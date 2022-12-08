Đau xót trước hoàn cảnh của 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm vừa qua đời vì tai nạn giao thông

Hậu trường 08/12/2022 10:02

Thông tin về sự ra đi của nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm không khỏi khiến nhiều người đau lòng và cảm thấy xót xa trước hoàn cảnh gia đình của anh.

Thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết vừa qua ngay sau khi hay tin nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm qua đời, nhiều đồng nghiệp, đông đảo khán không giấu được sự bàng hoàng, xót xa và đã gửi nhiều lời chia buồn đến gia quyến. NSND Ngọc Giàu xúc động chia sẻ: "Nguyễn Chí Tâm là một mẫu nghệ sĩ đi lên từ quần chúng, nghèo khó và có ý chí. Giọng ca của em rất trầm ấm, đúng chất tài tử. Khi nghe tin em qua đời, tôi đau xót quá. Là giám khảo khách mời của vòng chung kết xếp hạng "Tài tử miệt vườn" 2019, tôi đánh giá cao nỗ lực của em. Nay em đã rời bỏ sân khấu, tôi thật sự rơi nước mắt" .

Được biết, trước khi mất, cuộc sống của nghệ sĩ Chí Tâm đã có một cuộc sống đầy gian nan và khốn khó. Theo lời ca sĩ Thy Nhung, sĩ Chí Tâm qua đời để lại mẹ, vợ thì đang mắc bệnh tim và một con nhỏ. Anh cũng là trụ cột chính của gia đình.

Đau xót trước hoàn cảnh của 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1
Nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Nam nghệ sĩ sinh năm 1979 ở Long An, ngoài nuôi dưỡng đam mê với nghệ thuật anh còn làm nhiều nghề khác nhau để duy trì cuộc sống do hoàn cảnh khó khăn. Chí Tâm từng vỡ nợ do làm thầu xây dựng, phải bán nhà trả nợ, cũng vì thế mà người vợ trước đã bỏ đi. Sau này, Chí Tâm nên duyên với bà xã hiện tại.

Vợ chồng Chí Tâm vất vả mưu sinh. Cả hai đi chăn vịt thuê, được ông chủ cho mượn một mảnh đất để dựng chòi sống. Bên cạnh đó, Chí Tâm còn năn nỉ bạn thợ hồ chừa phần việc, để buổi tối, anh bật đèn điện làm thêm. Vì quá nghèo, vợ chồng anh thường chỉ mua một hộp cơm rồi chia nhau ăn.

Thuở sinh thời, Nguyễn Chí Tâm từng bày tỏ sự trăn trở của bản thân: "Ca hát là đam mê cả đời tôi muốn thử sức, làm nghệ sĩ một tháng thôi cũng được. Nếu không có duyên, tôi sẽ trở về quê, tiếp tục là anh nông dân như bấy lâu nay".

Để hiện thực hóa ước mơ bấy lâu vào năm 2019 anh đã đi thi vọng cổ Tài tử miệt vườn, câu chuyện vượt qua khó khăn của Nguyễn Chí Tâm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đông đảo khán giả. Cũng khi tham gia chương trình, Chí Tâm được ban tổ chức hỗ trợ rất nhiều. Khi trở thành quán quân, anh dùng 80 triệu đồng tiền thưởng trả nợ cho người quen và đưa vợ bị bệnh tim đi khám.

Sau chương trình anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia các cuộc thi Sao kết nối, Lửa tài tử miệt vườn... của đài truyền hình Đồng Tháp. Trên YouTube, nhiều tiết mục của anh gây sốt, đạt hàng trăm nghìn lượt xem như Vọng cổ tình nước, Nửa đời hương phấn, Máu thắm đồng Nọc Nạn...

Đau xót trước hoàn cảnh của 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 2
Gia đình của Chí Tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh, chị Mỹ Tiên - đại diện người thân gia đình Chí Tâm cho biết thêm, sau khi Chí Tâm rời Tài tử miệt vườn, dịch COVID-19 ập đến khiến anh phải dừng đi hát để làm công việc khác, trang trải cuộc sống. Sau một thời gian dừng ca hát, Chí Tâm mới trở lại hoạt động nghệ thuật.

"Cuộc sống của gia đình anh Tâm sắp tới không biết sẽ như thế nào khi cả gia đình đều phụ thuộc vào anh ấy", chị Tiên cho hay.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ đã đăng tin vào tối ngày ối 6/12, hát xong ở Tây Ninh, Chí Tâm lên đường chạy xe về nhà. Vợ anh cho biết anh có gọi báo ghé đổ xăng rồi về nhà luôn, không may anh chạy xe ra đã gặp tai nạn giao thông và qua đời tại Tây Ninh.

Tang lễ anh Nguyễn Chí Tâm được tổ chức tại ấp Tân Quy Thượng, xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An. Lễ động quan lúc 11h ngày 9/12, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Rừng Ông (Đức Hòa, Long An).

Nghe tin Chí Tâm đột ngột qua đời, cán bộ - công nhân viên Đài PT-TH Đồng Tháp cũng đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ vợ con anh.

Quán quân 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông

Quán quân 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông

Rạng sáng nay 7/12, giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin anh Nguyễn Chí Tâm - quán quân chương trình Tài tử miệt vườn năm 2019 đã bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông.

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