luôn sát cánh bên tôi. Nếu có thời gian rảnh, anh đều dành cho vợ con. Ông xã có sở thích đá banh, nhưng thấy các mẹ con ở nhà, anh liền đưa cả gia đình đi siêu thị. Vợ chồng đều dành thời gian cho gia đình thì luôn thấy hạnh phúc, không có cảm giác cô đơn.
Việc sinh con là phải do tôi đồng ý thì mới có 4 đứa con. Nếu nói anh Hải ép thì không công bằng cho anh ấy. Tôi đã có kế hoạch rõ ràng khi sinh con, không bị ép buộc từ ai cả" - Minh Hà từng chia sẻ trên Dân Việt.
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