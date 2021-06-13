Ảnh hậu trường ít ai biết của 'Người đẹp Tây Đô': Dàn mỹ nhân và nam thần đình đám một thời gây tiếc nuối

Ảnh hậu trường "Người đẹp Tây Đô" chụp từ năm 1996 gây chú ý trở lại.
- Bạch Cúc, Bạch Vân của ‘Người đẹp Tây Đô’ ‘không còn nước mắt để khóc’ trước sự ra đi của ĐD Lê Cung Bắc
- Đạo diễn Lê Cung Bắc đau đớn chống chọi bệnh ung thư hơn 1 năm trước khi ra đi đột ngột
Lê Cung Bắc là một trong những đạo diễn đầu tiên thực hiện phim của Hãng phim TFS, Đài Truyền hình TP.HCM. Người đẹp Tây Đô do ông làm đạo diễn là phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của hãng phim TFS, gây tiếng vang rất lớn và là một trong những bộ phim đình đám nhất trong làng phim Việt.
Được biết, năm 1995, đạo diễn Lê Cung Bắc được Đài Truyền hình TP.HCM mời về làm bộ phim Người đẹp Tây Đô. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định chọn Việt Trinh cho vai Bạch Cúc (nữ chính). Bộ phim này thành công vang dội, đưa Việt Trinh lên hàng ngôi sao lớn, minh tinh của cả nước và gắn liền với tên tuổi cô đến tận bây giờ.
Trước thông tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, ảnh hậu trường của bộ phim đình đám một thời "Người đẹp Tây Đô" chụp từ năm 1996 do ông làm đạo diễn gây chú ý trở lại.
Nghe tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đã không kiềm được sự xót xa. Trên trang cá nhân, Việt Trinh đăng ảnh chụp cùng cố đạo diễn và không nén được nỗi đau: “Không còn nước mắt để khóc anh Bắc ơi!"