Ở thập niên 1980, nghệ sĩ Thương Tín xứng danh tài tử số một với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và thường xuyên đóng vai nam chính trong các bộ phim truyền hình.

Diễn viên Thương Tín bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đóng phim đến nay, nam diễn viên đã góp mặt trong hơn 200 bộ phim điện ảnh.

Là một trong những tên tuổi đình đám của phim Việt thập niên 90, có "hào quang rực rỡ" nhưng tuổi xế chiều của sao phim Biệt động Sài Gòn lại khó khăn, chật vật. Từ một diễn viên được công chúng mến mộ, Thương Tín bị quay lưng vì sa đà vào con đường “đỏ đen”. Sự nghiệp của ông "tụt dốc" nhanh chóng.

Một số vai diễn nổi bật của nam nghệ sĩ có thể kể đến như: Vai thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn,...

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không khiến cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Ông từng phải thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Thương Tín trải qua nhiều biến cố khiến cho sức khỏe sa sút

Hiện, nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín dần quay trở lại với nghệ thuật song không kiếm được nhiều tiền cát xâ như trước kia.

Nam tài tử cho biết ông hiện tại không còn hào quang, giống như cây đèn cầy bùng lên trước khi tắt. Mặc dù có show diễn, thế nhưng nghệ sĩ Thương Tín cho biết kinh tế ông không ổn định, "có tháng nhiều, có tháng ít tiền".

Số tiền nghệ sĩ kiếm được từ việc đi diễn văn nghệ, ông gửi về cho gia đình để lo cho con gái là chính. Nghệ sĩ Thương Tín cho biết, con trai lớn của ông với vợ đầu đã có 2 con gái 16 - 17 tuổi nên phải lo cho gia đình nhỏ, không thể toàn tâm chăm sóc cho ông.

Nghệ sĩ Huỳnh Dũng (nghệ danh Aly Dũng) - Thay cha mẹ chăm sóc 14 người em

Nghệ sĩ Huỳnh Dũng (nghệ danh Aly Dũng) sinh năm 1950. Aly Dũng vào vai người lính trong "Biệt động Sài Gòn". Nam diễn viên là con lai, mang 2 dòng máu Việt - Ả Rập Xê-út.

Ông sinh ra trong một gia đình giàu có tuy nhiên sau khi mẹ ông qua đời gia đình ngày càng lụi bại và phá sản. Ông phải thay cha mẹ chăm sóc 14 người em.

Có niềm đam mê với nghệ thuật, nam diễn viên từng tham gia nhiều đoàn kịch nổi tiếng như Cửu Long Giang, Kim Cương, Bạch Lan và nhận nhiều dạng vai khác nhau nhưng chỉ là vai phụ.

Dù không có sự nghiệp nổi đình nổi đám như người đồng nghiệp đóng chung phim Biệt Động Sài Gòn - Thương Tín, nhưng ở thời đỉnh cao, nam nghệ sĩ cũng là cái tên được nhiều đạo diễn cân nhắc.

Nam diễn viên có khả năng diễn xuất linh động, nhiều thể loại vai

Nay ở vào cái tuổi xế chiều, cuộc sống của Huỳnh Dũng khiến nhiều khán giả xót xa. Nam nghệ sĩ sống một mình trong căn nhà chỉ rộng 9m2 tại quận Bình Thạnh, TP.HCM nhưng vì hiện đang mắc ung thư máu, nên ông chờ học trò thu xếp chỗ ở mới.

Dù buồn về cuộc sống hiện tại nhưng ông vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan để bệnh tình tiến triển tốt. Vì gặp khó khăn trong vấn đề tài chính nên nghệ sĩ Aly Dũng không đủ chi phí mua túi máu theo chỉ định của bác sĩ.

Diễn viên Aly Dũng mắc bệnh nặng ở tuổi xế chiều

Nam diễn viên từng kết hôn và có con gái nhưng do cuộc sống vất vả nên vợ ông ôm con bỏ đi. Từ khi con 3 tuổi đến giờ Aly Dũng chưa từng được gặp lại và không biết thông tin gì về con.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương - Tai biến 4 lần, phải ở trong căn nhà 10m2

Nam nghệ sĩ Vũ Linh Vương từng là ngôi sao nổi tiếng của sân khấu cải lương. Ông chủ yếu được giao kép chính, đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ đình đám như Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng…

NS Vũ Linh Vương là ngôi sao cải lương có tiếng

Có sự nghiệp rực rỡ, nhưng ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ phải chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền và bệnh tật bủa vây.

Hiện tại nghệ sĩ Vũ Linh Vương đang ở ghép cùng 1 người khác một phòng trọ trong không gian rộng 10m2.

Vì diện tích nhà quá nhỏ nên nghệ sĩ Vũ Linh Vương không dám kê giường ngủ, chỉ kê một chiếc võng, gian bếp và gian tiếp khách là một, bàn ăn cũng chính là bàn tiếp khách, cùng một vài chiếc ghế nhựa.

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của ông vô cùng chật vật

Ngoài ra, ở tuổi xế chiều, sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh Vương cũng suy yếu dần. Ông bị tai biến tới 4 lần. Vừa qua, ông còn không may gặp tai nạn, di chứng đã làm ảnh hưởng không ít đến tình trạng sức khỏe hiện tại.

Nam nghệ sĩ tiết lộ có một đứa con gái, tính đến nay cũng gần 50 tuổi. Nhưng con bỏ đi cùng vợ lâu lắm rồi, đến giờ cũng không nghe ngóng được thông tin gì.