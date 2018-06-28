Vợ Lý Hải lộ bụng to bất thường, nghi vấn đang mang thai lần 5

Mới đây, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như nghệ sĩ Tấn Beo, Quang Lê, Vĩnh Thuyên Kim... Cặp đôi mặc ton-sur-ton với trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Trong khi giọng ca Trọn đời bên em bảnh bao với vest đen thì Minh Hà chọn một bộ váy ôm sát có kiểu dáng tinh tế. Khán giả và đồng nghiệp dành tặng nhiều lời khen cho nhan sắc tươi trẻ của bà xã Lý Hải tại sự kiện.

Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra vòng bụng của Minh Hà to hơn rất nhiều so với lần xuất hiện cách đây khoảng vài tháng. Trong mẫu váy ôm sát cơ thể, bà xã Lý Hải trông như đang mang bầu tháng thứ 5 khiến ai cũng tò mò. Sau khi sự kiện diễn ra, nhiều khán giả xôn xao quanh nghi vấn Minh Hà tiếp tục mang thai dù vợ chồng họ đã có tới 4 đứa con xinh xắn.