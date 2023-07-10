'Bà xã' diễn viên Huy Khánh tuổi U40 được khen nhuận sắc, đẹp mặn mà, nghẹn ngào khi nhắc đến con riêng của chồng

Sau đó diễn viên Huy Khánh và người mẫu Mạc Anh Thư cũng kết hôn vào năm 2012. Ở thời điểm đó, nhiều người từng lo lắng cho hạnh phúc của nữ người mẫu vì Huy Khánh nổi tiếng có tính trăng hoa. Tuy nhiên hơn 10 năm với bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, cả 2 đã chứng minh cho mọi người thấy được tình yêu của mình.

Được biết, bắt đầu từ năm 2010, cô nàng Á hậu Mạc Anh Thư đã bén quyên với chàng diễn viên Huy Khánh . Thời mới gắn bó, cuộc tình của Mạc Anh Thư với Huy Khánh nhưng bị gia đình ngăn cấm và dư luận soi xét vì Huy Khánh đã có con riêng và 1 đời vợ.

Sau thời gian dài vắng bóng, Mạc Anh Thư đã tham gia vào một bộ phim ngắn mang tên Chẳng bao giờ của đạo diễn trẻ Đái Đại Lộc. Người đẹp cho biết rất vui khi được nhiều khán giả ủng hộ, nhắn tin bày tỏ cảm xúc với cô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vai diễn, Mạc Anh Thư cho biết không có ý định trở lại nghề diễn vì thấy chưa đủ đam mê.

Sau thời gian dài vắng bóng, Mạc Anh Thư đã tham gia vào một bộ phim ngắn mang tên Chẳng bao giờ của đạo diễn trẻ Đái Đại Lộc. Người đẹp cho biết rất vui khi được nhiều khán giả ủng hộ, nhắn tin bày tỏ cảm xúc với cô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vai diễn, Mạc Anh Thư cho biết không có ý định trở lại nghề diễn vì thấy chưa đủ đam mê.

Có thể nói, từ một chàng trai đào hoa năm nào, Huy Khánh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi và trở thành người đàn ông của gia đình. Cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 10 năm của vợ chồng nam diễn viên là bằng chứng xác thực nhất cho sự thay đổi đó.

Mạc Anh Thư cho biết không có ý định trở lại nghề diễn vì thấy chưa đủ đam mê

Năm 2012, sau khi sinh con gái đầu lòng, Mạc Anh Thư lùi về phía sau để chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng - diễn viên Huy Khánh - yên tâm theo nghề diễn. Cựu người mẫu cho rằng làm vợ, làm mẹ là một thiên chức, nên chưa bao giờ nghĩ quyết định bỏ nghề là sự hy sinh.

Hơn 10 năm bên Huy Khánh, không ít lần cuộc hôn nhân của cả hai chịu thử thách, nhất là không ít lời soi mói về quá khứ đào hoa của chồng. Anh Thư nói: 'Nhưng tôi luôn quan niệm quá khứ là một phần trong cuộc đời mỗi người, dù đẹp hay không cũng đã qua. Còn chúng ta sống trong hiện tại và hướng đến tương lai. Cho nên đã là vợ chồng, tôi luôn tôn trọng anh ấy, không phán xét, so đo'.

Hơn 10 năm bên nhau, không ít lần cuộc hôn nhân của cả hai chịu thử thách

Cựu người mẫu nói những ngày đầu về sống chung, do tính cách đối lập, cả hai nhiều lần bất đồng quan điểm tưởng chừng như không thể tiếp tục. Nhưng cả hai tìm cách dung hòa. Sau những cuộc tranh cãi, dần thấu hiểu, tìm được tiếng nói chung để cùng xây dựng một gia đình.

Điều khiến cô hạnh phúc là sau nhiều năm bên nhau, Huy Khánh thay đổi nhiều, từ một lãng tử của showbiz Việt trở thành người của gia đình. Mạc Anh Thư cho biết Huy Khánh rất cưng chiều con gái. Sau giờ quay phim, anh dành toàn thời gian chơi đùa, chăm sóc và dạy con, để vợ yên tâm việc kinh doanh online - công việc cô làm nhiều năm qua. Nam diễn viên cho biết một trong những điều anh thích nhất là tranh thủ thời gian đưa con gái Cát Cát và vợ du lịch khắp nơi.

Huy Khánh rất cưng chiều con gái nhỏ

Tuy nhiên Mạc Anh Thư quyết từ bỏ mọi rào cản và hào quang giải trí, sau sinh con cô lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và kiếm thêm thu nhập bằng việc kinh doanh online.

Với Ghini - cậu bé 18 tuổi nhưng đã có nhiều bất động sản, Mạc Anh Thư thừa nhận cô không dành cho bé tình yêu thương như con, bởi không sống chung và không có nhiều dịp gặp bé, nhưng cô thương và thấy tội cho bé. Có lần khi nhắc đến con riêng của chồng, mắt cô hơi ướt, có lẽ bởi cô thấy hình bóng mình trong đó.

'Từ nhỏ tôi là đứa trẻ không chịu lớn bởi cha mẹ thương yêu tôi nhiều. Khi cha mẹ bất ngờ chia tay vào năm tôi 17 tuổi, tôi như rơi xuống vực thẳm. Sau đó, tôi buộc phải trưởng thành cho nhanh, và tôi hiểu được cảm giác của Ghini', Anh Thư nói.

Tổ ấm nhỏ của Huy Khánh và Mạc Anh Thư

Huy Khánh từng cho biết nghề diễn bấp bênh,, thu nhập anh giảm sút nhưng Mạc Anh Thư luôn cố gắng để quán xuyến gia đình. Mạc Anh Thư - Huy Khánh vừa khai trương hai cửa hàng sữa chua trân châu tại TP HCM nhờ sự hỗ trợ của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng - Thu Hương. Cô cho biết từ lâu muốn có một quán nhỏ xinh để phục vụ khách hàng, vừa là nơi để bạn bè, fan của ông xã gặp gỡ, giao lưu.

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng đoạt giải á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và đăng quang Hoa khôi thời trang toàn quốc 2008 trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cô quen và yêu Huy Khánh khi cả hai cùng tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng.