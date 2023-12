Tiết lộ hành trình tình yêu của diễn viên Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Không chỉ người hâm mộ, rất nhiều sao Việt như Hari Won, Tiến Luật, Ái Phương, Lương Thanh, Jun Phạm,... đã đồng loạt gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Diễm My và bạn trai. Trước khi tiến tới hôn nhân, Diễm My và Vinh Nguyễn đã đồng hành cùng nhau suốt 6 năm, cô thường xuyên được bạn trai tháp tùng tại các sự kiện.

Vào sáng ngày 26/12, Diễm My 9X xác nhận đã nhận nhẫn cầu hôn của bạn trai doanh nhân. Nữ diễn viên đã chia sẻ về khoảnh khắc được ngỏ lời kết hôn tại Australia: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft (tầm 920 mét - PV), anh đã khiến em toả sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Diễm My 9X được cầu hôn sau 6 năm yêu bạn trai doanh nhân - Ảnh: FBNV

Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn quen biết nhau từ năm 2016 sau cuộc gặp gỡ tại Liên hoan phim Australia. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cả hai vẫn yêu xa khi Vinh Nguyễn sinh sống tại Australia còn Diễm My ở Việt Nam. Đến tháng 3/2018, Diễm My 9X mới chính thức khoe ảnh bạn trai với công chúng. Nhưng cả hai cũng từng rạn nứt và đến đầu năm 2019 mới tái hợp.