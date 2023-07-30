Bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý tiết lộ lý do cô phải 'xù lông' để bảo vệ chồng

NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021, đã 2 năm kể từ khi mắc bạo bệnh, nam nghệ sĩ và gia đình vẫn nỗ lực củng cố sức khỏe cho anh.

Trước đó, NSND Công Lý cùng với bà xã đã đi sang Nhật Bản để chữa trị bệnh tình. Nhờ tích cực điều trị theo phác đồ của bác sĩ, nam nghệ sĩ đang dần hồi phục và có những tiến triển tốt Là người trực tiếp chứng kiến, chăm sóc chồng kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà - bà xã kém 15 tuổi của nam nghệ sĩ xót xa chia sẻ lại ký ức buồn về ngày anh gặp tai nạn: "Tròn 2 năm! Đúng 2 năm kể từ ngày hôm đó, cái ngày anh Lý ngã và nói: “Hình như gãy tay hay sao, sao người khó chịu thế này", xong cứ đứng lên ngồi xuống liên tục. Khi đó tôi chỉ dám điện thoại cho mẹ và khóc: “Mẹ ơi, anh Lý bị làm sao ấy". Mẹ nhanh trí điện thoại ngay cho anh rể đang làm gần đấy chạy qua. Lúc đó, anh Lý đã không thể đứng vững được. Nên anh rể đã cõng anh Lý ra thẳng xe ô-tô, cùng vợ chồng bạn thân anh Lý đưa vào viện đại học Y. Anh Lý đi cấp cứu trong cơn mưa chiều tối tầm tã, ngập đường phố. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là ốm nhẹ thôi. Ai ngờ đâu… Và 2 năm qua, cuộc sống gia đình sang một trang mới đến không ngờ".

Sau một thời gian dài tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để chăm sóc sức khỏe, NSND Công Lý đã quay trở lại màn ảnh nhỏ và được công chúng ủng hộ Bên cạnh đó, bà xã NSND Công Lý cũng cho biết, vì là nghệ sĩ nên Công Lý nhạy cảm, ngại giao tiếp hơn hẳn kể từ khi mắc bệnh: "Mọi người hay nói nghệ sĩ thì sẽ giao tiếp tốt. Nhưng anh Lý thì ngược lại, khi khoẻ nếu gặp người mới lạ anh Lý sẽ không nói nhiều. Bây giờ, anh ốm, anh còn thu mình nhiều hơn. Anh ngại đi ra ngoài vì không chịu được bị người khác chỉ trỏ".

Vì thế, bà xã của nam nghệ sĩ đã không ngại "xù lông" bảo vệ chồng trước ánh nhìn khác lạ của những người xung quanh: "Có nhiều lần đi xuống dưới sảnh, mấy người hiếu kì cứ nhìn anh Lý với anh mắt “kỳ quái”. Điều này đã khiến mình xù lông bảo vệ. Lúc đó, anh Lý chỉ nắm tay mình và cười rất hồn nhiên “ý là vợ làm tốt lắm”. Đến hôm nay, 2 vợ chồng vẫn cố gắng mỗi ngày. Tôi m vẫn ước có “phép màu”. Mong anh sẽ luôn khoẻ mạnh và được sống với nghề trọn vẹn. Biết anh nhớ nghề, biết anh khao khát được trở lại, không làm nghề khiến con người anh cảm thấy bức bối. Tôi và hàng trăm người rất thương anh. Ai cũng mong anh khoẻ". Bức ảnh chụp cùng NSND Công Lý và Doãn Quốc Đam được Khả Ngân đăng tải trên trang cá nhân Trong thời gian hồi phục sức khỏe sau đột quỵ, NSND Công Lý thỉnh thoảng vẫn tham gia đóng phim, giao lưu với anh chị em trong Nhà hát. Nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc, quay lại với Táo quân 2023. Mới đây, theo thông tin từ Vietnamnet, NSND Công Lý sẽ vào vai bố của nhân vật Phương (Kiều Anh) trong phim Gia đình mình vui bất thình lình và xuất hiện trong những tập sắp tới. Nam diễn viên đã ra phim trường cách đây khoảng 3 tuần để ghi hình. Nhưng các cảnh quay có sự xuất hiện của NSND Công Lý trong Gia đình mình vui bất thình lình chưa phát sóng. Toàn bộ hình ảnh cũng như thông tin về vai diễn này của 'cô Đẩu' cũng được bảo mật, đảm bảo cho sự bất ngờ và hấp dẫn của phim ở chặng cuối.

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