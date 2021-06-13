Ảnh hậu trường ít ai biết của 'Người đẹp Tây Đô': Dàn mỹ nhân và nam thần đình đám một thời gây tiếc nuối

Hậu trường 13/06/2021 18:23

Ảnh hậu trường "Người đẹp Tây Đô" chụp từ năm 1996 gây chú ý trở lại.

Lê Cung Bắc là một trong những đạo diễn đầu tiên thực hiện phim của Hãng phim TFS, Đài Truyền hình TP.HCM. Người đẹp Tây Đô do ông làm đạo diễn là phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của hãng phim TFS, gây tiếng vang rất lớn và là một trong những bộ phim đình đám nhất trong làng phim Việt.

Được biết, năm 1995, đạo diễn Lê Cung Bắc được Đài Truyền hình TP.HCM mời về làm bộ phim Người đẹp Tây Đô. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định chọn Việt Trinh cho vai Bạch Cúc (nữ chính). Bộ phim này thành công vang dội, đưa Việt Trinh lên hàng ngôi sao lớn, minh tinh của cả nước và gắn liền với tên tuổi cô đến tận bây giờ.

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'Người đẹp Tây Đô' thành công vang dội, đưa tên tuổi dàn diễn viên lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Trước thông tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, ảnh hậu trường của bộ phim đình đám một thời "Người đẹp Tây Đô" chụp từ năm 1996 do ông làm đạo diễn gây chú ý trở lại.

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Đạo diễn Lê Cung Bắc cùng dàn diễn viên 'Người đẹp Tây Đô' trong hậu trường - Ảnh: Võ Hiệp
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Đạo diễn Lê Cung Bắc cùng ekip làm phim 'Người đẹp Tây Đô' - Ảnh: Võ Hiệp
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Dàn nam thần của 'Người đẹp Tây Đô' sau ống kính máy quay - Ảnh: Võ Hiệp

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Dàn diễn viên 'Người đẹp Tây Đô' cùng cô Phấn, nhân vật Bạch Cúc ngoài đời thật - Ảnh: Võ Hiệp

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Diễn viên Võ Hiệp và diễn viên Hương Giang - Ảnh: Võ Hiệp

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Trung úy Pier chở Bạch Cúc đi dạo chơi - Ảnh: Võ Hiệp

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Võ Hiệp vai Trung úy Pier cùng hai diễn viên Việt Trinh vai Bạch Cúc và Hồng Ánh vai Bạch Vân - Ảnh: Võ Hiệp

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Đạo diễn Lê Cung Bắc hội ngộ dàn diễn viên 'Người đẹp Tây Đô' sau nhiều năm - Ảnh: Internet

Nghe tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đã không kiềm được sự xót xa. Trên trang cá nhân, Việt Trinh đăng ảnh chụp cùng cố đạo diễn và không nén được nỗi đau: “Không còn nước mắt để khóc anh Bắc ơi!"

Việt Trinh 'khóc cạn nước mắt' tiết lộ tâm nguyện cuối cùng còn 'bỏ ngỏ' của đạo diễn Lê Cung Bắc

Việt Trinh 'khóc cạn nước mắt' tiết lộ tâm nguyện cuối cùng còn 'bỏ ngỏ' của đạo diễn Lê Cung Bắc

Sau hơn 1 năm điều trị tích cực căn bệnh ung thư phổi, đạo diễn Lê Cung Bắc đã đột ngột ra đi vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13/6. Diễn viên Việt Trinh cho biết, trước khi mất, ông còn ấp ủ một dự án mới.

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