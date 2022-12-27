'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung chưa nhận được lời cầu hôn chính thức từ chồng kém tuổi vì lý do này

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "The Khang Show" do Nguyên Khang sản xuất, vợ chồng Phạm Kim Dung và Hoàng Nhật Nam đã trải lòng dài về cuộc sống hôn nhân, công việc và những dự định. Đồng thời, "bà trùm hoa hậu" còn tiết lộ rằng tính đến nay, chị vẫn chưa được chồng "hỏi cưới".

Bà Phạm Kim Dung được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt và vô cùng quyền lực trong làng sắc đẹp Việt. Cùng với sự nghiệp rực rỡ, " bà trùm hoa hậu " còn có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn bên ông xã là đạo diễn nổi tiếng của nhiều sự kiện lớn - Hoàng Nhật Nam cùng với 3 con.

"Bà trùm hoa hậu" vẫn mong mỏi một lễ cưới chính thức sau nhiều năm đồng hành với Hoàng Nhật Nam - Ảnh: Internet

“Nói đến vụ này tức nha, 3 đứa con rồi mà đến giờ vẫn chưa cầu hôn… Chị đòi hoài luôn”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ trên chương trình.

Giải thích về câu chuyện này, nam đạo diễn sinh năm 1980 chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mới làm lễ đính hôn với quy mô có mặt hai họ của gia đình chứ chưa làm lễ cưới chính thức. Do "bệnh" nghề nghiệp nên mình muốn lên kế hoạch, kịch bản cụ thể cho đám cưới. Nhưng chắc chắn, trong quãng thời gian tới đám cưới sẽ được diễn ra".

Trong khi đó, chủ tịch Hoa hậu Thế giới Việt Nam nhấn mạnh bản thân rất mong chờ đám cưới và cũng thường xuyên nhắc chồng về chuyện này.

Trước lời khẳng định đầy hờn dỗi của vợ, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết cặp đôi đã tổ chức lễ gia tiên với sự chứng kiến của 2 bên gia đình. Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng muốn có một hôn lễ đúng nghĩa nhất nên khá mất thời gian chuẩn bị.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Hoàng Nhật Nam - Ảnh: FBNV

Dù đã đồng hành cùng nhau trên quãng đường dài nhưng bà Phạm Kim Dung và chồng vẫn vẹn nguyên tình cảm như thuở mới yêu. Đồng thời, do tính chất công việc nên cả hai gần như gặp nhau suốt ngày, vì thế, đôi khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng băn khoăn, lo lắng liệu rằng mối quan hệ vợ chồng có trở nên nhàm chán.

Đáp lời ông xã, "bà trùm hoa hậu" thẳng thắn: "Tôi khẳng định là không chán nhau, cho đến giờ phút này, tôi và anh Nam vẫn phù hợp với nhau trong từng việc lớn đến việc nhỏ". Mặt khác, nam đạo diễn còn dành lời khen cho vợ vì biết cách quán xuyến chuyện gia đình và có cách giáo dục con cái rất tốt.

Nói về công ty riêng, Phạm Kim Dung cho biết bản thân trân trọng thành quả vợ chồng cùng vun vén và chăm chút thời gian qua. Cô còn hài lòng với những gì công ty đạt được, đồng thời, tự hào về những lứa hoa hậu, á hậu do công ty đào tạo.