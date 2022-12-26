Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu, Vbiz chuẩn bị có thêm một siêu đám cưới

Hậu trường 26/12/2022 08:58

Dân mạng không khỏi trầm trồ trước cách cầu hôn đặc biệt, đảm bảo không đụng hàng của bạn trai thiếu gia dành cho Diễm My 9x.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diễm My 9X đã khoe hình ảnh được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu. Anh viết: "Khi chúng ta ở cao 3000 fts, anh đã khiến em tỏa sáng như một viên kim cương". Bài đăng nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu, Vbiz chuẩn bị có thêm một siêu đám cưới - Ảnh 1
Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu.

Trong ảnh, nữ diễn viên rạng rỡ trong khoảnh khắc đặc biệt này, cô cười tươi và khoe bàn tay đeo nhẫn kim cương lấp lánh hướng về phía ống kính. Hành trình tình yêu của người đẹp sinh năm 1990 cuối cùng cũng đã đánh dấu bước ngoặt mới.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè như: Hari Won, Hứa Vĩ Văn, Chung Thanh Phong... đã gửi lời chúc mừng đến Diễm My 9X. Vậy là showbiz Việt lại sắp có một cô dâu hạnh phúc được nhiều người chờ đợi.

Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu, Vbiz chuẩn bị có thêm một siêu đám cưới - Ảnh 2
Nhiều sao Việt chúc mừng nữ diễn viên.

Diễm My 9X là nữ diễn viên tài năng của điện ảnh Việt. Cô nhận được nhiều sự yêu mến bởi khuôn mặt khả ái, lối diễn xuất tự nhiên. Về đời tư cô cũng đang rất viên mãn với người bạn trai Vinh Nguyễn. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một Liên hoan phim và công khai hẹn hò từ tháng 3/2018 tuy nhiên cả hai ít chia sẻ thông tin về đối phương. 

Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu, Vbiz chuẩn bị có thêm một siêu đám cưới - Ảnh 3
Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân 

Bản thân Diễm My cũng thừa nhận từ ngày có bạn trai thành đạt, hiểu biết, Diễm My 9x cũng thấy mình trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ lẫn cách sống. Nhận xét về người yêu, Diễm My cho biết tuy là doanh nhân nhưng anh rất quan tâm đến nghệ thuật, đôi khi anh còn đánh giá đúng về diễn xuất, hình ảnh…, từ đó đưa ra những lời góp ý để Diễm My ngày càng hoàn thiện. 

Được biết Vinh Nguyễn từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne (Victoria, Australia), thành lập công ty, là một doanh nhân thành đạt. Anh vẫn dành thời gian tháp tùng Diễm My 9X tới các sự kiện giải trí, hoặc đưa bạn gái đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Chuyện gì đây: Vừa bị 'bóc' kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân trong năm nay, Diễm My 9x gây hoang mang khi lộ ảnh cưới với một chàng trai khác?

Chuyện gì đây: Vừa bị 'bóc' kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân trong năm nay, Diễm My 9x gây hoang mang khi lộ ảnh cưới với một chàng trai khác?

Không phải là bạn trai doanh nhân, Diễm My 9x lại lộ lạot ảnh cưới bên chàng trai khác khiến netizen ngỡ ngàng.

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