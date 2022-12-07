Quán quân 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông

Hậu trường 07/12/2022 13:20

Rạng sáng nay 7/12, giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin anh Nguyễn Chí Tâm - quán quân chương trình Tài tử miệt vườn năm 2019 đã bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết Nguyễn Chí Tâm sinh năm 1979 tại Đức Hòa, Long An. Anh gây ấn tượng khi năm 2019 tham gia cuộc thi Tài tử miệt vườn (do Đài PT-TH Đồng Tháp thực hiện), vượt qua cả ngàn thí sinh để giành được ngôi quán quân.

Quán quân 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1
Nguyễn Chí Tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Các giám khảo trong cuộc thi đều bày tỏ rất "mê" giọng ca của Chí Tâm, bởi theo Kim Tử Long: "Giọng anh Tâm hao hao giống giọng danh ca Minh Cảnh". 

Có thể nói, trong các mùa thi của Tài tử miệt vườn, Chí Tâm được xem là giọng ca nổi trội, không kỹ thuật, chất miệt vườn rất rõ và theo nhiều người là "nghe ca đã lỗ tai".

Không chỉ chinh phục được người nghe bằng giọng hát, Chí Tâm còn được quan tâm bởi anh có hoàn cảnh rất khó khăn. 

Chí Tâm xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng mê hát. Lớn lên, vì làm ăn thua lỗ, anh mắc nợ và hôn nhân tan vỡ. Anh phải phiêu bạt làm thuê làm mướn và cuối cùng được một ông chủ thương gầy bầy vịt cho vợ chồng anh coi. Anh còn làm thợ hồ và nhiều công việc khác để kiếm sống. 

Thấy anh ca hay, hàng xóm tự đăng ký cho anh tham gia Tài tử miệt vườn. Ngày đi thi, vợ chồng anh vay mượn 500.000 đồng để có tiền đổ xăng chạy xe máy từ Long An về Đồng Tháp để thi.

Ngay khi anh đoạt quán quân năm 2019, hàng loạt tờ báo đưa tin "Anh chăn vịt đoạt quán quân Tài tử miệt vườn". Sau đó, do cả nước vướng vào dịch bệnh, Chí Tâm cũng không có nhiều show diễn. Vợ anh mắc bệnh tim, bản thân anh sức khỏe cũng kém và con còn nhỏ dại. Vì vậy, Chí Tâm cố gắng bươn chải tìm nơi hát để kiếm tiền lo cho gia đình.

Quán quân 'Tài tử miệt vườn' Nguyễn Chí Tâm bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 2
Gia đình Chí Tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết thêm chị Nương, vợ nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm chồng chị đã qua đời lúc 8 giờ 10 ngày 6/12 tại Tây Ninh, hưởng dương 44 tuổi.

"Trước đó vài phút, anh ấy còn nhắn tin trên điện thoại cho biết đang trên đường về nhà thăm vợ con, nhưng rồi anh ấy đã ra đi mãi mãi. Chồng tôi bị một xe tải chở mía cán chết ngay tại chỗ. Sáng 7/12, gia đình tài xế có đến nhà tôi ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để thắp hương, xin được tạ lỗi… Chồng tôi đã ra đi bỏ lại vợ con, bỏ lại sân khấu cải lương mà anh đã trọn đời yêu quý" – chị Nương nghẹn ngào.

Chị Nương cho biết gia đình tài xế gây tai nạn cũng nghèo khó, đã gửi số tiền 25 triệu đồng để hỗ trợ chi phí tang lễ. Chị như chết lịm khi nhìn thi thể không toàn vẹn của chồng.

Tang lễ anh Nguyễn Chí Tâm được tổ chức tại ấp Tân Quy Thượng, xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An. Lễ động quan lúc 11h ngày 9/12, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Rừng Ông (Đức Hòa, Long An).

Nghe tin Chí Tâm đột ngột qua đời, cán bộ - công nhân viên Đài PT-TH Đồng Tháp cũng đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ vợ con anh.

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