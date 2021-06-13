Ảnh hậu trường ít ai biết của 'Người đẹp Tây Đô': Dàn mỹ nhân và nam thần đình đám một thời gây tiếc nuối

Lê Cung Bắc là một trong những đạo diễn đầu tiên thực hiện phim của Hãng phim TFS, Đài Truyền hình TP.HCM. Người đẹp Tây Đô do ông làm đạo diễn là phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của hãng phim TFS, gây tiếng vang rất lớn và là một trong những bộ phim đình đám nhất trong làng phim Việt.

Được biết, năm 1995, đạo diễn Lê Cung Bắc được Đài Truyền hình TP.HCM mời về làm bộ phim Người đẹp Tây Đô. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định chọn Việt Trinh cho vai Bạch Cúc (nữ chính). Bộ phim này thành công vang dội, đưa Việt Trinh lên hàng ngôi sao lớn, minh tinh của cả nước và gắn liền với tên tuổi cô đến tận bây giờ.