Đại gia Đức An xót xa vì 2 con gái chịu nhiều thiệt thòi khi sống cùng mẹ: 'Con đại gia mà phải sống như đứa con nhà không có khả năng tài chính'

Hậu trường 21/09/2023 09:36

Vì lý do cá nhân, đại gia Đức An không có mặt tại tòa nhưng trước câu hỏi của tòa về việc muốn bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mà bà Thúy đang quản lý, ông An đã gửi văn bản trình bày yêu cầu phán quyết tại tòa.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 20/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy).

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện cho ông An vẫn tiếp tục yêu cầu bà Thúy trả lại tài sản là bất động sản và tiền mặt, trong đó có 9 căn hộ tại 2 tòa nhà Avalon, Sailing Tower (ở quận 1, TP.HCM) và 98 tỷ đồng là tiền cho thuê 9 căn hộ này từ 1/10/2009 đến 30/9/2023.

Đại gia Đức An xót xa vì 2 con gái chịu nhiều thiệt thòi khi sống cùng mẹ: 'Con đại gia mà phải sống như đứa con nhà không có khả năng tài chính' - Ảnh 1
Quang cảnh phiên xử vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy (áo xanh) để đòi tài sản cho 2 con chung - Ảnh: báo Người Lao động

Bởi theo ông An, từ năm 2007 đến nay, bà Thúy cho các cá nhân, tổ chức thuê nhà với giá 3.000 USD/tháng/căn và đại diện của ông An cũng cung cấp một số chứng từ thể hiện việc cho thuê. Tuy nhiên, do chứng cứ giao nộp cho tòa là bản photocopy nên phía bị đơn yêu cầu cung cấp các bản chính để đối chiếu.

Đại diện của ông An thừa nhận chỉ cung cấp được chứng cứ trực tiếp là đã chuyển 47 tỷ và khoảng 700 ngàn USD cho bà Thúy, số còn lại là hơn 3 triệu USD thì không có chứng cứ trực tiếp.

Trong khi đó, đại diện của bà Thúy khẳng định, chỉ nhận được 47 tỷ đồng và 700 ngàn USD để mua một số tài sản và cũng theo phía bà Thúy, đây là tài sản chung được tạo lập trong quá trình hôn nhân nên phải chia đôi.

Đại gia Đức An xót xa vì 2 con gái chịu nhiều thiệt thòi khi sống cùng mẹ: 'Con đại gia mà phải sống như đứa con nhà không có khả năng tài chính' - Ảnh 2
"Theo quan điểm của nguyên đơn, từ trước đến nay về tài sản là tài sản riêng của nguyên đơn và nguyện vọng duy nhất là được giao tài sản này lại cho 2 con"  - ông An trình bày

Vì lý do cá nhân, đại gia Đức An không có mặt tại tòa nhưng ông đã gửi văn bản trình bày yêu cầu phán quyết tại tòa. Theo trình bày của ông An, trường hợp tòa chia các bất động sản, cổ phần thì ông yêu cầu nhận quyền sở hữu tài sản.

Ông An phân tích, giá trị của khối bất động sản và tổng tài sản là 280 tỷ vào thời điểm năm 2007, đến thời điểm hiện tại, giá trị tương đương là 1.000 tỷ đồng. Tổng số tài sản này suốt 16 năm qua là do bà Thúy quản lý, khai thác nhưng không sinh ra lợi nhuận mà còn mất đi, đến nay chỉ còn 1/3 giá trị.

"Theo quan điểm của nguyên đơn, từ trước đến nay về tài sản là tài sản riêng của nguyên đơn và nguyện vọng duy nhất là được giao tài sản này lại cho 2 con. Nếu toà phán quyết chia bất động sản và cổ phần thì tôi xin lấy tài sản” - ông An trình bày.

Đồng thời, ông An yêu cầu tất cả tài sản chuyển vào tài khoản và công ty riêng cho 2 con của ông và bà Ngọc Thúy để 2 con thụ hưởng.

Đại gia Đức An xót xa vì 2 con gái chịu nhiều thiệt thòi khi sống cùng mẹ: 'Con đại gia mà phải sống như đứa con nhà không có khả năng tài chính' - Ảnh 3
Ông An bày tỏ bức xúc, cho rằng các con đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian sống với mẹ

Theo thông tin từ báo Người Lao động, nói về 2 con chung, ông An còn bày tỏ bức xúc, cho rằng các con đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian sống với mẹ. Cụ thể, bà Thuý nắm giữ gần 300 tỉ đồng tài sản và thu lợi tức hơn 500 triệu đồng/tháng từ số tài sản này nhưng lại đi xin tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ để nuôi con.

"Con đại gia mà phải sống như đứa con nhà không có khả năng tài chính, thiếu ăn, thiếu học, phải học trường chất lượng thấp, không được chăm sóc y tế tốt,... biến 2 con gái của tôi thành gánh nặng của xã hội Mỹ"đại gia Đức An viết trong văn bản gửi tòa.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX nhận định vụ ấn còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên quyết định tạm dừng phiên xử đến ngày 16/10.

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Số tài sản tranh chấp trong vụ án là do ông An "nhờ bà Thúy đứng tên" vì thời điểm đó ông chưa có quốc tịch Việt Nam.

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