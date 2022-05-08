Chuyện gì đây: Vừa bị 'bóc' kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân trong năm nay, Diễm My 9x gây hoang mang khi lộ ảnh cưới với một chàng trai khác?

Không phải là bạn trai doanh nhân, Diễm My 9x lại lộ lạot ảnh cưới bên chàng trai khác khiến netizen ngỡ ngàng.
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Diễm My 9x là một trong những mỹ nhân khuấy đảo màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên luôn được công chúng khen ngợi về diễn mạo xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm cũng như khả năng diễn xuất đầy thực lực. Chính vì lẽ đó mà Diễm My không ít lần vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò, cặp kè với nhiều sao nam trẻ khi đóng chung phim.
Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh cưới của Diễm My 9x và một sao nam đình đám Vbiz là Quốc Anh gây nhiều sự chú ý. Cả 2 được ngợi khen là "trai tài gái sắc", xứng đôi vừa lứa và còn bày tỏ sự háo hức, nóng lòng chờ đến ngày cưới.
Tuy nhiên, một số khán giả khác cũng tỏ ra bất ngờ khi “đàng trai” lại không phải người yêu doanh nhân lâu năm từng được nữ diễn viên bật mí. Tuy nhiên, thực chất, những bức ảnh cưới này chỉ để quảng bá cho bộ phim mà nữ diễn viên sắp đóng cùng với Quốc Anh.
Trước đó, trong chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp, danh hài Trường Giang đã vô tình tiết lộ kế hoạch kết hôn của Diễm My 9x. Cụ thể, nam danh hài cho biết nữ diễn viên xinh đẹp sẽ theo chàng về dinh trong năm nay (năm 2022). Trước thông tin này, Diễm My chỉ giữ im lặng và không bình luận gì thêm. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng người hâm mộ vẫn bày tỏ sự háo hức, mong chờ ngày trọng đại của nữ diễn viên được công bố.