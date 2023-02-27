Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là bộ phim Việt Nam sẽ lên sóng trên khung giờ vàng của VTV sau khi Đừng Làm Mẹ Cáu kết thúc. Dù mới chỉ tung trailer, poster nhưng những thông tin liên quan đến bộ phim đã được khán giả săn đón nhiệt tình. Trước đó, Thanh Sơn - Khả Ngân là những cái tên được khán giả quan tâm nhiều hơn cả trong dàn diễn viên bởi hai người sở hữu lượng người hâm mộ cực đông đảo sau bộ phim 11 Tháng 5 Ngày. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi trailer phim ra mắt, sự chú ý của khán giả lại hướng về phía "cặp vợ chồng" Doãn Quốc Đam - Lan Phương.

Lan Phương - Doãn Quốc Đam

Đây là lần đầu tiên Doãn Quốc Đam và Lan Phương có cơ hội thành đôi trong một bộ phim của VFC. Trong phim, hai người vào vai Thành và Hà, cặp vợ chồng quen nhau từ thời đại học, từ bạn thân thành tình nhân rồi tới khi kết hôn vẫn xưng hô cậu - tớ, chí chóe cãi cọ như thời còn đi học. Nếu Thành khôn ngoan, tinh quái, có phần hay tính toán hơn thiệt thì Phương lại là bà vợ nhiều chuyện, hay để ý, soi mói chuyện người khác. Hai người với đầy những tính xấu nhưng quan trọng là đều rất lương thiện, biết suy nghĩ cho người khác, mang đến tiếng cười và sự hàn gắn cho các thành viên trong gia đình.