Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sau thời gian lâm bệnh nặng, đạo diễn Thế Ngữ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 13/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi. Tang lễ đạo diễn Thế Ngữ được tổ chức tại nhà riêng ở số 155/6 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 14/8. Sáng 16/8 linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Tang lễ đạo diễn Thế Ngữ được tổ chức tại nhà riêng ở số 155/6 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3

Theo thông tin từ VnExpress, đạo diễn Thanh Hiệp - người quen gia đình nghệ sĩ cho biết, trước đó, cố đạo diễn từng vỡ mạch máu não, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị, hồi phục và xuất viện hồi tháng 7. Tuy nhiên, sau khi về nhà, ông rơi vào tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, sức khỏe suy yếu dần.

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết vài hôm trước, khi đến nhà thăm, đạo diễn vẫn tỉnh táo, còn nhận ra chị. Ông than đau chân song luôn hỏi thăm về kịch bản từng gửi cho chị, xem liệu có cần chỉnh sửa gì. Với Hồng Vân, cố đạo diễn là một trong những người đầu tiên giúp chị tạo dựng tên tuổi khi tham gia Trong nhà ngoài phố - kịch truyền hình ăn khách cuối thập niên 1980.

"Qua chất hài duyên dáng của anh trong vở Bà mất gà, ông mất nết, tôi được nhiều khán giả biết đến. Không chỉ tôi, nhiều nghệ sĩ khác như Bảo Quốc, Duy Phương, Mỹ Chi cũng từng được anh hỗ trợ, dìu dắt" - Hồng Vân nói.

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết vài hôm trước, khi đến nhà thăm, đạo diễn vẫn tỉnh táo, còn nhận ra chị. Ông than đau chân song luôn hỏi thăm về kịch bản từng gửi cho chị, xem liệu có cần chỉnh sửa gì

Nghệ sĩ Phú Quý cho biết gắn bó với show kịch do đạo diễn Thế Ngữ và Trần Văn Sáu luân phiên làm suốt thập niên 1980 - 1990. Ông ví khả năng viết kịch bản của đàn anh như "phù thủy", chỉ cần đọc qua, chưa lên sàn tập đã đậm chất hài. Nhờ công đạo diễn, sau này, nhiều khán giả gặp Phú Quý ngoài đường vẫn nhắc đến ông với "thương hiệu" Trong nhà ngoài phố một thời.

Đạo diễn Thế Ngữ tên đầy đủ là Điền Thế Ngữ, sinh năm 1941 tại Nam Định. Ông làm sân khấu truyền hình từ năm 1971. Năm 1973 ông đoạt giải thưởng chính thức về kịch bản của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Sau đó ông vào Sài Gòn. Những năm 1980, khi TP.HCM phát động phong trào "Tiếng cười sân khấu", Thế Ngữ bắt đầu nổi danh với những chương trình “Trong nhà ngoài phố”, “Chuyện đời thường”, “Táo quân”...

Thế Ngữ bắt đầu nổi danh với những chương trình “Trong nhà ngoài phố”, “Chuyện đời thường”, “Táo quân”...

Khi đạo diễn Thế Ngữ nghỉ hưu, Đài truyền hình TP.HCM từng thực hiện chương trình “Những cánh chim không mỏi” nhằm vinh danh ông. Ở tuổi ngoài 80, đạo diễn Thế Ngữ vẫn thường chia sẻ và gợi ý cách làm "Táo quân" cho nhiều đài truyền hình.

Là người nhạy bén với tính thời sự, đưa những câu chuyện người dân quan tâm vào kịch truyền hình, đạo diễn Thế Ngữ chuyển hóa những vấn đề thời sự thông qua nhân vật Táo, để từ những "ông Táo" của thời kinh tế mới mở cửa, đến khi "ông Táo" nước mình đã vào WTO, những câu chuyện cười duyên dáng với các tình huống xoay quanh Táo đã làm cho cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Đạo diễn Thế Ngữ tên đầy đủ là Điền Thế Ngữ, sinh năm 1941 tại Nam Định. Ông làm sân khấu truyền hình từ năm 1971

Đạo diễn Thế Ngữ còn được biết đến là thành viên sáng lập ra chương trình truyền hình "Trong nhà ngoài phố" cùng với cố đạo diễn Trần Văn Sáu. Đây cũng là chương trình truyền hình được nhiều khán giả yêu thích.