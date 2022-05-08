Chuyện gì đây: Vừa bị 'bóc' kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân trong năm nay, Diễm My 9x gây hoang mang khi lộ ảnh cưới với một chàng trai khác?

Diễm My 9x là một trong những mỹ nhân khuấy đảo màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên luôn được công chúng khen ngợi về diễn mạo xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm cũng như khả năng diễn xuất đầy thực lực. Chính vì lẽ đó mà Diễm My không ít lần vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò, cặp kè với nhiều sao nam trẻ khi đóng chung phim.

Nữ diễn viên luôn được công chúng khen ngợi về diễn mạo xinh đẹp - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh cưới của Diễm My 9x và một sao nam đình đám Vbiz là Quốc Anh gây nhiều sự chú ý. Cả 2 được ngợi khen là "trai tài gái sắc", xứng đôi vừa lứa và còn bày tỏ sự háo hức, nóng lòng chờ đến ngày cưới.