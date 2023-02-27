Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú

Hậu trường 27/02/2023 06:32

Cặp đôi thuộc trường phái thực lực của phim Việt này lần đầu nên duyên màn ảnh khiến khán giả vô cùng tò mò về phản ứng hóa học giữa họ.

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là bộ phim Việt Nam sẽ lên sóng trên khung giờ vàng của VTV sau khi Đừng Làm Mẹ Cáu kết thúc. Dù mới chỉ tung trailer, poster nhưng những thông tin liên quan đến bộ phim đã được khán giả săn đón nhiệt tình. Trước đó, Thanh Sơn - Khả Ngân là những cái tên được khán giả quan tâm nhiều hơn cả trong dàn diễn viên bởi hai người sở hữu lượng người hâm mộ cực đông đảo sau bộ phim 11 Tháng 5 Ngày. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi trailer phim ra mắt, sự chú ý của khán giả lại hướng về phía "cặp vợ chồng" Doãn Quốc Đam - Lan Phương.

Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú - Ảnh 1
Lan Phương - Doãn Quốc Đam

Đây là lần đầu tiên Doãn Quốc Đam và Lan Phương có cơ hội thành đôi trong một bộ phim của VFC. Trong phim, hai người vào vai Thành và Hà, cặp vợ chồng quen nhau từ thời đại học, từ bạn thân thành tình nhân rồi tới khi kết hôn vẫn xưng hô cậu - tớ, chí chóe cãi cọ như thời còn đi học. Nếu Thành khôn ngoan, tinh quái, có phần hay tính toán hơn thiệt thì Phương lại là bà vợ nhiều chuyện, hay để ý, soi mói chuyện người khác. Hai người với đầy những tính xấu nhưng quan trọng là đều rất lương thiện, biết suy nghĩ cho người khác, mang đến tiếng cười và sự hàn gắn cho các thành viên trong gia đình.

Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú - Ảnh 2

Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú - Ảnh 3
Gia đình Thành - Hà ở hậu trường phim

Hiện tại, mới chỉ qua vài thước phim ngắn ngủi mà ekip nhá hàng, khán giả đã rất thích thú gia đình ồn ào này. Hơn hết, người xem cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào màn thể hiện của Lan Phương và Doãn Quốc Đam, những diễn viên thuộc "trường phái thực lực" với nét diễn rất riêng, khả năng nhập vai vô cùng linh hoạt. 

Bình luận của khán giả:

- Cặp đôi diễn xuất quá đỉnh, nhìn đã thấy bảo chứng rating

- Hai người này đóng thì khỏi lo chemistry rồi, trông giao diện cứ kỳ kỳ, không liên quan đến nhau nhưng đặt cạnh lại hay thế mới kỳ

- Xem trailer đã thấy chí chóe rồi. Mong đừng drama gì nhá

- Bảo chứng rating, bảo chứng diễn xuất luôn, chưa lên phim đã thấy thành công rồi

- "Tớ nói cậu phải nghe", mới trailer đã mê vợ chồng nhà này rồi

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình xoay quanh gia đình ông Toại - bà Cúc cùng ba cậu con trai và ba cô con dâu. Cuộc sống của một gia đình ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà dĩ nhiên có không ít rắc rối, mâu thuẫn đến từ sự khác biệt giữa tính cách, lối sống, khoảng cách thế hệ. Thế nhưng trên hết, họ biết cách để hòa hợp, gắn kết với nhau để cuối cùng, vẫn ở lại bên nhau bằng tình cảm chân thành. Phim hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vui tươi, hài hước với những góc nhìn về các vấn đề gia đình rất đỗi gần gũi, quen thuộc.Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú - Ảnh 4Đây sẽ là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất phim Việt sắp tới: Cả 2 đều diễn quá hay, cách xưng hô gây thích thú - Ảnh 5

Nguồn ảnh: VTV

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