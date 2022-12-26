Tiết lộ hành trình tình yêu của diễn viên Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Hậu trường 26/12/2022 10:28

Mới đây, Diễm My 9X đã chính thức thông báo được cầu hôn, nữ diễn viên nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Vào sáng ngày 26/12, Diễm My 9X xác nhận đã nhận nhẫn cầu hôn của bạn trai doanh nhân. Nữ diễn viên đã chia sẻ về khoảnh khắc được ngỏ lời kết hôn tại Australia: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft (tầm 920 mét - PV), anh đã khiến em toả sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn". 

Không chỉ người hâm mộ, rất nhiều sao Việt như Hari Won, Tiến Luật, Ái Phương, Lương Thanh, Jun Phạm,... đã đồng loạt gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Diễm My và bạn trai. Trước khi tiến tới hôn nhân, Diễm My và Vinh Nguyễn đã đồng hành cùng nhau suốt 6 năm, cô thường xuyên được bạn trai tháp tùng tại các sự kiện.

Tiết lộ hành trình tình yêu của diễn viên Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân - Ảnh 1
Diễm My 9X được cầu hôn sau 6 năm yêu bạn trai doanh nhân - Ảnh: FBNV

 

Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn quen biết nhau từ năm 2016 sau cuộc gặp gỡ tại Liên hoan phim Australia. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cả hai vẫn yêu xa khi Vinh Nguyễn sinh sống tại Australia còn Diễm My ở Việt Nam. Đến tháng 3/2018, Diễm My 9X mới chính thức khoe ảnh bạn trai với công chúng. Nhưng cả hai cũng từng rạn nứt và đến đầu năm 2019 mới tái hợp.

 

Vào năm 2019, Diễm My 9X đã gặp phải biến cố gia đình, mẹ nữ diễn viên mất. Lúc này Vinh Nguyễn đã luôn túc trực và đồng hành cùng cô. Để bạn gái sớm lấy lại tinh thần, Vinh Nguyễn đã dành nhiều thời gian đưa Diễm My 9X đi du lịch đây đó.

Tiết lộ hành trình tình yêu của diễn viên Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân - Ảnh 2Tiết lộ hành trình tình yêu của diễn viên Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân - Ảnh 3Tiết lộ hành trình tình yêu của diễn viên Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân - Ảnh 4
Diễm My 9X rất được gia đình bạn trai thương yêu - Ảnh: FBNV

Trong suốt thời gian yêu, cả hai từng xảy ra rạn nứt nhưng sau đó tái hợp và viên mãn đến hiện tại. Những năm gần đây, Vinh Nguyễn đã chuyển về Việt Nam làm việc để có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái.

Vào tháng 5/2022, khi được hỏi về việc kết hôn, Diễm My trải lòng với truyền : "Chúng tôi đang lo công việc và có kế hoạch riêng. Sắp tới, tôi còn tham gia một số dự án khác. Bố mẹ anh cũng hỏi chúng tôi về kế hoạch đám cưới nhưng cả hai muốn chuẩn bị kỹ càng. Việc kết hôn của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

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