'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung chưa nhận được lời cầu hôn chính thức từ chồng kém tuổi vì lý do này

Hậu trường 27/12/2022 10:19

Dù đã sống bên nhau nhiều năm và có 3 con nhưng nữ giám đốc Sen Vàng - Phạm Kim Dung vẫn chờ đợi lời cầu hôn chính thức từ chồng cũng như hôn lễ hoành tráng.

Bà Phạm Kim Dung được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt và vô cùng quyền lực trong làng sắc đẹp Việt. Cùng với sự nghiệp rực rỡ, "bà trùm hoa hậu" còn có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn bên ông xã là đạo diễn nổi tiếng của nhiều sự kiện lớn - Hoàng Nhật Nam cùng với 3 con.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "The Khang Show" do Nguyên Khang sản xuất, vợ chồng Phạm Kim Dung và Hoàng Nhật Nam đã trải lòng dài về cuộc sống hôn nhân, công việc và những dự định. Đồng thời, "bà trùm hoa hậu" còn tiết lộ rằng tính đến nay, chị vẫn chưa được chồng "hỏi cưới".

“Nói đến vụ này tức nha, 3 đứa con rồi mà đến giờ vẫn chưa cầu hôn… Chị đòi hoài luôn”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ trên chương trình.

'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung chưa nhận được lời cầu hôn chính thức từ chồng kém tuổi vì lý do này - Ảnh 1

"Bà trùm hoa hậu" vẫn mong mỏi một lễ cưới chính thức sau nhiều năm đồng hành với Hoàng Nhật Nam - Ảnh: Internet

Giải thích về câu chuyện này, nam đạo diễn sinh năm 1980 chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mới làm lễ đính hôn với quy mô có mặt hai họ của gia đình chứ chưa làm lễ cưới chính thức. Do "bệnh" nghề nghiệp nên mình muốn lên kế hoạch, kịch bản cụ thể cho đám cưới. Nhưng chắc chắn, trong quãng thời gian tới đám cưới sẽ được diễn ra".

Trong khi đó, chủ tịch Hoa hậu Thế giới Việt Nam nhấn mạnh bản thân rất mong chờ đám cưới và cũng thường xuyên nhắc chồng về chuyện này.

 

Trước lời khẳng định đầy hờn dỗi của vợ, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết cặp đôi đã tổ chức lễ gia tiên với sự chứng kiến của 2 bên gia đình. Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng muốn có một hôn lễ đúng nghĩa nhất nên khá mất thời gian chuẩn bị.

 

'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung chưa nhận được lời cầu hôn chính thức từ chồng kém tuổi vì lý do này - Ảnh 2
Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Hoàng Nhật Nam - Ảnh: FBNV

Dù đã đồng hành cùng nhau trên quãng đường dài nhưng bà Phạm Kim Dung và chồng vẫn vẹn nguyên tình cảm như thuở mới yêu. Đồng thời, do tính chất công việc nên cả hai gần như gặp nhau suốt ngày, vì thế, đôi khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng băn khoăn, lo lắng liệu rằng mối quan hệ vợ chồng có trở nên nhàm chán.

Đáp lời ông xã, "bà trùm hoa hậu" thẳng thắn: "Tôi khẳng định là không chán nhau, cho đến giờ phút này, tôi và anh Nam vẫn phù hợp với nhau trong từng việc lớn đến việc nhỏ". Mặt khác, nam đạo diễn còn dành lời khen cho vợ vì biết cách quán xuyến chuyện gia đình và có cách giáo dục con cái rất tốt.

Nói về công ty riêng, Phạm Kim Dung cho biết bản thân trân trọng thành quả vợ chồng cùng vun vén và chăm chút thời gian qua. Cô còn hài lòng với những gì công ty đạt được, đồng thời, tự hào về những lứa hoa hậu, á hậu do công ty đào tạo.

Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung

Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung

Sau biến cố đau buồn, Wendy Phạm đã lấy lại được tinh thần và cân bằng mọi thứ. Đồng thời, cuộc sống của con gái Phi Nhung cũng dành được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Kim Dung bà trùm hoa hậu sao Việt chồng Phạm Kim Dung Hoàng Nhật Nam

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 33 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang