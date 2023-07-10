'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng

Hậu trường 10/07/2023 00:00

Cựu người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư - vợ Huy Khánh - khiến khán giả đặc biệt quan tâm với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Được biết, bắt đầu từ năm 2010, cô nàng Á hậu Mạc Anh Thư đã bén quyên với chàng diễn viên Huy Khánh. Thời mới gắn bó, cuộc tình của Mạc Anh Thư với Huy Khánh nhưng bị gia đình ngăn cấm và dư luận soi xét vì Huy Khánh đã có con riêng và 1 đời vợ.

'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng - Ảnh 1
Cuộc tình của Mạc Anh Thư với Huy Khánh từng bị gia đình ngăn cấm và dư luận soi xét vì Huy Khánh đã có con riêng và 1 đời vợ

Sau đó diễn viên Huy Khánh và người mẫu Mạc Anh Thư cũng kết hôn vào năm 2012. Ở thời điểm đó, nhiều người từng lo lắng cho hạnh phúc của nữ người mẫu vì Huy Khánh nổi tiếng có tính trăng hoa. Tuy nhiên hơn 10 năm với bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, cả 2 đã chứng minh cho mọi người thấy được tình yêu của mình.

'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng - Ảnh 2
Diễn viên Huy Khánh và người mẫu Mạc Anh Thư kết hôn vào năm 2012

Có thể nói, từ một chàng trai đào hoa năm nào, Huy Khánh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi và trở thành người đàn ông của gia đình. Cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 10 năm của vợ chồng nam diễn viên là bằng chứng xác thực nhất cho sự thay đổi đó.

Sau thời gian dài vắng bóng, Mạc Anh Thư đã tham gia vào một bộ phim ngắn mang tên Chẳng bao giờ của đạo diễn trẻ Đái Đại Lộc. Người đẹp cho biết rất vui khi được nhiều khán giả ủng hộ, nhắn tin bày tỏ cảm xúc với cô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vai diễn, Mạc Anh Thư cho biết không có ý định trở lại nghề diễn vì thấy chưa đủ đam mê. 

'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng - Ảnh 3
Mạc Anh Thư cho biết không có ý định trở lại nghề diễn vì thấy chưa đủ đam mê

Năm 2012, sau khi sinh con gái đầu lòng, Mạc Anh Thư lùi về phía sau để chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng - diễn viên Huy Khánh - yên tâm theo nghề diễn. Cựu người mẫu cho rằng làm vợ, làm mẹ là một thiên chức, nên chưa bao giờ nghĩ quyết định bỏ nghề là sự hy sinh.

Hơn 10 năm bên Huy Khánh, không ít lần cuộc hôn nhân của cả hai chịu thử thách, nhất là không ít lời soi mói về quá khứ đào hoa của chồng. Anh Thư nói: 'Nhưng tôi luôn quan niệm quá khứ là một phần trong cuộc đời mỗi người, dù đẹp hay không cũng đã qua. Còn chúng ta sống trong hiện tại và hướng đến tương lai. Cho nên đã là vợ chồng, tôi luôn tôn trọng anh ấy, không phán xét, so đo'. 

'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng - Ảnh 4
Hơn 10 năm bên nhau, không ít lần cuộc hôn nhân của cả hai chịu thử thách

Cựu người mẫu nói những ngày đầu về sống chung, do tính cách đối lập, cả hai nhiều lần bất đồng quan điểm tưởng chừng như không thể tiếp tục. Nhưng cả hai tìm cách dung hòa. Sau những cuộc tranh cãi, dần thấu hiểu, tìm được tiếng nói chung để cùng xây dựng một gia đình.

Điều khiến cô hạnh phúc là sau nhiều năm bên nhau, Huy Khánh thay đổi nhiều, từ một lãng tử của showbiz Việt trở thành người của gia đình. Mạc Anh Thư cho biết Huy Khánh rất cưng chiều con gái. Sau giờ quay phim, anh dành toàn thời gian chơi đùa, chăm sóc và dạy con, để vợ yên tâm việc kinh doanh online - công việc cô làm nhiều năm qua. Nam diễn viên cho biết một trong những điều anh thích nhất là tranh thủ thời gian đưa con gái Cát Cát và vợ du lịch khắp nơi.

'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng - Ảnh 5
Huy Khánh rất cưng chiều con gái nhỏ 

Tuy nhiên Mạc Anh Thư quyết từ bỏ mọi rào cản và hào quang giải trí, sau sinh con cô lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và kiếm thêm thu nhập bằng việc kinh doanh online.

Với Ghini - cậu bé 18 tuổi nhưng đã có nhiều bất động sản, Mạc Anh Thư thừa nhận cô không dành cho bé tình yêu thương như con, bởi không sống chung và không có nhiều dịp gặp bé, nhưng cô thương và thấy tội cho bé. Có lần khi nhắc đến con riêng của chồng, mắt cô hơi ướt, có lẽ bởi cô thấy hình bóng mình trong đó.

'Từ nhỏ tôi là đứa trẻ không chịu lớn bởi cha mẹ thương yêu tôi nhiều. Khi cha mẹ bất ngờ chia tay vào năm tôi 17 tuổi, tôi như rơi xuống vực thẳm. Sau đó, tôi buộc phải trưởng thành cho nhanh, và tôi hiểu được cảm giác của Ghini', Anh Thư nói.

'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng - Ảnh 6
Tổ ấm nhỏ của Huy Khánh và Mạc Anh Thư 

Huy Khánh từng cho biết nghề diễn bấp bênh,, thu nhập anh giảm sút nhưng Mạc Anh Thư luôn cố gắng để quán xuyến gia đình. Mạc Anh Thư - Huy Khánh vừa khai trương hai cửa hàng sữa chua trân châu tại TP HCM nhờ sự hỗ trợ của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng - Thu Hương. Cô cho biết từ lâu muốn có một quán nhỏ xinh để phục vụ khách hàng, vừa là nơi để bạn bè, fan của ông xã gặp gỡ, giao lưu.

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng đoạt giải á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và đăng quang Hoa khôi thời trang toàn quốc 2008 trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cô quen và yêu Huy Khánh khi cả hai cùng tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng.

Huy Khánh ám ảnh lần thoát khỏi 'cửa tử thần' ngoạn mục khi làm nhân viên quán bar trước khi nổi tiếng

Huy Khánh ám ảnh lần thoát khỏi 'cửa tử thần' ngoạn mục khi làm nhân viên quán bar trước khi nổi tiếng

Huy Khánh hiện đang là một trong những diễn viên nổi trội của màn ảnh Việt. Mới đây, nam diễn viên đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ ngã ngửa.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Anh Thư Huy Khánh 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 34 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ