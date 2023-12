Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu, Vbiz chuẩn bị có thêm một siêu đám cưới

Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Bản thân Diễm My cũng thừa nhận từ ngày có bạn trai thành đạt, hiểu biết, Diễm My 9x cũng thấy mình trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ lẫn cách sống. Nhận xét về người yêu, Diễm My cho biết tuy là doanh nhân nhưng anh rất quan tâm đến nghệ thuật, đôi khi anh còn đánh giá đúng về diễn xuất, hình ảnh…, từ đó đưa ra những lời góp ý để Diễm My ngày càng hoàn thiện.

Được biết Vinh Nguyễn từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne (Victoria, Australia), thành lập công ty, là một doanh nhân thành đạt. Anh vẫn dành thời gian tháp tùng Diễm My 9X tới các sự kiện giải trí, hoặc đưa bạn gái đi du lịch, nghỉ dưỡng.