Đạo diễn Thế Ngữ của ‘Trong nhà ngoài phố’ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng

Hậu trường 14/08/2023 09:22

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết vài hôm trước, khi đến nhà thăm, đạo diễn vẫn tỉnh táo, còn nhận ra chị. Với Hồng Vân, cố đạo diễn là một trong những người đầu tiên giúp chị tạo dựng tên tuổi khi tham gia Trong nhà ngoài phố.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sau thời gian lâm bệnh nặng, đạo diễn Thế Ngữ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 13/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi. Tang lễ đạo diễn Thế Ngữ được tổ chức tại nhà riêng ở số 155/6 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 14/8. Sáng 16/8 linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

 

Đạo diễn Thế Ngữ của ‘Trong nhà ngoài phố’ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng - Ảnh 1
 Tang lễ đạo diễn Thế Ngữ được tổ chức tại nhà riêng ở số 155/6 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3

 

Theo thông tin từ VnExpress, đạo diễn Thanh Hiệp - người quen gia đình nghệ sĩ cho biết, trước đó, cố đạo diễn từng vỡ mạch máu não, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị, hồi phục và xuất viện hồi tháng 7. Tuy nhiên, sau khi về nhà, ông rơi vào tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, sức khỏe suy yếu dần.

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết vài hôm trước, khi đến nhà thăm, đạo diễn vẫn tỉnh táo, còn nhận ra chị. Ông than đau chân song luôn hỏi thăm về kịch bản từng gửi cho chị, xem liệu có cần chỉnh sửa gì. Với Hồng Vân, cố đạo diễn là một trong những người đầu tiên giúp chị tạo dựng tên tuổi khi tham gia Trong nhà ngoài phố - kịch truyền hình ăn khách cuối thập niên 1980.

"Qua chất hài duyên dáng của anh trong vở Bà mất gà, ông mất nết, tôi được nhiều khán giả biết đến. Không chỉ tôi, nhiều nghệ sĩ khác như Bảo Quốc, Duy Phương, Mỹ Chi cũng từng được anh hỗ trợ, dìu dắt" - Hồng Vân nói.

Đạo diễn Thế Ngữ của ‘Trong nhà ngoài phố’ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết vài hôm trước, khi đến nhà thăm, đạo diễn vẫn tỉnh táo, còn nhận ra chị. Ông than đau chân song luôn hỏi thăm về kịch bản từng gửi cho chị, xem liệu có cần chỉnh sửa gì

Nghệ sĩ Phú Quý cho biết gắn bó với show kịch do đạo diễn Thế Ngữ và Trần Văn Sáu luân phiên làm suốt thập niên 1980 - 1990. Ông ví khả năng viết kịch bản của đàn anh như "phù thủy", chỉ cần đọc qua, chưa lên sàn tập đã đậm chất hài. Nhờ công đạo diễn, sau này, nhiều khán giả gặp Phú Quý ngoài đường vẫn nhắc đến ông với "thương hiệu" Trong nhà ngoài phố một thời.

Đạo diễn Thế Ngữ tên đầy đủ là Điền Thế Ngữ, sinh năm 1941 tại Nam Định. Ông làm sân khấu truyền hình từ năm 1971. Năm 1973 ông đoạt giải thưởng chính thức về kịch bản của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Sau đó ông vào Sài Gòn. Những năm 1980, khi TP.HCM phát động phong trào "Tiếng cười sân khấu", Thế Ngữ bắt đầu nổi danh với những chương trình “Trong nhà ngoài phố”, “Chuyện đời thường”, “Táo quân”...

Đạo diễn Thế Ngữ của ‘Trong nhà ngoài phố’ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng - Ảnh 3
 Thế Ngữ bắt đầu nổi danh với những chương trình “Trong nhà ngoài phố”, “Chuyện đời thường”, “Táo quân”...

Khi đạo diễn Thế Ngữ nghỉ hưu, Đài truyền hình TP.HCM từng thực hiện chương trình “Những cánh chim không mỏi” nhằm vinh danh ông. Ở tuổi ngoài 80, đạo diễn Thế Ngữ vẫn thường chia sẻ và gợi ý cách làm "Táo quân" cho nhiều đài truyền hình.

Là người nhạy bén với tính thời sự, đưa những câu chuyện người dân quan tâm vào kịch truyền hình, đạo diễn Thế Ngữ chuyển hóa những vấn đề thời sự thông qua nhân vật Táo, để từ những "ông Táo" của thời kinh tế mới mở cửa, đến khi "ông Táo" nước mình đã vào WTO, những câu chuyện cười duyên dáng với các tình huống xoay quanh Táo đã làm cho cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Đạo diễn Thế Ngữ của ‘Trong nhà ngoài phố’ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng - Ảnh 4
Đạo diễn Thế Ngữ tên đầy đủ là Điền Thế Ngữ, sinh năm 1941 tại Nam Định. Ông làm sân khấu truyền hình từ năm 1971

Đạo diễn Thế Ngữ còn được biết đến là thành viên sáng lập ra chương trình truyền hình "Trong nhà ngoài phố" cùng với cố đạo diễn Trần Văn Sáu. Đây cũng là chương trình truyền hình được nhiều khán giả yêu thích.

Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh

Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ của cố nhạc sĩ đã được chia sẻ khiến nhiều người xem không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   đạo diễn Thế Ngữ đạo diễn Thế Ngữ qua đời đạo diễn trong nhà ngoài phố

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 57 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ