Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh

Hậu trường 09/08/2023 06:54

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ của cố nhạc sĩ đã được chia sẻ khiến nhiều người xem không cầm được nước mắt.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 7/8, nghệ sĩ Bạch Nga (em gái của cố soạn giả Bạch Mai) báo tin nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu (sinh năm 2003) đã đột ngột qua đời tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM lúc 19 giờ 45, hưởng dương 21 tuổi.

Một tài năng trẻ của âm nhạc truyền thống đã ra đi để lại biết bao hoài bão đẹp và những dự án đồng hành cùng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh - Ảnh 1
Một tài năng trẻ của âm nhạc truyền thống đã ra đi để lại biết bao hoài bão đẹp và những dự án đồng hành cùng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long

Chia sẻ về sự ra đi đột ngột của cố nhạc sĩ, NS Bạch Nga cho biết: "Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Vũ Minh Hiếu đã không qua khỏi. Nhiều tháng qua em xanh xao gầy yếu lắm. Sự ra đi của Vũ Minh Hiếu là mất mát quá lớn đối với đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long"

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ của cố nhạc sĩ đã được chia sẻ khiến nhiều người xem không cầm được nước mắt. Theo hình ảnh trong tang lễ, mẹ ruột của Minh Hiếu đau đớn tột độ, đi không vững.

Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh - Ảnh 2
Chia sẻ về sự ra đi đột ngột của cố nhạc sĩ, NS Bạch Nga cho biết: "Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Vũ Minh Hiếu đã không qua khỏi"

NS Bình Tinh - người đứng ra hỗ trợ làm tang lễ cho Minh Hiếu cũng túc trực hỗ trợ gia đình đàn em. Cô đeo khẩu trang, ôm chặt di ảnh của cố nhạc sĩ. Vừa qua, cô đã trải qua nhiều nỗi đau khi nhìn những đồng nghiệp và người thân lần lượt qua đời. Thông qua trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ cũng đã nhắn gửi đến Vũ Minh Hiếu: "Út (Bình Tinh) chọn cho em tấm hình này. Người chụp rất có tâm. Đẹp trai - lịch lãm. Thanh thản yên nghỉ nha. Út sẽ lo lắng tất cả cho em. Sẽ thay em gởi 1 món quà hiếu thảo cuối cùng cho cha mẹ".

Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh - Ảnh 3
Tang lễ của nam nhạc sĩ sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến hết ngày 10/8 tại nhà riêng ở Quận 1, TP.HCM

Tang lễ của nam nhạc sĩ sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến hết ngày 10/8 tại nhà riêng ở Quận 1, TP.HCM. Sau đó, linh cữu của cố nhạc sĩ sẽ được đưa đi an táng tại Sóc Trăng theo mong muốn của gia đình anh.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ sự tiếc nuối khi một tài năng trẻ như Vũ Minh Hiếu ra đi quá sớm.

"Một người nhạc sĩ trẻ hiền lành, tài năng nhưng số phận ngắn ngủi, đau lòng quá" - NSUT Ngọc Huyền xót thương.

Xót xa hình ảnh trong tang lễ nam nghệ sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 21: Mẹ ruột đau đớn đứng không vững, Bình Tinh ôm chặt di ảnh - Ảnh 4
Mẹ ruột nam nghệ sĩ đứng không vững trước sự ra đi đột ngột của con trai

"Vũ Minh Hiếu là người nhỏ nhắn, dễ thương, nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó và rất giỏi nghề. Vừa kết hợp với em chuẩn bị cho những chặng đường dài, những câu pha trò còn đang dang sở, những lời hẹn ước còn đang dở dang, vậy mà sao bây giờ. Em lại không qua được số mệnh, đời vô thường quá, anh thương em quá Hiếu ơi" - Nam diễn viên Hứa Minh Đạt ngậm ngùi.

Nam nghệ sĩ trẻ sinh năm 2003 đột ngột qua đời sau khi đi tập kịch: Đồng nghiệp xót xa vì tài năng nhưng số phận ngắn ngủi

Nam nghệ sĩ trẻ sinh năm 2003 đột ngột qua đời sau khi đi tập kịch: Đồng nghiệp xót xa vì tài năng nhưng số phận ngắn ngủi

Sự ra đi của nhạc sĩ trẻ là mất mát lớn với Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long nói riêng và cải lương tuồng cổ Việt Nam nói chung.

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Từ khóa:   tang lễ Vũ Minh Hiếu Vũ Minh Hiếu NS Vũ Minh Hiếu

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